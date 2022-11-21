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Плюсы и бонусы: работодатели отказываются от поощрений сотрудников

Какие формы поощрений приоритетны для персонала
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Почти 10% компаний собираются сократить часть бонусов или полностью их урезать для своих работников в 2023 году, следует из опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». При этом ранее сервисы сообщали, что 63% работодателей отказались выдавать новогодние премии — это вдвое больше, чем в декабре 2021-го. Основная причина, по которой бизнес уменьшает число бенефитов для персонала, — это кризис и желание сэкономить, а также снижение конкуренции за кандидатов в сфере «белых» воротничков, отметили эксперты. Кроме того, в условиях меняющейся экономики работодатели предпочитают повышать зарплаты, а не тратиться на бонусные программы, подчеркнули во ВНИИ труда.

Не только премии

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В следующем году 7% работодателей планируют сократить бонусы для своих сотрудников, а еще 2% — полностью от них отказаться. Об этом говорится в ноябрьском исследовании сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор» (есть в распоряжении «Известий»). При этом, согласно опросу, сейчас только 71% компаний предлагают работникам дополнительные преимущества.

В качестве бонусов сотрудники чаще всего получают премии, об этом сообщили 73% респондентов. По данным исследования, больше половины компаний (54%) предлагают компенсации затрат на связь, а 39% работодателей регулярно устраивают корпоративные мероприятия для персонала. 31% представителей бизнеса предоставляют работникам скидки на обучение или полностью их покрывают, а 29% оплачивают проезд. Чуть реже — в 28% компаний — покрывают за свой счет участие персонала в профессиональных конференциях и форумах.

Плюшками не балуемся
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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22% работодателей компенсируют подчиненным расходы на питание. Только 21% респондентов сообщили, что предлагают добровольное медицинское страхование (ДМС). Столько же компаний готовы предоставить гибридный режим работы или полностью отпустить сотрудников на удаленку. Меньше всего работников получают бонусы в виде скидок на фитнес — о такой возможности рассказали только 11% представителей бизнеса.

Уже отказывались

Ранее две трети (63%) работодателей уже сообщили, что не будут в этот раз выплачивать новогодние премии сотрудникам. Это следует из результатов опроса «Работа.ру» и «СберПодбора». В 2021 году доля таких отказников была вдвое меньше — 37%.

В то же время, по данным сентябрьского исследования сервиса «Работа.ру», 92% соискателей отметили важность наличия льгот и других бонусов при трудоустройстве. При этом специалисты разных отраслей предпочитают разные бенефиты от работодателя. Например, работники IT и телекома обращают внимание на ДМС (58%), компенсацию затрат на обучение (53%) и транспорт (50%). Тогда как кадры из сферы строительства с большей охотой выбирают компании, которые покрывают расходы на проезд (55%), еду (41%) и предлагают ДМС (41%).

Плюшками не балуемся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Наличие бонусов — это не только важный стимул для мотивации внутри коллектива, но и один из факторов при выборе работодателя, особенно при равном окладе, отметили во ВНИИ труда. Однако в условиях меняющейся экономической ситуации сотрудники чаще предпочитают занять выжидательную позицию и не менять работу, добавили там. Как подчеркнули в институте, работодатели при наличии финансовых возможностей скорее повышают оклады и заработные платы, а не расширяют бонусную систему.

Демотивация на успех

Основная причина лишения сотрудников дополнительных «плюшек» — экономия, считает операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. В период кризиса инвестиции традиционно замораживаются, а люди не торопятся менять насиженные места, объяснил он. Вместе с этим сокращаются и расходы компаний на кадры, их наем и удержание. По словам эксперта, сейчас только крупные игроки на рынке могут позволить себе как поддерживать уже существующие мотивационные программы для персонала, так и расширять их, чтобы удержать высококвалифицированные и нужные бизнесу кадры, предотвратить их отток. Тогда как в сфере малого и среднего предпринимательства выдерживать конкуренцию на поле бонусных программ становится всё тяжелее — просто не хватает ресурсов, отметил Сергей Сухоставец.

Плюшками не балуемся
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— Более того, в сфере «белых» воротничков (работников интеллектуального труда) мы окончательно переходим в период рынка работодателя. Конкуренция за кандидатов становится слабее, а вместе с этим ожидаемо слабеют и мотивационные программы, — добавил эксперт.

Тем не менее компании, которые вкладываются в дополнительные бонусы для сотрудников, как правило, достигают больших результатов, считает руководитель по внутренним коммуникациям и бренду работодателя «Работа.ру» Татьяна Мощагина. Когда компании ставят перед собой амбициозные цели, запускают новые проекты, им важно достичь стратегических результатов — как раз для этого существует система бонусов, премий и других материальных поощрений, объяснила она. Между тем ДМС, корпоративный психолог, мерч, обучение и другая нематериальная мотивация влияют на лояльность сотрудников и желание оставаться в компании, заключила эксперт.

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