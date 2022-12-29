C начала года россиян ждет сразу несколько крупных изменений: цифровая денежная реформа, повышение прожиточного минимума и введение единого налогового платежа, средства для которого будут вносить на специальный счет. Для водителей устанавливаются госпошлины за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Подробнее об этих и других нововведениях января — в обзоре «Известий».

Увеличение прожиточного минимума и МРОТа

В начале года в России будет установлен новый прожиточный минимум. Он увеличится на 3,3% и в среднем по стране составит 14 375 рублей на душу населения (сейчас — 13 919 рублей). Для трудоспособных граждан — 15 669 рублей, для пенсионеров — 12 363 рубля, для детей — 13 944 рубля.

Также будет увеличен минимальный размер оплаты труда — с января 2023 года федеральный МРОТ станет равен 16 242 рублям (сейчас — 15 279 рублей). Показатель проиндексируют на 6,3%, благодаря чему вырастет и заработная плата работников бюджетной сферы. Соответствующий закон Владимир Путин подписал в декабре.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Напомним, величина минимальной зарплаты может варьироваться в зависимости от региона, но не должна быть ниже федерального показателя. От него также зависит размер пособий и социальных выплат по временной нетрудоспособности, беременности и родам.

При этом, согласно принятым ранее поправкам, при расчете МРОТа не будет учитываться величина медианной заработной платы.

Ликвидация ПФР и индексация пенсий

В 2023 году начнет работу Фонд пенсионного и социального страхования РФ, созданный в результате слияния Фонда социального страхования и Пенсионного фонда. Последний был закрыт из-за высоких расходов на содержание структуры и необходимости цифровизации данных.

Новая организация СФР возьмет на себя функции по работе с пенсионерами, выплатой ежемесячных платежей и пособий. Объединение повлечет введение единого тарифа страховых взносов, установление единого круга застрахованных лиц и единой предельной и облагаемой базы по страховым взносам.

В перечень застрахованных лиц по обязательному пенсионному, социальному и медицинскому страхованию войдут новые категории сотрудников. Так, за временно пребывающих на территории России иностранцев придется платить взносы на ОМС, а сотрудники, оформленные по договору ГПХ, будут получать пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, по уходу за ребенком.

Что изменится в жизни россиян Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая

При этом нормативные акты реорганизованных учреждений продолжат действовать, пока не издадут новый, уже единый, акт, а получать необходимые справки и выписки по-прежнему можно будет через «Госуслуги» или специалистов МФЦ.

Также Министерство труда разработало новые параметры индексации страховой пенсии на 2023–2025 год . Так, минимальный размер пособия будет повышаться на 6,8% ежегодно и с января составит 12 363 рубля, а среднегодовой показатель по стране — 22 174 рубля.

Новое детское пособие

С 1 января будет введено единое пособие на детей в возрасте до 17 лет. Получить его смогут малоимущие семьи, чей среднедушевой доход ниже регионального прожиточного минимума. Данное пособие заменит существующие ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка до достижения им возраста трех лет, ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно и ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от восьми до 17 лет.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: агентство городских новостей «Москва»/Софья Сандурская

Размер пособия будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума для детей. Таким образом получится объединить все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Для получения новой соцподдержки нужно будет обратиться с заявлением в СФР.

Единый налоговый платеж и новые сроки уплаты налогов

Физические и юридические лица в России с января будут оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом (ЕПН). Налоговая инспекция сама будет распределять поступившие денежные средства в счет исполнения налоговой обязанности. ЕНП станет единственным способом уплаты всех налогов, платеж нужно будет вносить на единый налоговый счет не позднее крайнего срока уплаты того или иного взноса. Деньги на счете будут накапливаться.

Также для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ в бюджет — до 28-го числа текущего месяца. При этом расчетный период тоже сдвинулся: вместо календарного месяца рассчитывать и перечислять налог будут с 23-го числа прошлого по 22-е число текущего месяца. Для организаций и ИП общим единым сроком уплаты налогов, страховых взносов и прочих обязательных платежей станет 28-е число соответствующего месяца.

Что изменится в жизни россиян Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Помимо этого, изменился порядок формы предоставляемой отчетности по НДФЛ. Квартальную 6-НДФЛ надо сдавать в налоговую не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, а годовую форму — до 25 февраля следующего года. Причем отчетность за 2022 год, сдаваемую в следующем году, следует отправить уже в новый срок.

Также 1 января 2023 года отменят положение статьи 223 НК РФ, по которому при выплате аванса не удерживали НДФЛ. Это значит, что удерживать НДФЛ будет нужно при каждой выплате оплаты труда, однако общая сумма налога при этом измениться не должна.

Изменения в выплате зарплат и отпускных в 2023

Уровень минимальной заплаты вырастет в соответствии с МРОТом и составит 16 242 рубля.

Также изменятся сроки выплаты отпускных — в наступающем году работодатель должен начислить денежные средства сотруднику за два дня до отпуска или даже после завершения отпуска. На данный момент отпускные выплачиваются как минимум за три рабочих дня до начала отпуска.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Изменения затронут ситуации, когда сотрудник подает заявление на отпуск за три дня и меньше до его начала. Если работник получает зарплату через кассу, то отпускные ему выдадут после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на банковскую карту, полагающуюся выплату должны перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск. Такие новшества позволят работодателю согласовывать отпуск по инициативе сотрудника в срочном порядке.

Однако Трудовым кодексом не запрещено выплачивать отпускные раньше — в документе установлен лишь предельный срок выплаты.

Новая трудовая книжка

Для данного документа вводится новая форма и вкладыши. Так, бланки трудовых книжек покроют новой полиграфической продукцией уровня защиты В. Разделы со сведениями о работе расширятся: 14 разворотов в трудовой книжке и 12 во вкладыше. А вот листов с информацией о награждениях станет меньше: семь и пять разворотов в трудовой и во вкладыше соответственно.

При этом сам перечень награждений и поощрений, которые в следующем году нужно вносить в трудовую, дополнили — теперь в нем учитываются выданные правительством или президентом награды, награждения региональных и федеральных органов исполнительной власти и награды от органов местного самоуправления и профсоюзов.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: ТАСС/Владимир Гердо

С 2023 года бланки не обязательно заполнять только гелевыми и перьевыми ручками. Записи станет возможным вносить на принтере, краской, стойкими чернилами или оттиском штампа.

При этом именующиеся у работодателей документы старого образца останутся действительными и могут использоваться без ограничения срока.

Изменения для водителей в 2023

С января 2023 года для автовладельцев начнут действовать новая государственная пошлина и увеличенные акцизы на легковые автомобили.

В частности, пошлину в 1 тыс. рублей придется заплатить за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства. Такую же сумму будут уплачивать за повторное получение разрешения взамен утраченного или пришедшего в негодность.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Также предусмотрены госпошлины в размере 1 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов и выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов соответственно. Кроме того, с 800 до 1,5 тыс. рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. Ранее эти регистрационные действия были бесплатными.

Повышаются акцизы на легковые автомобили и мотоциклы. Сумма такого налога будет зависеть от мощности двигателя транспортного средства.

При этом в новом году не планируется продление скидки в 30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги». А долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям будут списывать с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.

Цифровые рубли и активы

С 1 января россияне получат возможность использовать цифровые деньги для оплаты своих счетов благодаря введению цифрового рубля. Еще на этапе тестирования некоторые российские банки отметили, что нововведение позволит улучшить жизнь граждан и будет способствовать стабильности экономики.

Что изменится в жизни россиян с 1 января Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Помимо этого, в самом начале года вступает в силу форма отчетности об операциях по отчуждению цифровых финансовых активов. Информацию о таких операциях операторы систем, в которых были выпущены цифровые активы или права, обязаны будут представлять в ИФНС. При этом будут предоставлять данные не только о собственнике, но и о каждом пользователе, который так или иначе принимал участие в операции по отчуждению.