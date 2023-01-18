«Когда противник отступает, мы стараемся не оставить ему шансов»

Поселок Марьинка — зона едва ли не самых тяжелых боев на донецком направлении. За последние годы ВФУ превратили его в сплошной укрепрайон. Сейчас большая часть поселка освобождена, но перестрелки на его улицах продолжаются. Взятие под контроль Марьинки, а затем и соседней Красногоровки серьезно ухудшит положение украинских формирований : ВС РФ смогут охватить Угледар и пойти дальше на север, в сторону одного из главных логистических узлов ВФУ в Донбассе — поселка Курахово. Корреспонденты «Известий» побывали в 5-й бригаде 1-го армейского корпуса, увидели, как российские танкисты и минометчики взламывают украинскую оборону и штурмуют вентиляционные стволы шахт, которые противник превратил в настоящие крепости.

Ключи от обороны

— Сейчас поедем работать по красногоровскому вентстволу (вентиляционный ствол шахты. — «Известия»). Выйдем, быстренько отработаем и вернемся , — рассказывает командир танка Владислав.

По его словам, танкисты работают и с закрытых огневых позиций, и прямой наводкой, а в ходе наступательных боев в городах двигаются вместе с пехотой, проламывая укрепленные огневые точки противника.

Красногоровка — один из важнейших узлов обороны противника на юго-запад от Донецка. Оттуда идут непрекращающиеся годами обстрелы Петровского района столицы ДНР. А вентиляционный ствол, по которому сегодня будут вести огонь танкисты, — один из опорных и наблюдательных пунктов на подступах к городу.

Вентиляционные стволы шахт в Донбассе в силу высоты, удобства местоположения и мощи бетонных конструкций часто становятся крепкими узлами украинской обороны.

— Продвигается пехота вперед, каждый день всё больше и больше берем новые территории. Скоро, наверное, тут, в Марьинке, уже всё возьмем, — продолжает рассказ Владислав.

Он говорит, что танков противника на этом направлении не было видно уже давно, в последнее время снизилась и активность расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Экипаж занимает места в машине и готовится выезжать, а мы с одним из офицеров отправляемся в командный пункт. По устоявшейся за время СВО практике, машину сопровождает квадрокоптер и ведут по рации, просматривая возможные опасности с воздуха. Обзор командира танка не может сравниться с тем, что видит воздушный наблюдатель.

Тот же БПЛА, или второй, специально выделенный, корректирует огонь танка. Так достигается не только большая точность стрельбы, но и уменьшается нахождение танка на опасных позициях, поскольку уменьшается время наведения.

— Сегодня будем работать прямой наводкой по ближним рубежам противника, на дистанцию до 2 км. Двигаемся как можем. Сказать, чтоб мы стояли на месте, — нет, я не скажу. Мы каждый день продвигаемся, понемножку, потихоньку, по чуть-чуть , — объясняет офицер 5-й бригады с позывным «Иордан», который уже занял место в командном пункте.

Он внимательно смотрит на экран пульта БПЛА и находится на связи с танком по рации. Основная задача в данный момент — предупредить экипаж об обстреле, если противник обнаружит машину при передвижении.

«По вентстволу, по противнику огонь-огонь!» — машина вышла на огневую позицию, и «Иордан» командует начинать огневой налет. Хорошо слышны выстрелы и разрывы танковых снарядов. Глядя на экран пульта квадрокоптера, «Иордан» дает поправки или командует продолжать огонь. «Молодец, есть попадание», — азартно передает он в эфир.

— Отстрелялись в целом неплохо. Погодные условия мешают, дымка стоит, туман, — сняв наушники радиостанции, подводит «Иордан» итог налета.

По другой радиостанции беспилотчики докладывают о том, что включились средства РЭБ (радиоэлектронной борьбы) противника, но уже поздно. Машина отстрелялась, и мы слышим, как она уходит в район ожидания.

Трубы смерти

На позициях у минометчиков все постоянно готовы к открытию огня. Замаскированные орудия уже сориентированы на плановые цели в ожидании приказа. Видны «вешки» для ориентирования при быстрой смене целей и удобства работы в сумерках. В ожидании слушаем, как работает артиллерия с соседних позиций, и обсуждаем с минометчиками новые орудия, полученные ими после вхождения Народной милиции ДНР в состав армии РФ. Полковые минометы ПМ-43 времен Великой Отечественной заменены на 2Б11, его более легкое и современное развитие 80-х годов.

— Поражаем как легкобронированные цели, так и живую силу противника… Но сейчас больше «разбираем» укрепления, блиндажи. Иногда к ним машины подвозят боекомплект, эти цели также поражаем. И когда противник отступает с позиций, мы стараемся не дать ему совершенно никаких шансов, — рассказывает о работе подразделения офицер-минометчик 5-й бригады «Студент».

Марьинка — один из самых укрепленных населенных пунктов, и за ней такой подготовленной обороны у противника, скорее всего, уже нет. Наступающие войска с трудом, при постоянной поддержке артиллерии проходят превращенные в системы сплошных укреплений населенные пункты под Донецком, такие как Марьинка и Пески.

Здесь, в отличие от других направлений, противник готовился к обороне, эти участки не были для Украины направлениями планировавшегося наступления при осуществлении «хорватского сценария» в Донбассе. Вероятно, что дальше противник настолько подготовленной за годы, эшелонированной обороны не имеет.

После получения команды расчет снимает маскировку, отбрасывая еловые ветки, и производит несколько выстрелов. Миномет не только находится в окопе, но и дополнительно защищен ящиками с землей на случай огня украинской артиллерии.