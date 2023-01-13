Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период

В конце сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России на основании референдума. А 2 октября Конституционный суд установил переходный период для новых регионов. Он будет действовать три года — до 1 января 2026 года. Что уже изменилось в республиках и чего ждать в ближайшее время, выясняли «Известия».

Что такое переходные периоды для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Согласно постановлению Конституционного суда РФ, к 2026 году четыре новые территории должны полностью интегрироваться во все сферы жизни страны. За это время жителям новых республик предоставят гарантии для жизни, учебы и работы:

— признают документы об образовании, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине. Если документ о высшем образовании выдали в период с 1992 по 2000 год, нострификация украинского диплома в России проходит в ФГНУ «Главэкспертцентр» или бюро переводов.

— зарегистрируют трудовые книжки,

— поставят в паспорта штамп о прописке,

— внесут в реестр водительские права и российские номера автомобилей,

— определятся с воинской обязанностью жителей новых регионов,

— зарегистрируют записи актов гражданских состояний,

— признают документы и поставят на учет тех, кто имеет право на получение пенсий и пособий,

— урегулируют вопросы с воинской обязанностью и военной службой,

— предоставят возможность для работы российских банков и кредитных программ, чтоб оптимизировать хождение рубля на территориях,

— преобразуют в ООО и переименуют центробанки ДНР и ЛНР,

— взаимно интегрируют налоговую и судебную базу и многое другое.

Кроме того, планируется подключить новые регионы к реализации нацпроектов. Что касается бюджета, то ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области смогут получать дотации на покрытие дефицита бюджетов на основе отдельных поручений президента и премьер-министра. Проекты бюджетов этих регионов будет утверждать Министерство строительства и ЖКХ.

Успеть за три года Снос жилого дома, пострадавшего при обстрелах Мариуполя Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Для окончательной интеграции потребуется немало законодательных изменений, указал 2 октября в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Сергей Морозов. «Обращаю внимание, что еще в 2001 году был принят конституционный закон, где очень четко прописан порядок вступления в Российскую Федерацию иностранного государства или какой-то территории. Там, в том числе, указано, что обязательно должен быть соблюден переходный период», — напомнил депутат.

Для сравнения, переходный период в Крыму длился с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года. Однако для крымских виноделов переходный период продлевали, в последний раз — до 1 января 2023 года.

Как будут компенсировать утраченное жилье на Донбассе

Большая работа предстоит в учете сохранившегося жилья и компенсациям за утраченное или поврежденное жилье в новых регионах. Соответствующие проекты должны быть представлены президенту до 1 апреля 2023 года.

Успеть за три года Рабочие во время работ по восстановлению жилого дома на одной из улиц в Мариуполе Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Ранее Путин предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках в новых регионах по льготной ставке в 2% годовых, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Он подчеркнул, что предстоит «большая работа».

Какие автомобильные номера будут выдавать в ДНР, ДНР, на Запорожье и в Херсонской области

В новых регионах будут выдавать автомобильные номера с кодами 80, 81, 84 и 85. Код 80 достанется Донецкой народной республике, 81 — Луганской народной республике, 84 — Херсонской области, а 85 — Запорожской.

Успеть за три года Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Что уже реализовано для новых территорий Донбасса

— регионы сохранили за собой названия, государственным языком в них признан русский, а сами жители стали полноправными гражданами России,

— изучение украинского языка при этом не запрещено,

— территории ЛНР и ДНР признаются в границах 2014 года, установленных в их конституциях, Запорожская область — в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области.

Кроме того, до 1 июня 2023 года предстоит создать правительство, органы исполнительной власти и прокуратуры. В долгосрочных планах — к 1 января 2026 года — создать нотариальные и адвокатские конторы и суды.

Гривна официально вышла из оборота, все платежи, в том числе за ЖКХ, принимаются в рублях. Последняя возможность обменять украинскую валюту остается до 1 апреля после чего она станет неконвертируемой. Аналогичные правила действуют и для юрлиц: до 20 января они должны сдать в российский банк акт об остатках, исчисляющихся в гривнах, а к 1 апреля обменять валюту.

Успеть за три года Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Для новых регионов установлен всероссийский размер МРОТ — 16 242 рубля. Прожиточный минимум на Донбассе будет на уровне Крыма и Ростовской области. Как уточнила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер России Татьяна Голикова, с 1 января 2023 года, в Донецкой и Луганской народных республиках средний прожиточный минимум составит 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — ориентировочно 11 644 рубля.