 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
В ДНР заявили о применении ВСУ химических гранат
Культура
«Чебурашка» стал самым кассовым фильмом в российском прокате
Общество
В ЛНР возбудили уголовное дело против сотрудника ОБСЕ по делу о шпионаже
Происшествия
ВСУ обстреляли исправительную колонию в Горловке в ДНР
Мир
Команда CNN стала свидетелем отступления ВСУ из Соледара
Мир
Посол РФ назвал бесперспективной инициативу Эстонии по изъятию госактивов России
Армия
Врио главы Запорожья рассказал о прибытии добровольцев из Сербии в зону СВО
Мир
Сальдо предрек Херсону гуманитарную катастрофу
Политика
Путин поручил изучить вопрос об оборотных штрафах за утечку личных данных
Мир
В ФРГ заявили о координации помощи Украине совместно с другими странами
Общество
Глава центра наркологии Москвы Копоров задержан по делу нарколога Брюна
Спорт
The Ring признал россиянина Бивола лучшим боксером года
/

Успеть за три года: как изменится жизнь в Донбассе в переходный период

Жители новых регионов получат прописку, российские автомобильные номера и многое другое
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В конце сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России на основании референдума. А 2 октября Конституционный суд установил переходный период для новых регионов. Он будет действовать три года — до 1 января 2026 года. Что уже изменилось в республиках и чего ждать в ближайшее время, выясняли «Известия».

Что такое переходные периоды для ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей

Каким будет МРОТ в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Согласно постановлению Конституционного суда РФ, к 2026 году четыре новые территории должны полностью интегрироваться во все сферы жизни страны. За это время жителям новых республик предоставят гарантии для жизни, учебы и работы:
— признают документы об образовании, выданные в ДНР, ЛНР, а также на Украине. Если документ о высшем образовании выдали в период с 1992 по 2000 год, нострификация украинского диплома в России проходит в ФГНУ «Главэкспертцентр» или бюро переводов.
— зарегистрируют трудовые книжки,
— поставят в паспорта штамп о прописке,
— внесут в реестр водительские права и российские номера автомобилей,
— определятся с воинской обязанностью жителей новых регионов,
— зарегистрируют записи актов гражданских состояний,
— признают документы и поставят на учет тех, кто имеет право на получение пенсий и пособий,
— урегулируют вопросы с воинской обязанностью и военной службой,
— предоставят возможность для работы российских банков и кредитных программ, чтоб оптимизировать хождение рубля на территориях,
— преобразуют в ООО и переименуют центробанки ДНР и ЛНР,
— взаимно интегрируют налоговую и судебную базу и многое другое.

Кроме того, планируется подключить новые регионы к реализации нацпроектов. Что касается бюджета, то ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области смогут получать дотации на покрытие дефицита бюджетов на основе отдельных поручений президента и премьер-министра. Проекты бюджетов этих регионов будет утверждать Министерство строительства и ЖКХ.

Успеть за три года
стройка руины

Снос жилого дома, пострадавшего при обстрелах Мариуполя

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Для окончательной интеграции потребуется немало законодательных изменений, указал 2 октября в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Сергей Морозов. «Обращаю внимание, что еще в 2001 году был принят конституционный закон, где очень четко прописан порядок вступления в Российскую Федерацию иностранного государства или какой-то территории. Там, в том числе, указано, что обязательно должен быть соблюден переходный период», — напомнил депутат.

Для сравнения, переходный период в Крыму длился с 18 марта 2014 года до 1 января 2015 года. Однако для крымских виноделов переходный период продлевали, в последний раз — до 1 января 2023 года.

Как будут компенсировать утраченное жилье на Донбассе

Большая работа предстоит в учете сохранившегося жилья и компенсациям за утраченное или поврежденное жилье в новых регионах. Соответствующие проекты должны быть представлены президенту до 1 апреля 2023 года.

Успеть за три года
Рабочий, стройка

Рабочие во время работ по восстановлению жилого дома на одной из улиц в Мариуполе

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Расчетный подсчет: новые территории потребуют 900 млрд наличных рублей
Отразится ли эмиссия этих денег на инфляции

Ранее Путин предложил выдавать ипотечные займы на покупку жилья в новостройках в новых регионах по льготной ставке в 2% годовых, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что восстановление мирной жизни в Донбассе остается абсолютными приоритетом власти. Он подчеркнул, что предстоит «большая работа».

Какие автомобильные номера будут выдавать в ДНР, ДНР, на Запорожье и в Херсонской области

В новых регионах будут выдавать автомобильные номера с кодами 80, 81, 84 и 85. Код 80 достанется Донецкой народной республике, 81 — Луганской народной республике, 84 — Херсонской области, а 85 — Запорожской.

Успеть за три года
автомобильный номер днр
Фото: ТАСС/Михаил Соколов

Что уже реализовано для новых территорий Донбасса

Задел кадров: в новые регионы РФ ищут врачей, продавцов и учителей
Как это отразится на российском рынке труда и кому обещают зарплату в 160 тыс.

— регионы сохранили за собой названия, государственным языком в них признан русский, а сами жители стали полноправными гражданами России,
— изучение украинского языка при этом не запрещено,
— территории ЛНР и ДНР признаются в границах 2014 года, установленных в их конституциях, Запорожская область — в своих административных границах, а Херсонская — с двумя районами Николаевской области.

Кроме того, до 1 июня 2023 года предстоит создать правительство, органы исполнительной власти и прокуратуры. В долгосрочных планах — к 1 января 2026 года — создать нотариальные и адвокатские конторы и суды.
Гривна официально вышла из оборота, все платежи, в том числе за ЖКХ, принимаются в рублях. Последняя возможность обменять украинскую валюту остается до 1 апреля после чего она станет неконвертируемой. Аналогичные правила действуют и для юрлиц: до 20 января они должны сдать в российский банк акт об остатках, исчисляющихся в гривнах, а к 1 апреля обменять валюту.

Успеть за три года
гривны рубли
Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Для новых регионов установлен всероссийский размер МРОТ — 16 242 рубля. Прожиточный минимум на Донбассе будет на уровне Крыма и Ростовской области. Как уточнила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер России Татьяна Голикова, с 1 января 2023 года, в Донецкой и Луганской народных республиках средний прожиточный минимум составит 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — ориентировочно 11 644 рубля.

В ноябре Путин во время общения с волонтерами перечислил, какие вопросы восстановления Донбасса обсуждались чиновниками. По его словам, там нужно восстанавливать жилье, сферу социальной инфраструктуры, детские сады, библиотеки, театры и музеи. Сегодня над восстановлением Донецкой и Луганской народных республик работают более 50 тыс. строителей. «Известия» представили спецпроект о том, как наша страна помогает своему народу наладить мирную жизнь. Предстоит восстановить общественные и жилые здания, дороги, мосты, линии электропередач и газотранспортные сети, а также остальную инфраструктуру ЖКХ. Более 30 российских регионов взяли шефство над отдельными территориями республик.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023