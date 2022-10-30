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Осенний призыв 2022: когда начинается, до какого числа, сколько человек призовут в армию

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Во вторник, 1 ноября, в России начинается осенний призыв — 2022. Продлится он два месяца, до 31 декабря включительно.

В этот период на срочную воинскую службу планируется призвать 120 тыс. солдат — на 7,5 тыс. человек меньше, чем год назад. Ряды ВС РФ пополнят мужчины от 18 до 27 лет.

Отсрочку могут получить:

  • студенты очной формы обучения,
  • имеющие справку «временно не годен по медицинским показаниям»,
  • отцы двух и более детей,
  • граждане, которые ухаживают за немощным родственником,
  • представители IT-профессий.
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Служба по призыву длится 12 месяцев. Новобранцы всё чаще остаются в том же регионе страны, в котором призваны, за исключением Военно-морских сил, ракетных войск стратегического назначения и некоторых других.

Министр обороны Сергей Шойгу напомнил: срочников не будут направлять в зону проведения специальной военной операции.

Генерал армии указал, что все завершившие службу в 2022 году отправятся домой — повестки о мобилизации они не получат. А освобождать новые российские регионы, как отмечал президент Владимир Путин, будут военнослужащие-контрактники и мобилизованные мужчины. Подробнее узнать об осеннем призыве-2022 можно в материале «Известий».

Есть в России и альтернативная служба. Ее срок — 18–21 месяц. Информация о том, кто может попасть на альтернативную службу, подробно описана в статье «Известий». Данные актуальны с учетом изменений, принятых Госдумой 27 октября.

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