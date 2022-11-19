Остаться с боссом: кого сегодня выдвигают в начальство

Ответственный профессионал с прекрасными манерами и высоким уровнем эмпатии, способный по достоинству оценить подчиненных, спокойный и уравновешенный — таков собирательный образ руководителя, о котором мечтают россияне. Впрочем, многие сотрудники ждут от начальника не только похвал, но и повышения. Каждый ли способен стать боссом, какие качества нужно развивать в себе, чтобы сделать карьеру, — в материале «Известий».

Шансы есть

Шансы занять престижную должность в этом году были у многих россиян. По данным совместного исследования сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», в 2022 году только треть опрошенных работодателей не повышали сотрудников. Зато 38% респондентов отметили, что осчастливили до 10% своих подчиненных, а 18% — даже от 10 до 20% от всего коллектива. В 5% компаний не стали мелочиться и подняли должностную планку для 20–30% своего персонала. Чаще всего повышение получали сотрудники малого бизнеса.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Heath Korvola

А вот и качества, которыми, по мнению работодателей, должен обладать сотрудник, мечтающий о повышении: высокие результаты в работе и наличие необходимых навыков для новой должности, активность и инициативность в рабочих вопросах, умение учиться, опыт работы, наличие коммуникативных навыков, стаж работы в компании. Почти каждый пятый работодатель выделил в качестве решающего аргумента позитивные отзывы коллег о работе сотрудника.

Зато инициатива с самовыдвижением может быть наказуема — карьерист, скорее всего, останется ни с чем. Опрос показал, что начальство не очень любит тех, кто напрашивается на хорошую должность. Во всяком случае, только 4% респондентов одобряют такой вариант.

Думать о красе ногтей

Принцип «встречают по одежке» не потерял актуальности даже в наши дни, когда принято говорить, что большими деньгами управляют люди в мятых футболках и потертых джинсах.

— Конечно, личные и профессиональные качества являются главными для повышения. Но при этом есть профессии, для которых внешний вид — важный нюанс для специалиста: например, в сфере продаж. Поэтому работодатель может учитывать этот фактор при повышении сотрудника так же, как и при найме, — комментирует Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

При приеме на работу 35% руководителей обращают на внешний вид больше всего внимания при первом собеседовании с кандидатом. По словам HR-бизнес-партнер ресурса «Зарплата.ру» Алены Табанайнен, опрятный внешний вид говорит об организованности, внутреннем балансе человека, понимании делового этикета и культуры компании. С таким сотрудником приятно строить деловые отношения, да и просто общаться. А кто не хочет, чтобы в коллективе царила дружественная и комфортная рабочая атмосфера?

Остаться с боссом Фото: Getty Images/KatarzynaBialasiewicz

— Сотрудник, который держится обособленно, не умеет выстраивать коммуникации с другими и приходит на работу с плохим настроением, не может способствовать эффективному общению в команде. Это говорит о его слаборазвитых компетенциях и навыках, на которые должен опираться руководитель для принятия решения о повышении, — предостерегает Алена Табанайнен.

Эксперт считает, что в любой сфере деятельности по-прежнему ценятся инициативность, ответственность, готовность брать на себя новые задачи. По служебной лестнице чаще всего быстро поднимаются те сотрудники, которые предлагают помощь руководителю в задачах за пределами своих прямых обязанностей.

По словам Алены Табанайнен, чтобы попробовать себя в чем-то новом, например наработать навыки управления, можно предложить идею проекта — например, в рамках отдела, чтобы на некоторое время стать его лидером. Но самому сотруднику важно понимать, что это не приведет к мгновенному повышению. Целью должно быть получение нового опыта и навыков, и кресло начальника будет следствием этой работы над собой. Эксперт советует еще до перехода на более высокую должность начать делать то, что соответствует этой должности. И тогда успех придет.

Где искать удачу

Не всегда надежды на повышение оправдываются. Практикующий психолог Елена Елисеева советует учитывать и принимать законы и правила организации, в которой трудится человек. В каждом коллективе есть условия для восхождения к заветной вершине.

— Где-то это хорошие отношения с начальником, в другом месте достаточно качественно выполнять свою работу и выдавать результат, а где-то приветствуется трудоголизм. Ищите ту систему, которая вам подходит и где вы сможете реализоваться. Для этого надо определить свои сильные стороны и обозначить приоритеты, — комментирует Елена Елисеева.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/SunnyVMD

Психолог отмечает, что самое главное — это контакт с реальностью, понимание правил игры, осознание своих сил, а также способность идти до конца, что приведет в итоге к заветной цели.

— На мой взгляд, многое зависит не от сферы деятельности, а от системы работы с персоналом в компании и оргструктуры, — рассуждает Алена Табанайнен. — Например, в крупных структурированных компаниях получить повышение может быть проще, так как больше вариантов для движения. Также для развития подходят компании, в которых работают системы грейдирования, есть выстроенная система карьерных треков, кадровый резерв или программа преемничества.

По словам эксперта, в малых организациях с узкой прямолинейной структурой вполне возможна ситуация, когда опытный возрастной руководитель длительное время занимает свою позицию, выполняет свой функционал и никуда не собирается уходить. Соответственно, нижестоящим сотрудникам двигаться по карьерной лестнице уже некуда.

— Если же говорить про принятие решения о продвижении в ситуации выбора между опытным и молодым сотрудником, то тут ключевую роль должны играть компетенции и навыки, необходимые для конкретной должности, а не просто стаж работы. На мой взгляд, сейчас всё больше компаний смотрят именно на них, нежели на срок службы в компании , — комментирует Алена Табанайнен.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/skynesher

Если на работе трудно построить карьеру, психолог Елена Елисеева советует искать другие системы, где это возможно. Но при этом следует помнить, что продвижение по служебной лестнице подходит не всем . И вовсе не потому, что с человеком что-то не так. Порой человека просто устраивает место исполнителя.

Плохой хороший человек

В качестве подсказки, помогающей разобраться в себе, эксперты «Работы.ру» приводят данные о том, каким сотрудники хотят видеть своего руководителя. По мнению опрошенных, идеальный начальник готов прислушиваться к мнению команды и брать ответственность на себя.

— Сотрудники среди плохих качеств работодателя отмечали перекладывание ошибок на подчиненных (67%), а также неготовность защищать свою команду перед вышестоящим начальством (56%) и нежелание брать на себя ответственность (53%), — комментирует Юлия Санина.

По данным опроса ресурса «Зарплата.ру», в числе качеств хорошего руководителя россияне отметили в первую очередь ответственность, затем следуют профессионализм, дипломатичность, высокие управленческие навыки и нацеленность на результат. Плохой руководитель с низким авторитетом, по мнению респондентов, перекладывает личную ответственность на подчиненных, плохо ориентируется в процессах компании, субъективен, выделяет любимчиков и самоутверждается за счет работников. Сотрудникам не нравится, когда начальник неопытен и гораздо младше подчиненных.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Luis Alvarez

Почти треть недовольных начальством россиян указали на то, что их раздражает нечеткая постановка боссом задач и требование при этом высоких результатов. Сотрудники не терпят, когда руководитель срывается и кричит на них. Каждый десятый респондент не любит, когда начальник пишет или звонит в нерабочее время. А 7% опрошенных не терпят панибратство со стороны руководства. Сотрудники вообще предпочитают держать дистанцию с руководством — у 63% опрошенных отношения с шефом исключительно профессиональные. Лишь 27% еще и дружат с начальником. Любимчиками руководителей считают себя единицы — 4% опрошенных.

Начни с себя

Каким бы ни был начальник, не всегда имеет смысл обвинять его в том, что сотрудник засиделся на низкой позиции. Подняться по карьерной лестнице может далеко не каждый. Даже при очевидном преимуществе подчиненного работодатель может по разным причинам остановить выбор на другом сотруднике.

— Возможно, специалист, которому не повезло с повышением, хорошо выполняет свои профессиональные обязанности, но при этом не включен в деятельность компании, не проявляет вовлеченность в происходящее. Также у сотрудника могут быть недостаточно развиты soft skill (мягкие, гибкие навыки), необходимые на новой должности , — подсказывает Юлия Санина.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Richard Drury

Специалисты не советуют лелеять в себе обиду на счастливчика-конкурента и строгого начальника. Сотруднику имеет смысл разобраться в причинах выбора работодателя. В этом случае можно даже уточнить, почему руководитель повысил другого сотрудника. Зачастую решение о повышении принимается на основе множества составляющих факторов. Для начальника важно не только быть хорошим профессиональным специалистом, но и уметь делегировать обязанности и управлять подчиненными, подчеркивает эксперт. Поэтому работодатель смотрит как на исполнительность сотрудника, так и на умение общаться с командой и готовность самостоятельно принимать решения.

— Если сотрудник обладает всеми нужными качествами для повышения, то работодатель не потеряет при назначении его на более высокую должность. Как руководитель, специалист может обучать своих подчиненных и передавать свои знания команде, тем самым воспитывая новых хороших исполнителей, — комментирует Санина.

В любом случае, главное — не расстраиваться и не отступать от желанной цели. Если повышение важно, то следует развиваться в профессии, и мечта исполнится.

Тест на профпригодность

По мнению практикующего психолога, старшего преподавателя кафедры психологии университета «Синергия» Анны Гусевой, в том, что человек занял конкретное место в жизни, задействованы не предназначение, миссия или судьба, а биологические способности и ресурсы организма. Важны талант, уникальность, темперамент, характер и уровень интеллекта, отношение к творчеству и состояние чувств.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Luis Alvarez

— Самое основное — это быть психологически зрелой личностью. Если у человека в психологическом плане произошла фиксация на возрасте трех лет и он застрял в этой поре, то и будучи зрелым сотрудником, он будет вести себя как трехлетний ребенок в состоянии обиды, завышенных требований и ожиданий. Такого сотрудника ни в коем случае нельзя ставить на руководящую должность , — продолжает психолог.

Ответственность, гибкость, организованность и прочие свойства нарабатываются с опытом, рассуждает эксперт. Но есть качества, без которых трудно взять на себя ответственность на руководящей должности. Зато при их наличии сотрудник вполне может претендовать на повышение. Первое из таких качеств — это полное осознание настоящего момента, способность выбрать правильный способ жизни в конкретный момент и осознавать личную ответственность за данный выбор.

— Важна и открытость собственному опыту. Психологически зрелый человек не станет отгонять никакие чувства, в том числе и отрицательные. Также необходимо обязательное развитие самопознания — чем больше человек знает о себе, тем лучше он понимает других, — разъясняет эксперт.

Психолог подчеркивает, что неумение «услышать», что творится внутри тебя, увеличивает подверженность стрессу, ограничивает эффективность в работе и в жизни в целом. И это не укроется от работодателя, поскольку часто при приеме на ту или иную должность заполняются тесты, с помощью которых рекрутеры могут обнаружить проблему.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Shannon Fagan

— Еще одно важное качество — это сила личности. Самоидентификация формируется с 17 лет до 21 года. Зрелый человек должен знать, кто он такой, что он может, какие у него цели и задачи. В профессиональной сфере и личной жизни он не служит отражением надежд других людей, не живет чужими желаниями, а чувствует себя сильным в межличностных отношениях , — продолжает Анна Гусева.

Такого человека, считает психолог, можно и нужно выдвигать на повышение. Не менее важна так называемая толерантность к неопределенности.

— В непростых условиях нашей жизни человек должен уметь адаптироваться к быстрым и неожиданным изменениям. Если люди теряются, не знают, как поступить, и не скрывают этого, то повышение не для них , — считает психолог.

Принятие личной ответственности имеет большое значение для потенциального руководителя. По словам Анны Гусевой, большинство жизненных ситуаций возникает под контролем самого человека, и если он это понимает, то будет вести себя на работе соответственным образом. Такой начальник, заботясь о себе, автоматически будет заботиться о сотрудниках и компании.

— Еще один ценный фактор — человек, который хочет повышения, должен научиться безоценочному отношению к людям. Также необходимый аспект — это постановка реалистичных целей. Например, при устройстве на должность не надо говорить, что вы на всё готовы и всё умеете. Следует реально оценивать свои возможности. Наличие иллюзий у человека свидетельствует о незрелости личности, — предостерегает психолог.

Остаться с боссом Фото: Getty Images/Tetra Images

По мнению специалистов, конечно же, для начальника важна и эмпатия — сопереживание эмоциональному состоянию других людей. Но при этом нужно уметь выстраивать свои границы, сохранять свою позицию в рабочих вопросах и держать дистанцию — разделять личное и профессиональное общение с сотрудниками.

Если работа интересна, выгодна и приносит удовольствие, то сотрудник будет творить, создавать и обязательно начинает расти в профессиональном смысле, рассуждает психолог. Любому руководителю хочется впустить в свое пространство здоровую личность, которая будет дополнять самого начальника и тоже помогать ему расти. Следует только оценить свои ресурсы и понять, в какую команду человек попал, подходит ли ему стиль руководства.