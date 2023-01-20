САУ не местные: как в Донбассе уничтожают западную артиллерию

Вооруженные силы России на донецком направлении в течение 19 января уничтожили семь артиллерийских систем большого калибра — три французские самоходные установки Caesar, артисистему М-777 американского производства, САУ «Гвоздика» и две САУ «Акация». Несла потери украинская артиллерия и на других участках фронта. Эксперты отмечают, что эффективность борьбы с батареями противника возросла после появления в зоне спецоперации новых российских РЛС контрбатарейной борьбы. Также 19 января министр обороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин обсудили меры стратегического сдерживания и ход подготовки региональной группировки войск.

Поверженный Caesar

На донецком направлении российская армия продолжала успешные наступательные действия и нанесла мощное огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Галицыновка, Красногоровка и Невельское, сообщили в Минобороны РФ 19 января.

— За истекшие сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки Caesar, артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и две САУ «Акация», — рассказал подробности официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

САУ не местные САУ Cаesar Фото: REUTERS/Ritzau Scanpix

Кроме того, в ДНР в районе Карловки уничтожен склад боеприпасов, а в районе Курахово — РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Кроме того, в этот день на других направлениях ВФУ потеряли еще две САУ «Акация» и гаубицу Д-20.

— У нас активно работают станции контрбатарейной борьбы, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Появились современные, которые на больших расстояниях определяют местоположение такой дальнобойной артиллерии, как САУ Cаesar. Конечно же, это сказывается на обстрелах. Раньше были массированные обстрела Донецка. Калибр 155-мм был главным орудием террористического воздействия на населения города. Когда же работают контрбатарейщики в связке с коптерами, авиацией, артиллерией, РСЗО, то интенсивность обстрелов снижается. Но пока говорить о том, что она уменьшилась настолько, что можно ее игнорировать, не приходится.

По словам эксперта, артиллерию украинским формированиям поставляют не только Соединенные Штаты, но и страны НАТО, у которых калибр 155-мм является стандартом.

САУ не местные Артиллерийская система М-777 ВСУ Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

— Эффективность нашей контрбатарейной борьбы растет, но и противник пытается это как-то компенсировать, — отметил он.

Вместе с Белоруссией

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим белорусским коллегой Виктором Хрениным. Главы военных ведомств обсудили, как реализуется комплекс мер стратегического сдерживания, a также ход подготовки Региональной группировки войск, сообщили в Минобороны России 19 января.

Сейчас в Белоруссии проходят летно-тактические учения Региональной группировки войск. Самолеты ДРЛО А-50 выполняли задачи по ведению воздушной разведки и управлению экипажами многоцелевых истребителей. Также было отработано патрулирование воздушной границы и рассредоточение авиации на запасных аэродромах, сообщили в белорусском Минобороны 19 января.

САУ не местные Самолет ДРЛО А-50 ВС Республики Беларусь Фото: Министерство обороны Республики Беларусь/Максим Гарлукович

В маневрах задействованы все аэродромы и полигоны ВВС и войск ПВО Вооруженных сил Белоруссии. Целью учений является повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач. Они продлятся до 1 февраля.

Истребители в деле

В Минобороны 19 января рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Акация», — сообщил Игорь Конашенков.

На красно-лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Центрального военного округа нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВФУ и 24-й механизированной бригады. Также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов. Потери украинских формирований составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.

На южно-донецком направлении в ходе наступательных действий подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи и уничтожено более 30 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

САУ не местные Многоцелевой истребитель Су-35 ВКС России Фото: РИА Новости/Валентин Капустин

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 67 артиллерийских подразделений ВФУ на огневых позициях и 98 районов сосредоточения войск.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины, а районе населенного пункта Полтавка в ДНР силами ПВО за сутки сбито пять украинских беспилотников.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 374 самолета, 200 вертолетов, 2903 беспилотных летательных аппарата, 401 зенитный ракетный комплекс, 7569 танков и других боевых бронированных машин, 985 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3865 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8113 единиц специальной военной автомобильной техники — перечислил Игорь Конашенков.

Обезвредил фугасы

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Группа младшего сержанта Сергея Профуткина выполняла специальные задачи в районе одного из населенных пунктов. Продвигаясь по местности, Сергей обнаружил вооруженную группу украинских боевиков и принял решение их атаковать. Вместе с подчиненными он скрытно подобрался к боевикам. В ходе боя младший сержант уничтожил пикап с установленным на нем пулеметом и шестью бойцами.

Группа диверсантов понесла серьезные потери и бежала с поля боя. После боя младший сержант Профуткин лично оказал первую медицинскую помощь раненым товарищам и организовал их эвакуацию в безопасный район, рассказали в военном ведомстве.

САУ не местные Фото: ТАСС/Александр Гармаев

Сержант Евгений Горбачев в составе инженерно-разведывательного дозора обеспечивал безопасность перемещения российских войск, ведущих наступление на позиции украинских националистов. На маршруте следования колонны Евгений обнаружил несколько самодельных взрывных устройств. Доложив об этом командиру, он сразу приступил к их разминированию. Евгений обезвредил пять вражеских мин и фугасов.

Также Горбачев в условиях регулярных обстрелов прокладывал маршрут следования колонны через труднопроходимую местность. Это способствовало оперативному продвижению наших войск без потерь среди личного состава, вооружения, военной и специальной техники в заданный район, рассказали в военном ведомстве.