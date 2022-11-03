Депутат Госдумы Шеремет выступил за увеличение срока службы в армии до двух лет

Увеличение срока службы в армии в два раза повысит качество подготовки военнослужащих. Об этом в четверг, 3 ноября, рассказал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата. В течение года обучить и подготовить очень сложно и проблематично. А вот два года — вполне оптимальный вариант. Это своевременная и необходимая мера, которую нужно внедрить в кратчайшие сроки для повышения боеготовности нашей армии», — приводит слова депутата «РИА Новости».

Он не исключил, что соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Ранее, 24 октября, «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи. Уточняется, что срочники смогут получить дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля, по всем программам обучения, в том числе магистерской.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправятся 120 тыс. человек.

Осенний призыв в армию начался в России во вторник, 1 ноября. Он продлится до 31 декабря включительно.