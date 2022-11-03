В Госдуме указали на актуальность перехода на двухгодичный срок службы

Актуальность вопроса о переходе на двухгодичный срок службы в российской армии возросла на фоне спецоперации по защите Донбасса. Об этом 3 ноября заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

Он отметил, что это в том числе связано «с необходимостью и получить знания и навыки, и закрепить их соответствующим образом».

«Актуальность этого вопроса особенно возрастает на фоне проведения специальной военной операции. Я был недавно с мобилизованными и скажу, что ребята, которые проходили службу два года, имеют те навыки, которые были еще в те времена, и сейчас им гораздо проще было освоить другую методику, в некоторой степени отличную, по различным военным дисциплинам», — приводит слова Швыткина «Дума ТВ» для «Известий».

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что увеличения срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается, это прерогатива Минобороны РФ.

Президент РФ Владимир Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправится 120 тыс. человек.

Осенний призыв в армию начался в России 1 ноября. Он продлится до 31 декабря включительно.

С 2008 года срок прохождения срочной службы в России составляет один год. До этого он составлял два года в Сухопутных войсках и три года в Военно-морском флоте.