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Путин заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Президент России Владимир Путин заслушал предложения военачальников о ближайших и среднесрочных действиях по спецоперации на совещании в оперштабе. Об этом стало известно в субботу, 17 декабря.

«Уважаемые товарищи, заслушаем командующих на каждом операционном направлении, и хотел бы выслушать ваши предложения по поводу наших ближайших и среднесрочных действий», — приводятся слова российского лидера в Telegram-канале «Кремль. Новости».

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Как ранее этим же днем сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российский лидер в ходе посещения объединенного штаба родов войск ознакомился с его работой, заслушал доклад о ходе спецоперации по защите Донбасса, а также провел совещание и отдельные встречи с командующими.

В ноябре командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин в докладе министру обороны РФ Сергею Шойгу заявил о стабилизации обстановки в зоне спецоперации по защите Донбасса. Он сообщил, что российские войска своевременно пресекают все атаки Вооруженных сил Украины, вклинивания в оборону ВС РФ ликвидируются.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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