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Доклад Суровикина по спецоперации. Главное

Суровикин заявил, что обстановка в районе СВО в целом стабилизирована
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин 9 ноября в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса.

«В целом обстановка в районе специальной военной операции стабилизирована. Значительно возросли боевые возможности объединенной группировки войск и сил. За счет мобилизованных граждан и добровольцев нарастили боевой и численный состав соединений и воинских частей, созданы дополнительные резервы», — сказал он.

Наступление Вооруженных сил РФ

Вооруженные силы РФ возобновили наступательные действия, на донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка.

«На отдельных направлениях возобновили наступательные действия. На донецком направлении завершен разгром противника на правом берегу реки Бахмутка южнее Артемовска. В настоящее время ведутся активные действия по блокированию города с южного направления. Идут уличные бои на восточных окраинах города Артемовска», — сказал Суровикин.

Генерал также доложил министру, что успешно развивается наступление по освобождению Марьинки и Первомайского, на южно-донецком направлении завершается освобождение населенного пункта Павловка.

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Потери Украины

По словам Суровикина, с августа по сентябрь украинская армия потеряла более 9,5 тыс. человек убитыми и раненными.

«Как известно, наступающая сторона несет большие потери, чем та, которая находится в обороне. В данном случае наши потери в 7–8 раз меньше, чем у противника. Мы думаем прежде всего о жизни каждого российского военнослужащего», — сказал он.

Удары по Херсону

Вооруженные силы Украины наносят удары по школам, больницам и мирным жителям Херсона, которые эвакуируются на другой берег Днепра, до 90% этих ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны.

«Противник наносит удары по органам местного самоуправления, школам, больницам, другим социально значимым объектам, мирным жителям, которые эвакуируются на другой берег Днепра, а также по пунктам раздачи гуманитарной помощи», — сказал Суровикин.

По его данным, около 80–90% ракет сбиваются российскими средствами противовоздушной обороны. В то же время до 20% из них всё же достигают своих целей, добавил командующий группировкой войск.

Планы Киева по затоплению Каховской ГЭС

Суровикин также доложил Шойгу о том, что реализация планов Киева по созданию зоны затопления ниже Каховской ГЭС может привести к опасным последствиям.

«К опасным последствиям может привести реализация имеющихся у противника планов по созданию зоны затопления ниже Каховской гидроэлектростанции. Подтверждением этому являются постоянные ракетные удары по плотине Каховской ГЭС, а также по водосливным затворам данной плотины. Так, 26 сентября был нанесен удар и поврежден один из водосливных затворов», — сказал он.

Генерал добавил, что интенсивный сброс воды через плотину Киевской ГЭС и гидроэлектростанции ниже по течению, который Киев осуществляет с 10 октября, также является причиной беспокойства о разливе этой реки в районе ее русла и затоплении прибрежных районов.

Российские военные пресекают попытки атак противника

Российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины, вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются, сообщил Суровикин.

«Несмотря на высокие потери в живой силе и технике, противник не оставляет попыток наступления. Все его атаки своевременно пресекаются, вклинения в нашу оборону ликвидируются, и восстанавливается положение по переднему краю», — сказал он.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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