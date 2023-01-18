Северский предел: как падение Соледара пошатнуло оборону ВФУ в Донбассе

Вооруженные силы России активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. В течение суток там уничтожено более 120 военнослужащих и 10 единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ 17 января. Эксперты отмечают, что удар с этого направления в сторону города Северск может обрушить оборону ВФУ в Донбассе. Также в этот день глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о серьезных изменениях, которые произойдут в российской армии в ближайшие три года. Их основная цель — усиление западного стратегического направления, считают эксперты. Об этом, в частности, свидетельствует намерение создать Московский и Ленинградский военные округа.

Бросок на Северск

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника на этом направлении составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На краснолиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ, а также 15-го полка национальной гвардии уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Северский предел Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, с потерей Соледара украинские силы оказались в сложном положении.

— У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость, — сказал он. — Украинское командование сейчас будет затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны.

В текущей ситуации у ВФУ остается два варианта — либо попытаться контратаковать, либо отводить войска на следующие рубежи, полагает эксперт.

— На контрудар у них силы есть, но это их последний резерв, — сказал Владислав Шурыгин. — А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка – Дружковка – Краматорск. Северск у них будет под ударом.

Эксперт отметил, что в этом случае появится важный нюанс.

Северский предел Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

— Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка – Дружковка – Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти, — резюмировал Владислав Шурыгин.

Польский «Краб»

На донецком направлении 17 января продолжали наступательные действия подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. За сутки здесь были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На южно-донецком направлении артиллерийские подразделения Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ.

Потери украинских формирований на этом направлении составили до 40 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады теробороны, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 98 районов сосредоточения войск.

Северский предел Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Краб» польского производства, самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б», две самоходные гаубицы «Акация», а также пять гаубиц Д-30.

Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две AN/ТPQ-50, одна AN/ТPQ-36 и одна AN/TPQ-48.

ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново в ЛНР, городах Донецк и Харцызск в ДНР.

Также сбита ракета HARM производства США в районе Раденска Херсонской области и баллистическая ракета «Точка-У» в районе Бердянска Запорожской области.

Северский предел Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Против угрозы с Запада

Российскую армию в период с 2023 по 2026 год ждут изменения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 17 января. В частности, по его словам, будет увеличена штатная численность ВС РФ, а также усилена боевая составляющая Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Он напомнил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.

Кроме того, военному ведомству предстоит сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте будут переформатированы в мотострелковые дивизии.

Северский предел Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сергей Шойгу указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличения количества полигонов, в том числе на новых территориях России, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с требованиями времени.

По его словам, Министерству обороны предстоит увеличить штат специалистов в соответствии с возросшими запросами армии. Для этого не только увеличат набор в существующие учебные центры Вооруженных сил, но и создадут новые.

Глава МО также указал, что все мероприятия должны быть синхронизированы со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Минобороны придется проделать большую системную работу, объяснил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Сразу было понятно, что изменения займут много времени, — отметил он «Известиям». — Теперь нам ясно, что на это уйдет три года. В этот период военное ведомство ждет напряженная работа. Надо будет не только набрать, снабдить, но и, что самое главное, вооружить новые соединения. Планы на перевооружение есть. То, что есть оружие и техника для новых частей, говорит о том, что наша промышленность справляется с их производством.

Северский предел Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Эксперт считает, что общий смысл будущих изменений — усиление западного стратегического направления.

— Московский и Ленинградский военные округа всегда были ориентированы на отражение западной угрозы, — напомнил Дмитрий Болтенков. — Московский округ будет подпирать Белоруссию. Ленинградский — отвечать за оборону Калининграда и купирование угроз с территории прибалтийских стран. Это говорит о том, что мы возвращаемся к классической военной стратегии.

«Приблизить день Победы»

Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации, рассказали в военном ведомстве 17 января.

В штабе министр заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих на других направлениях о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач.

Особое внимание Шойгу обратил на создание условий для безопасного размещения военных, обеспечение войск, работу медицинских и тыловых подразделений.

Северский предел Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

После этого глава ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за героизм.

— Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете всё для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы, — сказал награжденным министр.

Опередили диверсантов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова охранял российские подразделения на марше. На маршруте военнослужащие обнаружили группу украинских диверсантов. Оценив ситуацию, Чермен скрытно подобрался к засаде и внезапно атаковал врага.

Оставшиеся в живых боевики сложили оружие и сдались в плен. На допросе они назвали место расположения своих артиллерийских позиций. Впоследствии по ним был нанесен авиаудар, в результате которого уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки, восемь автомобилей и свыше 20 боевиков.

Слаженные действия взвода Чермена Шавлохова позволили сорвать атаку противника и ликвидировать большое количество личного состава и техники.

Северский предел Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ходе передислокации на новые позиции капитан Джанболат Гамзаев лично руководил развертыванием узла связи. В это время украинские формирования обстреляли позиции мотострелков и начали атаку. Джанболат в максимально короткие сроки организовал устойчивую связь, что позволило корректировать удары по позициям боевиков. Неоднократные попытки противника нарушить управление подразделениями бригады были безуспешны.