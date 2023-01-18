 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Райффайзенбанк ответил на призыв Украины покинуть российский рынок
Спорт
ЦСКА обыграл СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:2
Общество
Турчак призвал создать условия для возвращения покинувших страну россиян
Мир
Швыдкой заявил о сохранении контакта между Сербией и Россией
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
В Италии возложили ответственность за дефицит лекарств на СМИ
Мир
Небензя призвал ООН содействовать в освобождении правозащитницы Бережной
Мир
Глава МВФ упомянула на форуме в Давосе песню «Хотят ли русские войны»
Общество
Бизнесмен Таймасов заочно арестован в РФ по делу о растрате
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Экономика
Компания Wintershall Dea объявила об уходе из России
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
/

Северский предел: как падение Соледара пошатнуло оборону ВФУ в Донбассе

Вооруженные силы России усилили атаки на краснолиманском направлении
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы России активизировались на купянском и краснолиманском направлениях. В течение суток там уничтожено более 120 военнослужащих и 10 единиц военной техники, сообщили в Минобороны РФ 17 января. Эксперты отмечают, что удар с этого направления в сторону города Северск может обрушить оборону ВФУ в Донбассе. Также в этот день глава военного ведомства Сергей Шойгу рассказал о серьезных изменениях, которые произойдут в российской армии в ближайшие три года. Их основная цель — усиление западного стратегического направления, считают эксперты. Об этом, в частности, свидетельствует намерение создать Московский и Ленинградский военные округа.

Бросок на Северск

В Минобороны рассказали подробности боев с украинскими формированиями в зоне проведения специальной военной операции.

— На купянском направлении артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й, 92-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Тимковка, Ивановка Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики, — сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Общие потери противника на этом направлении составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа.

На краснолиманском направлении в результате активных действий мотострелковых подразделений и огня артиллерии Центрального военного округа по скоплениям живой силы и техники 71-й егерской, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВФУ, а также 15-го полка национальной гвардии уничтожено свыше 70 военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

Северский предел
Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

Бойцы подразделения ЧВК «Вагнер» в Соледаре

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Северный вектор: какие пути открывает для ВС России победа в Соледаре
Взятие города поможет завершить второй этап операции по освобождению Донбасса, объясняют военные эксперты

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, с потерей Соледара украинские силы оказались в сложном положении.

— У них сейчас много проблем, большие потери, и взламывание центрального узла обороны, конечно, не вдохновляет на стойкость, — сказал он. — Украинское командование сейчас будет затыкать эту пробоину людьми и возводить следующую линию обороны.

В текущей ситуации у ВФУ остается два варианта — либо попытаться контратаковать, либо отводить войска на следующие рубежи, полагает эксперт.

— На контрудар у них силы есть, но это их последний резерв, — сказал Владислав Шурыгин. — А если они не будут наступать, надо будет отходить на линию Константиновка – Дружковка – Краматорск. Северск у них будет под ударом.

Эксперт отметил, что в этом случае появится важный нюанс.

Северский предел
всу
Фото: REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
Объектный подход: нанесены ощутимые удары по военной инфраструктуре Украины
Уничтожались командные пункты, места размещения западной техники и объекты энергетики, отмечают эксперты

— Если сейчас у них вытянутая дуга, которая опирается на Авдеевку и Марьинку слева, а справа утыкается в Северск, то Константиновка – Дружковка – Краматорск стоят ступенями друг за другом. Уже нет такой широты фронта. И есть угроза, что если будет нанесен мощный удар севернее, то можно эти города просто обойти, — резюмировал Владислав Шурыгин.

Польский «Краб»

На донецком направлении 17 января продолжали наступательные действия подразделения Южного военного округа и Воздушно-десантных войск. За сутки здесь были уничтожены более 60 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На южно-донецком направлении артиллерийские подразделения Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 61-й механизированной бригады ВФУ и 108-й бригады теробороны. Также были уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВФУ.

Потери украинских формирований на этом направлении составили до 40 военнослужащих, две бронемашины и три пикапа.

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили склад ракетно-артиллерийского вооружения 114-й бригады теробороны, 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 98 районов сосредоточения войск.

Северский предел
СВО
Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица «Краб» польского производства, самоходная гаубица М109 «Паладин» производства США, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, две гаубицы «Гиацинт-Б», две самоходные гаубицы «Акация», а также пять гаубиц Д-30.

Кроме того, уничтожены четыре радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США: две AN/ТPQ-50, одна AN/ТPQ-36 и одна AN/TPQ-48.

ПВО за сутки сбила шесть украинских беспилотников, 14 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Уды Харьковской области, Смоляниново в ЛНР, городах Донецк и Харцызск в ДНР.

Также сбита ракета HARM производства США в районе Раденска Херсонской области и баллистическая ракета «Точка-У» в районе Бердянска Запорожской области.

Северский предел
сво
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 372 самолета, 200 вертолетов, 2891 беспилотный летательный аппарат, 401 зенитный ракетный комплекс, 7549 танков и других боевых бронированных машин, 984 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3853 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8081 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Воздушные манеры: зачем Россия и Белоруссия начали совместные авиаучения
В ближайшие две недели военные задействуют все аэродромы и полигоны белорусских ВВС и ПВО

Против угрозы с Запада

Российскую армию в период с 2023 по 2026 год ждут изменения, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании 17 января. В частности, по его словам, будет увеличена штатная численность ВС РФ, а также усилена боевая составляющая Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.

Он напомнил о необходимости создать Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов России.

Кроме того, военному ведомству предстоит сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

Семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте будут переформатированы в мотострелковые дивизии.

Северский предел
сво
Фото: ТАСС/Дмитрий Рогулин

Сергей Шойгу указал на важность комплектования войск военнослужащими по контракту, увеличения количества полигонов, в том числе на новых территориях России, а также на пересмотр учебных программ в соответствии с требованиями времени.

По его словам, Министерству обороны предстоит увеличить штат специалистов в соответствии с возросшими запросами армии. Для этого не только увеличат набор в существующие учебные центры Вооруженных сил, но и создадут новые.

Глава МО также указал, что все мероприятия должны быть синхронизированы со сроками поставки вооружения, военной и специальной техники и материальных средств.

Минобороны придется проделать большую системную работу, объяснил военный историк Дмитрий Болтенков.

— Сразу было понятно, что изменения займут много времени, — отметил он «Известиям». — Теперь нам ясно, что на это уйдет три года. В этот период военное ведомство ждет напряженная работа. Надо будет не только набрать, снабдить, но и, что самое главное, вооружить новые соединения. Планы на перевооружение есть. То, что есть оружие и техника для новых частей, говорит о том, что наша промышленность справляется с их производством.

Северский предел
сво
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Эксперт считает, что общий смысл будущих изменений — усиление западного стратегического направления.

«Грачи» прилетают: западное направление укрепят модернизированными Су-25
Авиаподразделения штурмовиков войдут в состав ЗВО на постоянной основе

— Московский и Ленинградский военные округа всегда были ориентированы на отражение западной угрозы, — напомнил Дмитрий Болтенков. — Московский округ будет подпирать Белоруссию. Ленинградский — отвечать за оборону Калининграда и купирование угроз с территории прибалтийских стран. Это говорит о том, что мы возвращаемся к классической военной стратегии.

«Приблизить день Победы»

Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки войск «Восток» в зоне спецоперации, рассказали в военном ведомстве 17 января.

В штабе министр заслушал доклады командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова и командующих на других направлениях о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач.

Особое внимание Шойгу обратил на создание условий для безопасного размещения военных, обеспечение войск, работу медицинских и тыловых подразделений.

Северский предел
Шойгу
Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

После этого глава ведомства вручил государственные награды отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за героизм.

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период
Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое

— Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете всё для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы, — сказал награжденным министр.

Опередили диверсантов

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность.

Взвод лейтенанта Чермена Шавлохова охранял российские подразделения на марше. На маршруте военнослужащие обнаружили группу украинских диверсантов. Оценив ситуацию, Чермен скрытно подобрался к засаде и внезапно атаковал врага.

Оставшиеся в живых боевики сложили оружие и сдались в плен. На допросе они назвали место расположения своих артиллерийских позиций. Впоследствии по ним был нанесен авиаудар, в результате которого уничтожены четыре самоходные артиллерийские установки, восемь автомобилей и свыше 20 боевиков.

Слаженные действия взвода Чермена Шавлохова позволили сорвать атаку противника и ликвидировать большое количество личного состава и техники.

Северский предел
СВО
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

В ходе передислокации на новые позиции капитан Джанболат Гамзаев лично руководил развертыванием узла связи. В это время украинские формирования обстреляли позиции мотострелков и начали атаку. Джанболат в максимально короткие сроки организовал устойчивую связь, что позволило корректировать удары по позициям боевиков. Неоднократные попытки противника нарушить управление подразделениями бригады были безуспешны.

Решительные действия Джанболата и его подчиненных позволили командованию оперативно координировать работу российских войск. Благодаря этому они отразили атаку и закрепились на новых рубежах. За мужество и героизм, проявленные в ходе боев, Джанболат Гамзаев был награжден медалью Жукова.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023