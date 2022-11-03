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Два против одного: в России обсуждают увеличение срока службы в армии

Депутаты обсудят возврат к двухгодичной службе в 2023 году
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На фоне спецоперации депутаты Госдумы подняли вопрос об увеличении службы в армии до двух лет. В Кремле заявляют, что решать эти вопросы должны в Министерстве обороны. Каким будет срок службы в армии в 2023 году, а также как менялись условия для новобранцев — в материале «Известий».

Вернут ли два года службы в армии в 2023 году

В Совфеде усомнились в необходимости увеличения срока службы в армии

О возврате к двухгодичной службе на фоне СВО заявил 3 ноября заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. По его словам, это связано с необходимостью надежно закрепить полученные в ходе обучения знания. Идею поддержал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет. Он не исключил, что соответствующая инициатива может быть вынесена на рассмотрение депутатов Госдумы.

Однако в Совете Федерации усомнились в необходимости возвращаться к двухгодичной системе. По мнению главы комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, на боеспособности армии сказывается количество контрактников. А увеличение срока службы по призыву вряд ли значительно повлияет на качество войск.

Два против одного
Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

И сенаторы, и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявили, что решающим о сроке службы в 2023 году будет мнение главы Министерства обороны. При этом комментариев от Минобороны не поступало.

Сколько длится служба в армии в 2022 году

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В настоящее время срок службы в армии составляет 12 месяцев для всех родов войск. Призыв проводится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Первые три месяца новобранцы проходят обучение, а затем отправляются к местам несения службы. Службу срочники проходят на территории России. Как подчеркнули в Министерстве обороны, новобранцы осеннего призыва-2022 не будут направляться в зону СВО или служить на недавно присоединенных территориях. При этом у срочников остается право заключить контракт с Минобороны после трех месяцев обучения. Россияне, отучившиеся в военных центрах при вузах, также могут пройти трехлетнюю службу по контракту. Окончившие «военные кафедры» с присвоением офицерского звания зачисляются в запас.

Напомним, 24 октября «Единая Россия» внесла в Государственную думу законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вузы и колледжи. Согласно законопроекту, срочникам будут начислять дополнительные баллы при поступлении в вузы и колледжи по всем программам обучения, в том числе и по магистерской.

Когда в России сократили срок службы в армии до года

Срок службы в Российской армии был сокращен с двух до одного года в 2008 году, параллельно с этим войска переориентировали на контрактный способ комплектования. Был установлен переходный период, и часть призывников с 2007 по 2008 год отслужила 18 месяцев.

За время проведения в стране военной реформы общая численность армии сократилась до 1 млн человек, при этом доля военнослужащих по призыву снизилась, а число контрактников возросло.

Два против одного
Военнослужащие ВС РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Переход к добровольному (контрактному) принципу комплектования Российской армии обсуждался с начала 1990-х годов. В 1992 году его поддержали Верховный совет и президент РФ, однако в Минобороны настаивали и на сохранении службы по призыву. В результате в 2003 году было решение комплектовать контрактниками отдельные части и рода войск, а также пограничные службы. Для внутренних войск призыв решено было оставить, но срок службы сократить.

Когда в России появилась альтернативная гражданская служба

Право на альтернативную гражданскую службу закрепили в российской Конституции в 1993 году. Такую службу гражданин мог выбрать на основе миротворческих, философских, морально-этических, политических или религиозных убеждений. Сегодня срок альтернативной службы составляет 18 месяцев на гражданских должностях в ВС РФ и 21 месяц во всех остальных случаях.

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Впервые в России такая возможность у призывников появилась в 1917 году. Тогда Россия наряду с Великобританией и Данией стала одной из первых стран, признавших право своих граждан на отказ от военной службы по соображениям совести. Альтернативная служба была отменена в 1939 году на фоне начала Второй мировой войны.

Как служили в Российской армии в разные годы

Регулярная армия по призыву в России возникла при Петре I. На службу призывали крестьян, мещан и другие сельские сословия, при этом служба была пожизненной. С 1874 года призыву подлежало всё мужское население страны старше 21 года. Служба длилась 15 лет, из которых 6 лет необходимо было провести в действительной армии и 9 лет — в запасе. Часть войск была регулярной, часть оставалась в ополчении (в резерве, который привлекался только на период активных военных действий). Призыв начинался 1 ноября и заканчивался 15 декабря. В Сибири призыв длится дольше: с 15 октября по 31 декабря. Отдельно оговаривалось, что эти правила действуют для мирного времени, а в случае войны солдаты остаются на местах «до тех пор, пока того будет требовать государственная надобность».

Два против одного
Участники реконструкции Бородинского сражения
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

К началу XX века срок службы в Сухопутных войсках составлял 3 или 4 года, а во флоте — 5 лет. Для студентов время в армии сокращалось до 2 лет. Два года в Сухопутных войсках и 3 года в Военно-морском флоте советские солдаты служили с 1967 года. При наличии высшего образования служба сокращалась до 1 и 2 лет соответственно. Призыв велся дважды в год, в мае-июне и в ноябре-декабре. В 1993 году срок службы был сокращен до 1,5 года, но в 1996 году на фоне войны в Чечне снова увеличен до 2 лет.

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