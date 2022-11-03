В Совфеде усомнились в необходимости увеличения срока службы в армии

Увеличение срока службы по призыву с одного года до двух лет вряд ли значительно повысит боеспособность армии, для этого в ней должны служить контрактники. Об этом 3 ноября заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников», — поделился он мнением в своем Telegram-канале.

Однако сенатор добавил, что в парламенте необходимо провести консультации по этому вопросу.



«Все должны высказать свои позиции и в первую очередь военные», — добавил политик.

Он подчеркнул, что принимать решение будет Минобороны России и гражданам должны быть понятны его причины.

Ранее в четверг заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин отметил, что вопрос о переходе на два года срочной службы актуален на фоне спецоперации по защите Донбасса. Он подчеркнул, что полученные во время военной службы навыки должны быть закреплены.

Также в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что увеличения срочной службы до двух лет в Кремле не обсуждается. Он напомнил, что принятие данных решений остается прерогативой Минобороны РФ.

30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве на срочную службу, в ходе которого служить отправится 120 тыс. человек.