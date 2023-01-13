Каким будет МРОТ в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

С 1 января 2023 года четыре новых региона России перешли на общий уровень минимальной оплаты труда (МРОТ). Для жителей Донецкой республики, Луганской республики, Херсонской области и Запорожской области МРОТ составит 16 242 рубля. Показатель повысили на рекордные 6,3%, благодаря чему вырастет и заработная плата 3,5 млн работников бюджетной сферы. В 2022 году МРОТ в России повышали дважды, к концу года он составлял 15 279 рублей).

Как рассчитывается МРОТ

МРОТ рассчитывают на основе размера прожиточного минимума трудоспособного населения страны. Он превышает прожиточный минимум на 4%. При этом в регионах МРОТ может отличаться от федерального значения, но не может быть ниже его.

15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для правительства и регионов увеличение доходов граждан в 2023 году. Он подчеркнул, что МРОТ нужно увеличивать быстрее и выше инфляции и роста средних зарплат.

Каким будет прожиточный минимум на Донбассе

Прожиточный минимум в новых регионах будет на уровне Крыма и Ростовской области. Как заявила в эфире телеканала «Россия 24» вице-премьер России Татьяна Голикова, с 1 января 2023 года, в Донецкой и Луганской народных республиках средний прожиточный минимум составит 11 200 рублей, а в Херсонской и Запорожской областях — ориентировочно 11 644 рубля. «Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — резюмировала Голикова.

В среднем по России прожиточный минимум в 2023 году возрастет до 14 375 рублей. Для работающего населения он составит 15 669 рублей, для детей — 13 944 рубля, а для пенсионеров прожиточный минимум в России в 2023 году возрастет до 12 363 рублей.

Благодаря специальным мерам поддержки в России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума, заявил 29 декабря глава Минфина Антон Силуанов. «В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми — так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет», — сказал глава Минфина в эфире телеканала «Россия 24».

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Большинство жителей этих регионов проголосовало за присоединение к РФ. С 2023 году на жителей четырех новых регионов распространяются все российские льготы и пособия: пенсии, материнский капитал, выплаты универсального пособия и другие соцгарантии.