Денежный запрос: что делать при задержке зарплаты

Россияне привыкли планировать бюджет от аванса до зарплаты в том числе и благодаря регулярности этих традиционных выплат. Казалось бы, проблемы с задержкой жалованья остались в 1990-х, когда с сотрудниками часто не церемонились. Но работодатели умудряются платить не вовремя и в наши дни. Так, недавно в Краснодарском крае Следственный комитет РФ выявил несколько таких случаев. Когда работникам нужно бить тревогу, куда обращаться за помощью и как при трудоустройстве выбрать «правильную» организацию — в материале «Известий».

Попали в сети

Информацию о том, что работники обувной фабрики в Новороссийске два месяца не получают жалованье, сотрудники Следственного управления СКР по Краснодарскому краю узнали из интернета. Следователь выехал на место, и в ходе проверки было установлено, что организация действительно летом задолжала работникам 1,6 млн рублей. Пострадали 69 человек.

«Для восстановления прав граждан было вызвано руководство, с которым достигнута договоренность, и в течение дежурных суток принятыми мерами удалось погасить задолженность по заработной плате перед данными работниками в полном объеме» , — говорится на странице ведомства во «ВКонтакте». Эту информацию подтверждают и сами сотрудники — заработная плата возвращена в кратчайшие сроки в полном объеме.

Денежный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил

В том же Краснодарском крае недавно зафиксированы и другие аналогичные правонарушения. В Ейском районе возбуждено уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, подозреваемого в невыплате зарплаты сотруднику. В поле зрения правоохранительных органов попал директор предприятия, осуществляющего деятельность по уборке придомовых территорий и лестничных клеток в многоквартирных домах Ейска. Мужчина с января по август 2022 года не платил в полном объеме жалованье 32-летней уборщице-дворнику. В результате задолженность перед потерпевшей превысила 97 тыс. рублей, говорится на сайте СКР.

В Красноармейском районе директор предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой торговли мясом и мясными изделиями, с апреля 2021-го по сентябрь 2022 года не выплачивала в полном объеме заработную плату начальнику юридического отдела организации и задолжала работнику больше 198,5 тыс. рублей. Славянским межрайонным следственным отделом СКР по краю было возбуждено уголовное дело. В обоих случаях у подозреваемых имелась реальная возможность для погашения задолженности, но они использовали денежные средства на иные нужды.

Ст. 136 Трудового кодекса РФ гласит, что заработная плата выплачивается сотрудникам не реже чем каждые полмесяца. Причем дата выплаты жалованья устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. По закону деньги обязаны выдать накануне обозначенного дня, если день выплаты совпадает с выходным или нерабочим праздничным днем.

Именем закона

Марина Астаева, адвокат, член Ассоциации юристов поясняет, что для недобросовестных работодателей предусмотрена административная и уголовная ответственность. В первом случае, по словам эксперта, ответственность наступает по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

« Правонарушение влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 до 20 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 1 до 5 тыс. рублей; на юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей », — цитирует адвокат юридические документы.

По словам эксперта, уголовная ответственность грозит нарушителю закона, если заработная плата и другие суммы, причитающиеся работнику, не выплачены умышленно, из корыстной или иной личной заинтересованности.

— Поэтому для привлечения к уголовной ответственности должно быть доказано, в частности, что руководитель организации имел реальную финансовую возможность для выплаты или не имел такой возможности из-за своих неправомерных действий , — комментирует Марина Астаева.

Денежный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Ст. 145.1. Уголовного кодекса РФ достаточно строго наказывает нерадивых работодателей за невыплату заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и др. Минимальный штраф для нарушителей — 100 тыс. рублей. Предусмотрено также лишение права на установленный срок занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и даже лишение свободы. Всё зависит от масштабов правонарушения.

— Если незаконные действия повлекли тяжкие последствия, то виновные наказываются либо штрафом в размере от 200 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового , — разъясняет адвокат.

Защищаем права

Что же делать работникам, если их права грубо нарушаются? Законом предусмотрены способы защиты.

— В соответствии со ст. 142 ТК РФ, если выплата заработной платы задержана на срок более 15 дней, то в любой день после этого работник имеет право, письменно известив работодателя, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы сотрудник вправе отсутствовать на рабочем месте , — комментирует Марина Астаева.

Однако в законе есть оговорки. Приостановление работы не допускается в периоды введения военного и чрезвычайного положения; в военных органах и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных органах. Нельзя останавливать деятельность государственным служащим, а также работникам организаций, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования; работникам, связанным с обеспечением жизнедеятельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и неотложной медицинской помощи).

Денежный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По словам адвоката, в соответствии со ст. 37 Конституции РФ и ст. 409 ТК РФ признается даже право работников на забастовку как способ разрешения коллективного трудового спора. До такой крайности можно и не дойти, если грамотно организовать противостояние с нарушителем закона.

— Если работодатель задерживает зарплату более чем на 15 дней, необходимо направить ему заявление с требованием выплатить жалованье. У сотрудника должно быть два экземпляра такого документа: один вы оставляете у работодателя, а второй храните у себя. В компании вам должны поставить отметку о принятии заявления и указать регистрационный номер, дату, должность, ФИО и подпись принявшего сотрудника , — дает разъяснения заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

По словам эксперта, работодатель может отказаться принимать такой документ или ставить отметку о его получении. В этом случае сотрудник должен отправить заявление в организацию заказным письмом с уведомлением и описью вложения. После чего гражданин имеет право приостановить работу до тех пор, пока не получит зарплату. Но об этом сотрудник тоже должен уведомить работодателя, подчеркивает Ветерков. Если эти меры не приносят результата, работник вправе обратиться в комиссию по трудовым спорам, пожаловаться в Федеральную службу по труду и занятости, районную прокуратуру или подать в суд на работодателя. Как показывает практика, на страже интересов обиженных работников стоит и Следственный комитет. По закону (236 ТК РФ) компания обязана будет выплатить оскорбленному сотруднику не только заработную плату, которую задержала, но и компенсацию за задержку, отмечает Ветерков.

Осторожность превыше всего

Чтобы не попасть в ситуацию, когда работодатель не выплачивает зарплату, следует выбирать вакансию не менее серьезно, чем партнера для семейной жизни. Например, нелишним будет навести справки о репутации предприятия или организации. Александр Ветерков рекомендует изучить информацию о будущем работодателе заранее, еще до собеседования.

— Важно узнать, как давно компания зарегистрирована, включена ли она в реестры, есть ли негативные факторы, на которые стоит обратить внимание. Сейчас в нашем сервисе доступен отдельный раздел «Компании» с информацией об организациях. Помимо перечисленных критериев, там соискатель может также узнать размер выручки, количество сотрудников, статус работодателя, а также изучить мнение бывших и нынешних сотрудников о компании. Проверенные организации отмечены на сервисе специальным значком , — комментирует Александр Ветерков.

Денежный запрос Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Отзывы важны для оценки благонадежности компании. Комментарии сотрудников позволяют соискателям проще ориентироваться и упрощают выбор работодателя. Однако эксперт обращает внимание, что при изучении отзывов важно понимать, что они не всегда могут быть полностью правдивы, поэтому необходимо оценивать указанную информацию. Обоснованные претензии сотрудников должны описывать конкретные минусы компании, например проблемных руководителей или задержки зарплаты.

— Самый очевидный признак, по которому можно судить о недобросовестном работодателе, — это тот факт, что с вас требуют денег в процессе трудоустройства. Это может быть подано как приобретение учебных материалов, необходимых для работы, покупка униформы или плата за оформление каких-то документов. Если вы услышали что-то подобное от потенциального работодателя, лучше прекратить с ним общение , — говорит Ветерков.

По словам эксперта, стоит задуматься, если рекрутер не может четко объяснить потенциальному сотруднику его обязанности, а в описании вакансии среди требований лишь общие слова о навыках. Как правило, такие предложения составляют представители нелегальных и полулегальных бизнесов.

— Среди опасных звоночков можно также отметить заполнение объемных анкет на первом собеседовании с указанием большого перечня личных данных, вплоть до ФИО родственников и уровня их доходов. Таким образом работодатель собирает базы данных и продает их мошенникам или спамерам , — предостерегает эксперт.

Александр Ветерков также не рекомендует связываться с компанией, которая использует для выплаты заработной платы сторонние, неизвестные соискателю сервисы, деньги с которых придется выводить на карту.