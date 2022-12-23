Детальный разбор: какие машины чаще всего угоняли в 2022 году

Наиболее популярными машинами у похитителей в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. Уже второй год подряд самым угоняемым становится Hyundai Santa Fe, сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС). При этом в уходящем году угонов застрахованных автомобилей стало почти в два раза меньше по сравнению с предыдущим, следует из данных организации. Эксперты отмечают, что статистика ВСС не отражает всей картины, так как касается лишь части транспортных средств. В следующем году продолжения тенденции ждать не стоит, уверены они — дефицит новых автомобилей и рост цен на подержанные стимулируют активность угонщиков. Проблемой для автовладельцев может станет и кража легкосъемных запчастей — участившиеся случаи пропажи зеркал и фар фиксируются уже сейчас.

Страховой случай

Наиболее угоняемыми автомобилями в 2022 году стали Hyundai, Kia и Lada. На первом месте среди конкретных моделей, как и в 2021 году, — Hyundai Santa Fe, рассказал «Известиям» вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов. При этом общая статистика угонов застрахованных автомобилей снизилась, отметил он. По данным ВСС, за 10 месяцев 2022 года таких случаев зафиксировано 746, в то время как за весь 2021-й — более 1,5 тыс.

Детальный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Количество угонов, после которых люди обращались в страховые компании, уменьшилось в два раза , — констатировал собеседник «Известий».

Сергей Ефремов объяснил, что основной причиной этого является закрытие границ в связи с санкциями со стороны Европы — угнанные машины стало невозможно переправлять в другие страны, где их легче сбывать.

К статистике ВСС стоит относиться с небольшим скепсисом , считает член Общественного совета ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Дело в том, что страховые компании считают количество выплат по каско, а значит, такая ситуация может говорить и о падении продаж самих полисов.

— Стоить отметить, что в этом году фиксируются угоны в основном автомобилей экономкласса. По каско их обычно либо не страхуют, либо только в первые годы, — отметил эксперт.

Детальный разбор Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Из-за подорожания автомобилей люди стали внимательнее относиться к своему имуществу, полагает Петр Шкуматов. Кроме того, сейчас уже почти везде установлены камеры, что заметно усложняет жизнь злоумышленникам. Правда, это касается в основном Москвы.

Детали в ходу

Не всегда злоумышленники ставят себе целью похищение целого автомобиля. К концу этого года стали вновь фиксироваться кражи легкосъемных деталей — зеркал, фар и т.д. , рассказал «Известиям» член правления Союза автосервисов России Илья Плисов.

Причина прозаична — увеличение цен на запчасти , пояснил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

— Часть жителей России хочет отремонтировать свой автомобиль максимально дешево, не задумываясь о происхождении детали. А оно часто именно криминальное. В большинстве случаев угоняемые машины не перепродаются, а разбираются на запчасти. В первую очередь это наиболее популярные марки, такие как Hyundai, Kia, бюджетный Volkswagen, какой-нибудь Polo. Реже «донорами» становятся премиальные автомобили, — считает эксперт.

В этом году из-за ухода из России многих иностранных автоконцернов в стране образовался дефицит новых автомобилей — порядка 1 млн экземпляров, писали недавно «Известия». Если эта ситуация сохранится и не получится остановить рост цен на машины, то в следующем году количество угонов увеличится , спрогнозировал майор ГИБДД в отставке Виктор Кондрашин.

Детальный разбор Фото: РИА Новости/Константин Чалабов

— Количество краж и угонов зависит от благополучия населения. Из-за санкций образовался дефицит новых машин, а цена на подержанные выросла минимум в два раза. Вот уличные «бизнесмены» и угоняют автомобиль. В лучшем случае они стирают маркировку с деталей и продают по завышенной цене, а в худшем — разбирают на запчасти. При первом варианте развития событий владелец еще хоть как-то может вернуть себе свой транспорт, — отметил автоэксперт.

Ситуация усложняется тем, что на краденые вещи будет спрос, подчеркнул он.

— В следующем году российский рынок планируется заполнить китайскими автомобилями, но ведь старые машины никуда не исчезнут и их надо обслуживать чаще, чем новые. Детали на такие модели и в последние месяцы было тяжело найти, а в ближайшем будущем будет почти нереально. С учетом повышенного спроса на машины с пробегом количество краж увеличится многократно, — считает Виктор Кондрашин.

Он добавил, что особенно среди воров будут популярны детали для Hyundai, Kia и Lada. Но и владельцам премиальных автомобилей расслабляться не стоит. При любых обстоятельствах рынок сразу не перестроится на китайские машины, потребуется время, и, возможно, первые полгода будут в чем-то похожи на 90-е, когда снимали не только зеркала и фары, но даже значки.