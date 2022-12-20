Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны

Президент России Владимир Путин 21 декабря проведет расширенное заседание коллегии Министерства обороны РФ. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«На заседании в Национальном центре управления обороной будут подведены итоги деятельности Вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году, а также поставлены задачи на следующий год», — говорится в сообщении.

В мероприятии поучаствуют командования военных округов, видов и родов российских войск, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. Кроме того, около 15 тыс. должностных лиц Российской армии примут участие в заседании в режиме видео-конференц-связи.

Отмечается, что глава Минобороны Сергей Шойгу выступит на заседании с основным докладом, в котором расскажет о ходе спецоперации, количестве поступившей в армию в 2022 году военной техники и вооружения, а также строительстве военной инфраструктуры, результатах международной деятельности министерства и социальной защищенности солдат.

Ранее, 17 декабря, Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Российский лидер заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации на совещании в оперштабе.

В ноябре командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса.

Он сообщил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины, вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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