Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в СВО

Президент России Владимир Путин ознакомился с работой объединенного штаба родов войск, задействованных в спецоперации. Об этом в субботу, 17 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Президент Владимир Путин в пятницу в течение всего дня работал в объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции. Глава государства ознакомился с работой штаба, заслушал доклад о ходе СВО, а также провел совещание и отдельные встречи с командующим», — указал пресс-секретарь российского лидера.

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