«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»

Линия обороны между Сватово и Кременной и Лисичанском остается одним из самых напряженных участков фронта. Украинские вооруженные формирования не оставляют попытки взломать российские позиции и пройти в глубь территории ЛНР. Киев не скрывает, что главная задача его боевиков — захватить Северодонецк , который на Украине был установлен в качестве административного центра Луганской области. Каждый день артиллерия ВФУ наносит удары, а штурмовые группы боевиков пытаются, несмотря на потери, наступать. Вооруженные силы России сдерживают украинские формирования и готовят оборонительные позиции. «Известия» побывали в Лисичанске, увидели, как российские силы готовятся сдерживать украинские вооруженные формирования и чем живет этот прифронтовой город

Бетонные линии

На южной окраине Лисичанска особенно хорошо ощущается работа артиллерии — фронт отсюда всего в нескольких километрах. Постоянно слышны не только выстрелы и разрывы тяжёлых калибров, но и протяжные исходящие залпы «Градов». Наиболее активна канонада со стороны Белогоровки. Именно там было остановлено осеннее наступление украинских формирований. Сейчас российские войска контратакуют.

Большегрузные автомобили, гружёные железобетонными пирамидами, стали привычным зрелищем на дорогах ЛНР. Эти массовые выпускаемые конструкции используют для возведения масштабной линии инженерных преград вдоль всей линии боевого соприкосновения на Луганщине .

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров

— Кажется, что вся Россия бетон для них льёт, — рассказывает нам водитель. — Я встречал колонны с ними и в Ростовской, и в Краснодарской области. Сейчас уже меньше, а осенью машины с ними в несколько рядов стояли, конца не видно было.

С дороги под Лисичанском видна заваленная такими пирамидами просторная площадка. Здесь с большегрузных автомобилей их перегружают на машины повышенной проходимости и по сырому чернозёму полевых дорог развозят к местам установки. Полосы бетонных преград тянутся на десятки километров по степной части Луганщины.

Одна из тыловых линий фортификационных сооружений видна уже перед самым въездом в Лисичанск. В несколько рядов по полю тянутся ряды бетонных пирамид. Параллельно проходит глубокий ров с бруствером на одной стороне. Похоже, здесь прошлась специализированная тяжёлая землеройная техника. Такие комбинированные преграды способны остановить не только рейды через плоские равнины лёгких сил на колёсной бронетехнике, но задержат даже танки и другие гусеничные бронемашины.

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров

В самом Лисичанске видим склад готовых инженерных сооружений — в ряд стоят толстые бетонные «стаканы» с амбразурами, которые можно закапывать в землю как защищённые огневые точки или использовать в качестве укрытий.

Проигранная дуэль

В Лисичанске заезжаем в знакомое место, где с февраля 2022 не один месяц торчал обугленный остов зенитного ракетного комплекса малой дальности «Стрела-10М3» с задранными к нему по-боевому контейнерами зенитных ракет. Украинские войска расположили его посреди городской застройки, в считанных десятках метрах от Свято-Митрофановского храма.

Саму установку, как и подавляющее большинство других обломков военной техники, ко второй половине января 2023 года с улиц уже убрали. О происшедшем здесь напоминает только избитые осколками стены соседних домов, рядом с которыми стоял ЗРК. По характерным следам осколков в виде крупных шариков можно предположить работу высокоточной авиационной ракеты. Комплекс ПВО проиграл дуэль с российскими ВКС.

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров

— Это в один из первых дней спецоперации было, — вспоминает один из прихожан. — Раздались два очень громких взрыва, стёкла посыпались в радиусе полукилометра, но разрушений серьёзных не было, воронок тоже не осталось. А из экипажа этой установки один погиб, трое были серьёзно ранены.

Осталось неясным, что пытались прикрыть тут украинские военные. Ближайшим околовоенным объектом выглядит только расположенное в сотне метров управление патрульной полиции по Луганской области , которое могли использовать для мобилизации местной территориальной обороны и резервистов.

Одно из крыльев большого двухэтажного здания из кирпича с железобетонными перекрытиями разрушено прямым попаданием тяжёлого боеприпаса. Перед фасадом — ещё одна, двухметровой глубины воронка. Здесь поработали высокоточные авиабомбы или мощные артиллерийские боеприпасы.

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров

В храме тогда были разбиты часть окон. Но гораздо серьёзнее он пострадал позднее. По рассказу сторожа, днём 26 июня, незадолго до отступления, в него зашли двое солдат в украинской униформе с большими рюкзаками. Вскоре после этого из здания показался дым. Купол церкви полностью выгорел. Стены с фресками обуглились, оказалось утрачено всё внутреннее убранство. Тем не менее, службы при нём продолжаются. Для этого переоборудовали здание воскресной школы.

Возвращение надежды

Из трёх городов треугольника — Северодонецка, Рубежного и Лисичанска последний пострадал меньше всего. Это хорошо заметно при поездках по улицам. Под угрозой окружения украинские войска отступили из него почти без боя, подорвав лишь ключевые объекты инфраструктуры, включая мосты. Многие из бросающихся в глаза разрушенных зданий в центре — результат уже украинских ударов из дальнобойных реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха». Но фронт так и остановился в считанных километрах от границ населённого пункта, что мешает наладить в нём нормальную жизнь . И если в центре города взрывы кажутся отдалёнными, то с южных окраин артиллерийские дуэли слышны очень громко.

— Бахают и бахают, бахают и бахают, жизни нет, — жалуется проходящая мимо пожилая женщина. — Уж скорее бы их отогнали подальше отсюда, пожить спокойно!

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров

Главная новость 2023 года для Лисичанска — восстановление газоснабжения. Это сейчас единственный ресурс, который на сто процентов вернулся в город.

«Лисичанск с газом. Полностью. Подключение всего города заняло несколько месяцев. Отремонтированы более тысячи километров газовых сетей, сейчас работают более двухсот подстанций», — сообщили 16 января в официальном телеграмм-канале пресс-службы правительства ЛНР.

С другими удобствами всё ещё непросто. На улицах то и дело видны люди, стоящие в очередях к устроенным водным колонкам. Водоснабжением пока обеспечено меньше трети города. Только начинает появляться электричество. Самым популярным товаром на местном рынке всё ещё выглядят электрогенераторы, которые тут продаются в самых разных формах и размерах. Но людей на улицах немало, город не выглядит заброшенным и обезлюдевшим.

Скорее бы их отогнали подальше отсюда Фото: Антон Лавров