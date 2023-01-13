В праве защитников: группа СПЧ по спецоперации заработает до конца января

Рабочую группу Совета по правам человека по специальной военной операции сформируют до конца января , сообщили «Известиям» в СПЧ. Одним из главных направлений для правозащитников станет помощь семьям пропавших без вести военнослужащих, в частности по вопросу получения выплат , уточнил глава совета Валерий Фадеев. Кроме того, внимание будет уделено налаживанию каналов связи между Минобороны и людьми, которые ищут своих родных в зоне СВО , а также решению трудностей с реабилитацией раненых.

Список задач

До конца января при СПЧ появится новая рабочая группа, которая будет заниматься вопросами, связанными со специальной военной операцией на Украине, рассказали «Известиям» несколько членов совета.

— В ближайшее время у нас будет заседание совета, где мы оформим эту группу, выберем руководителя . Перед Новым годом мы провели совещание, коллеги готовят предложения, которые будут оформлены на заседании, — сказал «Известиям» Валерий Фадеев.

В праве защитников Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Пока дата официально не определена, однако члены СПЧ и участники рабочей группы ожидают запуска ее работы «очень скоро, возможно, уже в ближайшие дни» , но однозначно — до конца января, подтвердила, в частности, член совета Ольга Демичева.

По словам Валерия Фадеева, одной из тем, которыми будут заниматься специалисты, станет помощь семьям пропавших без вести солдат . В настоящий момент военнослужащий или иной гражданин может быть объявлен судом погибшим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Однако глава СПЧ считает: властям стоит начать выплачивать деньги родственникам хотя бы в течение трех-шести месяцев, пока ситуация не будет урегулирована . За это время, возможно, соответствующие органы получат информацию относительно того, что действительно произошло с тем или иным гражданином РФ: он действительно пропал, перешел на «другую сторону», находится в плену или погиб.

— Я предложила сделать более эффективным канал связи между родственниками , у которых попали в плен или пропали без вести близкие — военные, участвующие в специальной военной операции, — и Министерством обороны. Потому что люди часто ходят по кругу и не могут найти концов, не могут узнать, где находятся их родственники . Хочется, чтобы всё происходило в более сжатые промежутки времени. Куда-то обратились конкретно и через определенное время получили информацию о том, что с их близким. Вот над таким каналом связи лично я планирую работать в составе этой группы, — добавила в беседе с «Известиями» член СПЧ, главный редактор издания Regnum Марина Ахмедова.

В праве защитников Валерий Фадеев Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ольга Демичева, в свою очередь, намерена решать проблемы с предоставлением медицинской помощи и реабилитации военнослужащим . Надо оперативно разбираться с частными трудностями, чтобы они не становились тенденцией, заметила она.

При этом, по ее словам, группа фактически уже приступила к исполнению своих функций, ее состав достаточно слаженный и разноплановый с точки зрения компетенций специалистов . Это позволяет решать многие вопросы в сфере защиты прав человека в контексте спецоперации, добавила она. Несмотря на то что группа официально еще не сформирована, уже идет сбор предложений, и первые из них будут представлены до конца января , подтвердила «Известиям» заместитель председателя Совета по правам человека Ирина Киркора.

Список кандидатов

Что касается руководителя группы, то он, в первую очередь, будет координировать всю работу , чтобы ее участники не дублировали деятельность и не оставляли белых пятен, пояснила Ольга Демичева. По ее словам, кандидатура уже обсуждалась в рабочем порядке. Источник в СПЧ сказал «Известиям»: скорее всего, ее возглавит сам Валерий Фадеев .



Впрочем, по словам председателя СПЧ, стать руководителем рабочей группы может любой из ее членов. Окончательное решение еще не принято. Всего в группу войдут приблизительно восемь человек, уточнил Валерий Фадеев. По данным СПЧ, среди них, помимо выше упомянутых правозащитников, должны оказаться глава комитета семей воинов Отечества Юлия Белехова, военный корреспондент Александр Коц, член президиума общественного движения «Свободный Донбасс» Елена Шишкина и руководитель Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова. Такой состав «Известиям» подтвердила и Ольга Демичева.

В праве защитников Юлия Белехова Фото: lug-info.com