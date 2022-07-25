Служебная поверка: законопроект об отсрочке от армии для бизнесменов рассмотрят в октябре

Госдума в октябре рассмотрит законопроект об отсрочке от службы в армии для молодых предпринимателей и руководителей фермерских хозяйств. Как выяснили «Известия», инициатива уже стоит в плане на осеннюю сессию. Авторы инициативы видят в этом логичное продолжение послаблений для бизнеса, о которых неоднократно говорил президент. Во фракциях мнения по поводу документа разделились. Президент «Опоры России» Александр Калинин считает, что инициатива заслуживает поддержки, однако она не должна стать лазейкой для уклонистов.

По аналогии с IT

Госдума осенью может принять законопроект о внесении поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Документом предлагается предоставить право отсрочки от призыва на военную службу главам крестьянских (фермерских) хозяйств и предпринимателям. При этом первые должны быть единственными участниками обществ с ограниченной ответственностью, а вторые иметь среднесписочную численность работников не менее пяти человек на дату призыва и за год до него.

— Законопроект стоит в плане рассмотрения в осеннюю сессию в октябре. Сейчас он направлен на получение отзывов, — сообщили «Известиям» источники в аппарате Госдумы.

Как поясняют авторы документа вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и глава комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, законопроект направлен на реализацию поручений президента и правительства о максимальной свободе и поддержке бизнеса в условиях санкций.

«Предоставление отсрочки от армии для владельцев субъектов МСП будет способствовать привлечению в сферу предпринимательства большего количества молодых людей. Аналогичные меры уже приняты для IT-специалистов, работающих в российских компаниях», — уточняют авторы документа в пояснительной записке, которая имеется у «Известий».

служебная проверка Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Справка «Известий» Пакет мер для поддержки IT-специалистов в России был предложен в феврале этого года. В их числе оказалась отсрочка от службы в армии. Согласно постановлению правительства, на нее могут рассчитывать специалисты с профильным образованием (список направлений подготовки включает 75 пунктов), работающие в IT-компании не менее 11 месяцев в течение года до даты призыва или с меньшим стажем при условии, что они окончили вуз за год до своего назначения на должность.

По мнению авторов инициативы, принятие новых норм позволит повысить и эффективность федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». Он подразумевает, что молодые предприниматели до 25 лет могут получить государственную поддержку на создание или развитие своего дела.

«Таким образом, предприниматели будут иметь возможность беспрепятственно развивать бизнес-проекты, направленные на сохранение рабочих мест и реализацию национальных целей развития в части увеличения численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства», — убеждены инициаторы законопроекта.

Они напоминают, что в указе Владимира Путина «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» число индивидуальных предпринимателей и самозанятых должно вырасти в стране до 25 млн.

В комитете Госдумы по малому и среднему предпринимательству законопроект поддержали, в комитете по обороне Госдумы воздержались от комментариев до получения всех отзывов.

В июне на встрече с молодыми предпринимателями Владимира Путина попросили ввести отсрочку от армии для специалистов фармацевтических компаний.

служебная проверка2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Надо подумать. Кроме отсрочки от армии, наверное, есть и другие возможности для льгот, — отметил тогда президент. — Если вы сформулируете, что кроме отсрочки от армии нужно, чтобы оказать поддержку, я вам обещаю, мы обязательно посмотрим, проанализируем.

Кто за и кто против

— Мы выскажем свое мнение после изучения законопроекта, — ответил на просьбу прокомментировать документ зампред фракции «Единой России» Адальби Шхагошев.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов отметил, что к поправкам нужно отнестись очень внимательно.

— Если поводом для регистрации будет только наличие ИП, этой лазейкой будут все пользоваться, чтобы не служить. То же самое касается и фермерских хозяйств. Поэтому к этому вопросу надо подходить очень осторожно. Идею поддержки малого бизнеса мы приветствуем, но форма должна быть взвешенной, — отметил парламентарий.

Первый зампред фракции «Справедливая Россия — За правду» Олег Нилов считает, что законопроект поддерживать нельзя.

— Это неправильно — идти навстречу только предпринимателям. А чем хуже врачи, учителя или работники оборонных заводов? Это выглядит как неприкрытый лоббизм интересов бизнеса, — сказал он «Известиям».

Эксперты поддержали мнение, что новые нормы действительно могут стать лазейкой для уклонения от службы.

— Это попытка получить авторитет в глазах молодых людей, которые не хотят служить в армии. Хочу заметить, что желающих в любой стране немного. Но воинская обязанность — священный долг. Какой экономический эффект мы от этого получим? — заявил «Известиям» экс-зампред комитета Госдумы по обороне майор в отставке Александр Шерин.

служебная проверка1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При этом он отметил, что служба сегодня длится всего год. Только она дает возможность присягнуть на верность своему Отечеству и до конца жизни исполнять этот долг, подчеркнул эксперт.

Президент «Опоры России» Александр Калинин, напротив, считает, что инициатива заслуживает поддержки и внимания.

— Конечно, если люди открыли бизнес, только его начинают, то было бы правильно, чтобы у них была возможность его дальше развивать. Ведь подобная отсрочка от службы в армии уже дана IT-специалистам. Логично дать эту льготу и молодым предпринимателям, — пояснил он «Известиям».

При этом он считает, что должен быть контроль за тем, как и кому эта возможность будет предоставлена. Тогда это не превратится в лазейку для тех, кто просто не хочет служить в армии, подчеркнул глава бизнес-объединения.