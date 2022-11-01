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В России стартовал осенний призыв на военную службу

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Осенний призыв граждан на военную службу 2022 года начался 1 ноября. Об этом во вторник заявило Минобороны России.

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«В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. № 691 для прохождения военной службы осенью этого года планируется направить 120 тыс. человек», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что осенний призыв пройдет во всех муниципальных образованиях всех субъектов РФ, за исключением 24 муниципальных образований пяти субъектов России: Забайкальского, Камчатского и Хабаровского краев, а также Республики Саха (Якутия) и Чукотского автономного округа.

Предстоящая призывная кампания, по данным Минобороны, не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводится в плановом порядке, согласно действующему законодательству РФ. Граждане, выслужившие установленные сроки срочной военной службы, своевременно увольняются и направляются к местам проживания с 15 октября.

«Большинство призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — поясняется в заявлении.

Служащие после обучения будут направлены в войска для эксплуатации современного вооружения и военной техники. Не прошедшие обучение призывники получат назначения на воинские должности в соответствии с уровнем образования, профессиональными навыками, состоянием здоровья и морально-психологическими качествами.

Перед отправкой к местам прохождения службы призывников переоденут в повседневную форму одежды и проверят на наличие коронавирусной инфекции. Им выдадут банковские и персональные электронные карты, а также несессер.

Минобороны добавило, что в настоящее время успешно функционируют 17 научных рот, из них восемь рот Военного инновационного технополиса «Эра», четыре научно-производственные роты и пять спортивных рот.

Ранее в этот день в Генштабе рассказали о работе осенней призывной компании, которая продлится до 31 декабря. Начальник 4-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский заявил, что к призыву уже созданы все необходимые запасы имущества и оборудования, а в военкоматы завезены комплекты обмундирования, несессеры, продовольственное и вещевое имущество для призывников.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в начале октября объяснил, что сроки осеннего призыва перенесли из-за перегруженности военкоматов из-за частичной мобилизации. В 2021 году осенний призыв начался 1 октября.

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