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Ждать у моря доходы: 60% россиян рассчитывают на рост заработка в 2023 году

Что вселяет в них оптимизм и о каких зарплатах они мечтают
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Больше половины работников в России уверены в увеличении доходов в следующем году, говорится в результатах исследования сервисов по поиску работы «Работа.ру» и «Подработка». При этом 31% рассчитывает на повышение зарплаты, а 28% — на дополнительный доход. В 2020 году доля трудящихся, которые ожидали прибавку, составляла лишь 20%. Эксперты уверены: оптимизм россиян обусловлен фактическим ростом зарплат почти во всех сферах. Не исключено, что размер «зарплаты мечты» россиян вырастет со 166 тыс. в этом году до 180 тыс. в 2023-м.

Вера в лучшее

Большинство россиян (59%) ожидает повышения доходов в 2023 году. Такие выводы содержатся в исследовании сервисов «Работа.ру» и «Подработка» (есть в распоряжении «Известий»).

31% из таких оптимистов полагается на основную работу, то есть рассчитывает получить повышение или поменять организацию. Из них почти четверть (24%) планирует увеличить доход более чем в два раза. Только 9% респондентов ожидают роста зарплаты больше чем на 50%. 17% сотрудников полагают, что их финансовое состояние улучшится на 30–50%. Чуть более трети (31%) считает, что их бюджет станет больше на 10–30%, и еще 19% рассчитывают на прибавку до 10%.

Ждать у моря доходы
деньги рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В то же время, согласно результатам исследования, 28% от общего числа тех, кто рассчитывает на рост благосостояния, полагаются на подработку. Повышения доходов в два раза и больше ожидают 14 и 9% респондентов соответственно. Еще 19% планируют увеличить заработок от допработы на 30–50%. 38% респондентов надеются, что их доход станет больше на 10–30%, тогда как каждый пятый (20%) рассчитывает на прибавку до 10%.

При этом женщины более оптимистичны в вопросе роста доходов, следует из результатов опроса. Среди тех, кто выбрал вариант ответа «я жду повышения за счет основной работы», 59% женщин. Также они активнее настроены на получение дополнительного дохода за счет подработки — об этом сообщили 58% респонденток. В опросе приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов страны.

Повышение доходов

Несмотря на то что 2022 год выдался непростым для экономики, сейчас наблюдается рост зарплат во многих сферах — это сказывается на уверенности россиян по поводу их финансового состояния в 2023-м, отметил заместитель генерального директора «Работа.ру» Александр Ветерков. Ранее сервис проводил похожее исследование в другой непростой год: в 2020-м свыше трети сотрудников (34%) ожидали сокращения доходов на фоне пандемии, большинство (46%) рассчитывало, что их зарплата останется на прежнем уровне, и только 20% работников надеялись на прибавку.

Ждать у моря доходы
удаленка работа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Кроме того, согласно январскому опросу, в этом году в среднем россияне хотели бы получать зарплату в размере 166 тыс. рублей в месяц — это почти на 10 тыс. больше, чем в 2021-м. Как правило, при определении так называемой «зарплаты мечты» люди ориентируются на текущий размер ежемесячных доходов и умножают его на два или три, отметила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова. Размер желаемой оплаты труда в 2023 году будет напрямую зависеть от роста фактических зарплат и инфляции. Вполне вероятно, что «оклад мечты» сможет достичь уровня 170–180 тыс. рублей.

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При этом средние зарплатные предложения работодателей увеличиваются, отметили в SuperJob. По данным сервиса на ноябрь 2022-го, наибольший годовой прирост зафиксирован в сферах IТ (+17,2%), строительства (+14,5%), кадров (+12,8%), промышленности (+12%), банковского дела (+12%), маркетинга, рекламы и PR (+10,5%).

«Известия» обратились в Минтруд с вопросом, ожидают ли там роста реальных доходов населения в следующем году.

Держимся уверенно

Как правило, оптимизм свойственен россиянам, и сейчас он оправдан многими причинами, считает генеральный директор платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова. Несмотря на санкции, рынок труда держится достаточно уверенно: сохраняются низкие показатели по безработице и высокий спрос на сотрудников, добавила она. К тому же сегодня бизнес активнее развивает модель аренды кадров, привлекает внештатных исполнителей, а люди — чаще имеют подработку. Так, доля вторично занятых за этот год уже выросла с 17 до 30%, и эти показатели продолжат расти, подчеркнула эксперт.

Кроме того, ЦБ дает достаточно позитивный прогноз по восстановлению экономики, что отражается на настроениях в обществе, заметила Анастасия Ускова. Всё это как минимум вселяет надежду на номинальный рост зарплат, который может оказаться вполне существенным, резюмировала она.

Ждать у моря доходы
деньги рубли
Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Уверенность граждан в том, что доходы будут увеличиваться, исходит прежде всего от фактического повышения зарплатных предложений в конце этого года, считает Мария Игнатова из hh.ru. Так, по сравнению с 2021-м мы видим ускорение роста доходов осенью 2022-го на 6,4% против 6%, добавила она.

Другая причина оптимистичных настроений — это соответствие предложений заработка ожиданиям соискателей, отметила эксперт. По ее словам, сейчас на рынке труда в среднем предлагают оклад в размере 55,4 тыс. рублей, тогда как работников устраивает 55 тыс. Таким образом, готовность бизнеса удовлетворять запросы соискателей и положительная динамика по зарплатам придают уверенности, что доходы продолжат увеличиваться. Другой вопрос, какими темпами и насколько они будут соответствовать инфляции, заключила Мария Игнатова.

По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в следующем году вырастут на 1,6%, а реальная зарплата — на 2,6%. По итогам 2022-го в ведомстве прогнозируют падение доходов на 2,2%, а зарплаты на 2%.

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