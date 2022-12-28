«Водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам»

Пилотный проект использования б/у запчастей для ремонта по ОСАГО в некоторых регионах могут запустить уже в I квартале 2023-го , рассказал «Известиям» глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев. Союз также обсудит с ЦБ увеличение сроков ремонта до 60 дней . Это необходимо, так как в следующем году комплектующих тоже будет не хватать. Сейчас на рынке отсутствует около 15–20% деталей, как в виде оригиналов, так и аналогов. Также Евгений Уфимцев анонсировал, что в 2023-м водителей начнут штрафовать за отсутствие ОСАГО по камерам .

«Увеличилось количество предложений мини-каско»

— Какие основные тенденции развития страхового рынка можно выделить по итогам 2022 года? И насколько сильно на него повлияли санкции?

— На фоне снижения реальных доходов граждан и всплеска инфляции перед страховщиками стояла задача сохранить клиентскую базу и трансформировать ряд продуктов . В первую очередь продолжил развиваться рынок моторного страхования и страхования жизни. На первый сегмент значительно повлияло изменение стоимости запасных частей . Российский союз автостраховщиков (РСА) летом этого года делал обновление справочников, и по ним рост составил в среднем почти 30%, а по отдельным маркам машин повышение цен достигало и 40–50% . Это привело к росту сумм страховых выплат и не могло не отразиться на стоимости ОСАГО. При этом страховщики в первую очередь увеличивали цену полиса для аварийных и молодых водителей, в среднем же ОСАГО подорожало только на 10–12% .

Санкции также повлияли на страхование жизни , потому что вложения в некоторые инвестиционные инструменты оказались заморожены. Кроме того, ограничения отразились на перестраховании, страховании имущества, ответственности, авиационном и морском страховании , то есть тех видах, по которым риски раньше в основном передавались за рубеж. В результате сокращения международного перестрахования была усилена роль Российской национальной перестраховочной компании (РНПК). Также рынок активнее начал использовать свои внутренние ресурсы — страховщики заключали договоры между собой. Для исключения скопления рисков внутри России компании находятся в поисках перестраховочных партнеров в дружественных странах Азии и Ближнего Востока, например в Индии, Иране.

— Появились ли какие-либо новые продукты на фоне санкций?

— В страховании жизни появились продукты с использованием других валют, например юаней , и такие полисы оказались востребованы. Используются и арабские драхмы, потому что некоторые клиенты переместились в Арабские Эмираты , и там необходимо было страховать свой бизнес, например грузоперевозки. Не секрет, что там одни из крупнейших хабов по поставкам техники, запасных частей и прочего. Поэтому расчеты, накопления также удобнее стало вести в местной валюте.

На фоне дефицита запасных частей изменения произошли и в моторном страховании. Страховщики поменяли подходы и начали разрабатывать новые коробочные продукты, потому что машины резко подорожали и цена классического каско для многих автовладельцев оказалась слишком высокой . В этом году увеличилось количество предложений так называемых мини-каско, продуктов с франшизами (когда клиент самостоятельно оплачивает часть затрат на ремонт), ограниченным покрытием, например, включающем только тотальную гибель авто.

Изменилось и страхование выезжающих за рубеж. Раньше основной акцент в таких полисах приходился на покрытие медицинских расходов, а теперь наиболее востребована стала компенсация финансовых рисков в случае отмены поездки . Некоторые компании также начали предлагать программы ДМС для релоцированных сотрудников с покрытием в Армении, Казахстане, Турции, ОАЭ и других странах. То есть новые сегменты появились практически в каждом направлении деятельности.

— Стали ли популярны страховки от потери работы на фоне ухода иностранных компаний с рынка?

— Такой тенденции мы сейчас не наблюдаем, но здесь может быть и отложенный эффект. Многие компании, которые уходили с российского рынка, гарантировали своему персоналу финансовую поддержку на протяжении трех-шести месяцев. Поэтому, возможно, страховщикам придется внедрять новые инструменты от потери работы в 2023 году.

«Необходимо увеличить срок ремонта по ОСАГО»

— Вы ожидаете роста или снижения объема страхового рынка по итогам 2022 года?

— Количество заключенных договоров в этом году окажется ниже , чем в 2021-м, однако объем премий может сохраниться на уровне предыдущего года из-за инфляции и составить около 1,8 млрд рублей. Если рынок и упадет, то незначительно — на 1–2% .

— Ожидаете ли вы роста в следующем году?

— По итогам 2023-го рынок либо сохранится на нынешнем уровне, либо даже покажет небольшой рост.

— ЦБ назвал меры поддержки для страховщиков в 2023 году. Достаточно ли их и будете ли вы обращаться за другими послаблениями?

— Пакет наших предложений для поддержки отрасли был значительно больше, но около 60–70% Банк России поддержал . Часть мер была ограничена сроком до конца 2022 года, поэтому сейчас мы обсуждаем продление некоторых их них, а также введение ряда других. Например, мы предлагаем смягчить требования по резервированию капитала для покрытия рисков, ввести мораторий на проведение надзорных проверок и применение санкций к страховым организациям.

Также необходимо увеличить срок ремонта по ОСАГО с 30 до 60 дней. В начале переговоров с ЦБ казалось, что ситуация с запчастями быстро исправится, однако этого не происходит . И чтобы страховщики могли ремонтировать больше авто по ОСАГО, сроки надо изменить.

«Полного замещения поставок еще нет»

— Планируете ли вы обсуждать использование б/у запчастей?

— Да. Весной, когда мы только внесли эту меру, ситуация была не столь критична. Однако сейчас для новых машин отдельных категорий запчастей недостаточно, и б/у детали уже активно используются . Страховщики только хотят легализовать существующую норму, причем в четко оговоренных ситуациях. Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло. Мы надеемся, в следующем году эта практика будет реализована.

— Примерно когда?

— Чтобы использовать б/у запчасти, придется подготовить нормативные документы и требования, это займет как минимум три-шесть месяцев . Мы скоро обратимся с администрацией Приморского края, где как раз наиболее активно используют такие детали, чтобы в виде эксперимента разрешить ремонт бывшими в употреблении запчастями в отдельных субъектах. Этот проект может стартовать уже в I квартале 2023 года. Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений — мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год.

Водителей без осаго_4 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

— Дефицит запчастей сохраняется?

— Да. Логистика улучшается, стали привозить уже больше запчастей, однако полного замещения поставок еще нет . Остается проблема создания запаса и ассортимента нужных деталей.

Некоторые запчасти можно производить и на территории России . Заводы в Татарстане, центральной части РФ, которые раньше выпускали комплектующие для сборки новых авто, теперь создают запчасти для ремонта. Кроме того, они расширили ассортимент. Например, раньше они изготавливали только пластиковые накладки для Hyundai или Toyota, а теперь модернизировали производство и начали выпускать также похожие детали для Kia и других.

— Какой доли запчастей сейчас нет на рынке ни в виде оригиналов, ни в виде аналогов?

— По нашим оценкам, примерно 15–20%. Бывает, для ремонта не хватает какой-то одной запчасти, но машина не может из-за этого встать на ремонт.

— Параллельный импорт всё еще не полностью налажен?

— По нашим данным, за последние два-три месяца этого года доля компенсаций с ремонтом упала до 0%. При этом до возникновения дефицита запасных частей она составляла от 11 до 15% от всех выплат по ОСАГО. На этом основании мы можем сделать вывод, что система параллельного импорта пока не заместила нормальную и привычную всем логистику. Первоначально мы надеялись, что ситуация исправится буквально за два-три месяца, но этого не произошло.

— Можете ли вы дать прогноз, когда наладится ситуация с запчастями?

— Мы очень надеемся на более активный запуск заводов, которые раньше производили детали для сборки новых авто, но сейчас переориентировались на выпуск комплектующих для ремонта . Это поможет насытить рынок отечественными запчастями для иностранных марок. В 2023 году всё еще будут сложности, поэтому нужно увеличить сроки ремонта по ОСАГО до 60 дней и разрешить использовать б/у детали. В том числе это необходимо, так как везти комплектующие на старые авто экономически невыгодно, поэтому для них сохранится дефицит запчастей.

— А через какие страны уже налажены поставки аналогов запчастей?

— В первую очередь через Китай, Арабские Эмираты и Турцию. Дополнительно запчасти также начали привозить через Казахстан и Индию. Поставки через третьи страны были и раньше, но в 2022 году значительно вырос поток. Причем сложности начались именно с логистикой, например, не хватало контейнеров для отправки. Пропускной способности для замены поставок с Запада оказалась недостаточно. Кроме автозапчастей также увеличились поставки бытовой техники и других товаров, однако проблемы с логистикой не позволили организовать полное насыщение рынка.

«Границы коридора нужно расширять»

— На фоне резкого подорожания запчастей насколько за год увеличилась средняя стоимость полисов ОСАГО и каско?

— Летом цена на запчасти выросла почти на 30%, при этом средняя стоимость ОСАГО с января по ноябрь увеличилась только на 10–12% и оказалась чуть меньше 7 тыс. рублей. Конечно, для аварийных водителей полис подорожал значительно сильнее.

При этом цена каско изменилась еще меньше — на 3%. Это связано с запуском коробочных продуктов — на рынке появились полисы с ограниченным покрытием за 3 тыс., 5 тыс., 10 тыс. рублей. Полноценное каско традиционно использовали только 10% автовладельцев — клиентов с дорогими новыми машинами, кредитными авто. Активный запуск мини-каско позволил увеличить число людей, которые приобретают добровольную автостраховку. В целом коробочные продукты страхования имущества продолжат развиваться в следующем году и станут еще более популярны.

Водителей без осаго_6 Фото: РИА Новости/Донат Сорокин

— Стало ли больше водителей, которые ездят без полиса ОСАГО?

— По нашим оценкам, нет. В этом году действительно клиенты оформили на 2% меньше полисов обязательной автогражданки , чем в прошлом, однако это, скорее всего, обусловлено снижением продаж новых авто, а также отъездом некоторых россиян.

Мы уже неоднократно предлагали запустить проверку полисов ОСАГО через камеры, однако пока проводили только эксперименты и пилотные проекты. Сейчас основная задача — совместить две информационные системы: базу данных РСА и ГИБДД. В следующем году должен произойти уже полномасштабный запуск проверок наличия полиса через камеры дорожного движения. То есть водителей без ОСАГО в 2023 году начнут штрафовать по камерам .

— Ожидаете ли вы подорожания полисов каско и ОСАГО в следующем году?

— Для аварийных и молодых водителей рост будет. Сейчас мы видим, что около 12% полисов компании передают в перестраховочный пул, а значит, по ним всё равно не хватает тарифа. Однако если не будет нового скачка цен на запчасти, то стоимость ОСАГО для 85% автовладельцев не изменится.

— Будете ли вы снова поднимать вопрос увеличения выплат по здоровью и жизни?

— Эту инициативу не получилось реализовать в 2022 году, однако мы хотим к ней вернуться в 2023-м. Если выплаты получится увеличить до 2 млн, то цена ОСАГО может вырасти.

— Планируете предлагать дальнейшее расширение коридора по ОСАГО?

— Конечно. Границы коридора нужно расширять, потому что рынок правильно на это реагирует . Средняя цена полиса значительно не увеличивается. Скорее всего, Банк России будет поэтапно расширять границы коридора, следующий шаг может быть на 10–15%.

— И вопрос по новым территориям, как сейчас развивается страхование в этих регионах?

— Некоторые страховые компании уже начали там работать, например страховать транспортировку грузов, авто, строительно-монтажные риски и прочее. Вопрос страхования других рисков, включая реализацию обязательных видов, будет прорабатываться в следующем году.