Шойгу предложил увеличить возраст призыва граждан

Предельный возраст граждан, которые могут быть призваны в войска, предлагается повысить до 30 лет. Об этом 21 декабря заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии ведомства.

По словам министра, при комплектовании Вооруженных сил (ВС) РФ нужно поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года.

«При комплектовании Вооруженных Сил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет», — сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что необходимо обеспечить возможность по желанию граждан поступать на военную службу по контракту или быть призванным с первого дня прихода на службу.

Также Шойгу призвал создать группировку войск на северо-западе России, объяснив такую необходимость расширением НАТО. По его словам, речь идет о создании Московского и Ленинградского военного округов.

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