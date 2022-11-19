Остаться с боссом: кого сегодня выдвигают в начальство
Ответственный профессионал с прекрасными манерами и высоким уровнем эмпатии, способный по достоинству оценить подчиненных, спокойный и уравновешенный — таков собирательный образ руководителя, о котором мечтают россияне. Впрочем, многие сотрудники ждут от начальника не только похвал, но и повышения. Каждый ли способен стать боссом, какие качества нужно развивать в себе, чтобы сделать карьеру, — в материале «Известий».
Шансы есть
Шансы занять престижную должность в этом году были у многих россиян. По данным совместного исследования сервиса для поиска работы и персонала «Работа.ру» и сервиса автоматизации подбора и обработки резюме «СберПодбор», в 2022 году только треть опрошенных работодателей не повышали сотрудников. Зато 38% респондентов отметили, что осчастливили до 10% своих подчиненных, а 18% — даже от 10 до 20% от всего коллектива. В 5% компаний не стали мелочиться и подняли должностную планку для 20–30% своего персонала. Чаще всего повышение получали сотрудники малого бизнеса.
А вот и качества, которыми, по мнению работодателей, должен обладать сотрудник, мечтающий о повышении: высокие результаты в работе и наличие необходимых навыков для новой должности, активность и инициативность в рабочих вопросах, умение учиться, опыт работы, наличие коммуникативных навыков, стаж работы в компании. Почти каждый пятый работодатель выделил в качестве решающего аргумента позитивные отзывы коллег о работе сотрудника.
Зато инициатива с самовыдвижением может быть наказуема — карьерист, скорее всего, останется ни с чем. Опрос показал, что начальство не очень любит тех, кто напрашивается на хорошую должность. Во всяком случае, только 4% респондентов одобряют такой вариант.
Думать о красе ногтей
Принцип «встречают по одежке» не потерял актуальности даже в наши дни, когда принято говорить, что большими деньгами управляют люди в мятых футболках и потертых джинсах.
— Конечно, личные и профессиональные качества являются главными для повышения. Но при этом есть профессии, для которых внешний вид — важный нюанс для специалиста: например, в сфере продаж. Поэтому работодатель может учитывать этот фактор при повышении сотрудника так же, как и при найме,— комментирует Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
При приеме на работу 35% руководителей обращают на внешний вид больше всего внимания при первом собеседовании с кандидатом. По словам HR-бизнес-партнер ресурса «Зарплата.ру» Алены Табанайнен, опрятный внешний вид говорит об организованности, внутреннем балансе человека, понимании делового этикета и культуры компании. С таким сотрудником приятно строить деловые отношения, да и просто общаться. А кто не хочет, чтобы в коллективе царила дружественная и комфортная рабочая атмосфера?
— Сотрудник, который держится обособленно, не умеет выстраивать коммуникации с другими и приходит на работу с плохим настроением, не может способствовать эффективному общению в команде. Это говорит о его слаборазвитых компетенциях и навыках, на которые должен опираться руководитель для принятия решения о повышении, — предостерегает Алена Табанайнен.
Эксперт считает, что в любой сфере деятельности по-прежнему ценятся инициативность, ответственность, готовность брать на себя новые задачи. По служебной лестнице чаще всего быстро поднимаются те сотрудники, которые предлагают помощь руководителю в задачах за пределами своих прямых обязанностей.
По словам Алены Табанайнен, чтобы попробовать себя в чем-то новом, например наработать навыки управления, можно предложить идею проекта — например, в рамках отдела, чтобы на некоторое время стать его лидером. Но самому сотруднику важно понимать, что это не приведет к мгновенному повышению. Целью должно быть получение нового опыта и навыков, и кресло начальника будет следствием этой работы над собой. Эксперт советует еще до перехода на более высокую должность начать делать то, что соответствует этой должности. И тогда успех придет.
Где искать удачу
Не всегда надежды на повышение оправдываются. Практикующий психолог Елена Елисеева советует учитывать и принимать законы и правила организации, в которой трудится человек. В каждом коллективе есть условия для восхождения к заветной вершине.
— Где-то это хорошие отношения с начальником, в другом месте достаточно качественно выполнять свою работу и выдавать результат, а где-то приветствуется трудоголизм. Ищите ту систему, которая вам подходит и где вы сможете реализоваться. Для этого надо определить свои сильные стороны и обозначить приоритеты, — комментирует Елена Елисеева.
Психолог отмечает, что самое главное — это контакт с реальностью, понимание правил игры, осознание своих сил, а также способность идти до конца, что приведет в итоге к заветной цели.
— На мой взгляд, многое зависит не от сферы деятельности, а от системы работы с персоналом в компании и оргструктуры, — рассуждает Алена Табанайнен. — Например, в крупных структурированных компаниях получить повышение может быть проще, так как больше вариантов для движения. Также для развития подходят компании, в которых работают системы грейдирования, есть выстроенная система карьерных треков, кадровый резерв или программа преемничества.
По словам эксперта, в малых организациях с узкой прямолинейной структурой вполне возможна ситуация, когда опытный возрастной руководитель длительное время занимает свою позицию, выполняет свой функционал и никуда не собирается уходить. Соответственно, нижестоящим сотрудникам двигаться по карьерной лестнице уже некуда.
— Если же говорить про принятие решения о продвижении в ситуации выбора между опытным и молодым сотрудником, то тут ключевую роль должны играть компетенции и навыки, необходимые для конкретной должности, а не просто стаж работы. На мой взгляд, сейчас всё больше компаний смотрят именно на них, нежели на срок службы в компании, — комментирует Алена Табанайнен.
Если на работе трудно построить карьеру, психолог Елена Елисеева советует искать другие системы, где это возможно. Но при этом следует помнить, что продвижение по служебной лестнице подходит не всем . И вовсе не потому, что с человеком что-то не так. Порой человека просто устраивает место исполнителя.
Плохой хороший человек
В качестве подсказки, помогающей разобраться в себе, эксперты «Работы.ру» приводят данные о том, каким сотрудники хотят видеть своего руководителя. По мнению опрошенных, идеальный начальник готов прислушиваться к мнению команды и брать ответственность на себя.
— Сотрудники среди плохих качеств работодателя отмечали перекладывание ошибок на подчиненных (67%), а также неготовность защищать свою команду перед вышестоящим начальством (56%) и нежелание брать на себя ответственность (53%), — комментирует Юлия Санина.
По данным опроса ресурса «Зарплата.ру», в числе качеств хорошего руководителя россияне отметили в первую очередь ответственность, затем следуют профессионализм, дипломатичность, высокие управленческие навыки и нацеленность на результат. Плохой руководитель с низким авторитетом, по мнению респондентов, перекладывает личную ответственность на подчиненных, плохо ориентируется в процессах компании, субъективен, выделяет любимчиков и самоутверждается за счет работников. Сотрудникам не нравится, когда начальник неопытен и гораздо младше подчиненных.
Почти треть недовольных начальством россиян указали на то, что их раздражает нечеткая постановка боссом задач и требование при этом высоких результатов. Сотрудники не терпят, когда руководитель срывается и кричит на них. Каждый десятый респондент не любит, когда начальник пишет или звонит в нерабочее время. А 7% опрошенных не терпят панибратство со стороны руководства. Сотрудники вообще предпочитают держать дистанцию с руководством — у 63% опрошенных отношения с шефом исключительно профессиональные. Лишь 27% еще и дружат с начальником. Любимчиками руководителей считают себя единицы — 4% опрошенных.
Начни с себя
Каким бы ни был начальник, не всегда имеет смысл обвинять его в том, что сотрудник засиделся на низкой позиции. Подняться по карьерной лестнице может далеко не каждый. Даже при очевидном преимуществе подчиненного работодатель может по разным причинам остановить выбор на другом сотруднике.
— Возможно, специалист, которому не повезло с повышением, хорошо выполняет свои профессиональные обязанности, но при этом не включен в деятельность компании, не проявляет вовлеченность в происходящее. Также у сотрудника могут быть недостаточно развиты soft skill (мягкие, гибкие навыки), необходимые на новой должности, — подсказывает Юлия Санина.
Специалисты не советуют лелеять в себе обиду на счастливчика-конкурента и строгого начальника. Сотруднику имеет смысл разобраться в причинах выбора работодателя. В этом случае можно даже уточнить, почему руководитель повысил другого сотрудника. Зачастую решение о повышении принимается на основе множества составляющих факторов. Для начальника важно не только быть хорошим профессиональным специалистом, но и уметь делегировать обязанности и управлять подчиненными, подчеркивает эксперт. Поэтому работодатель смотрит как на исполнительность сотрудника, так и на умение общаться с командой и готовность самостоятельно принимать решения.
— Если сотрудник обладает всеми нужными качествами для повышения, то работодатель не потеряет при назначении его на более высокую должность. Как руководитель, специалист может обучать своих подчиненных и передавать свои знания команде, тем самым воспитывая новых хороших исполнителей, — комментирует Санина.
В любом случае, главное — не расстраиваться и не отступать от желанной цели. Если повышение важно, то следует развиваться в профессии, и мечта исполнится.
Тест на профпригодность
По мнению практикующего психолога, старшего преподавателя кафедры психологии университета «Синергия» Анны Гусевой, в том, что человек занял конкретное место в жизни, задействованы не предназначение, миссия или судьба, а биологические способности и ресурсы организма. Важны талант, уникальность, темперамент, характер и уровень интеллекта, отношение к творчеству и состояние чувств.
— Самое основное — это быть психологически зрелой личностью. Если у человека в психологическом плане произошла фиксация на возрасте трех лет и он застрял в этой поре, то и будучи зрелым сотрудником, он будет вести себя как трехлетний ребенок в состоянии обиды, завышенных требований и ожиданий. Такого сотрудника ни в коем случае нельзя ставить на руководящую должность, — продолжает психолог.
Ответственность, гибкость, организованность и прочие свойства нарабатываются с опытом, рассуждает эксперт. Но есть качества, без которых трудно взять на себя ответственность на руководящей должности. Зато при их наличии сотрудник вполне может претендовать на повышение. Первое из таких качеств — это полное осознание настоящего момента, способность выбрать правильный способ жизни в конкретный момент и осознавать личную ответственность за данный выбор.
— Важна и открытость собственному опыту. Психологически зрелый человек не станет отгонять никакие чувства, в том числе и отрицательные. Также необходимо обязательное развитие самопознания — чем больше человек знает о себе, тем лучше он понимает других, — разъясняет эксперт.
Психолог подчеркивает, что неумение «услышать», что творится внутри тебя, увеличивает подверженность стрессу, ограничивает эффективность в работе и в жизни в целом. И это не укроется от работодателя, поскольку часто при приеме на ту или иную должность заполняются тесты, с помощью которых рекрутеры могут обнаружить проблему.
— Еще одно важное качество — это сила личности. Самоидентификация формируется с 17 лет до 21 года. Зрелый человек должен знать, кто он такой, что он может, какие у него цели и задачи. В профессиональной сфере и личной жизни он не служит отражением надежд других людей, не живет чужими желаниями, а чувствует себя сильным в межличностных отношениях, — продолжает Анна Гусева.
Такого человека, считает психолог, можно и нужно выдвигать на повышение. Не менее важна так называемая толерантность к неопределенности.
— В непростых условиях нашей жизни человек должен уметь адаптироваться к быстрым и неожиданным изменениям. Если люди теряются, не знают, как поступить, и не скрывают этого, то повышение не для них, — считает психолог.
Принятие личной ответственности имеет большое значение для потенциального руководителя. По словам Анны Гусевой, большинство жизненных ситуаций возникает под контролем самого человека, и если он это понимает, то будет вести себя на работе соответственным образом. Такой начальник, заботясь о себе, автоматически будет заботиться о сотрудниках и компании.
— Еще один ценный фактор — человек, который хочет повышения, должен научиться безоценочному отношению к людям. Также необходимый аспект — это постановка реалистичных целей. Например, при устройстве на должность не надо говорить, что вы на всё готовы и всё умеете. Следует реально оценивать свои возможности. Наличие иллюзий у человека свидетельствует о незрелости личности, — предостерегает психолог.
По мнению специалистов, конечно же, для начальника важна и эмпатия — сопереживание эмоциональному состоянию других людей. Но при этом нужно уметь выстраивать свои границы, сохранять свою позицию в рабочих вопросах и держать дистанцию — разделять личное и профессиональное общение с сотрудниками.
Если работа интересна, выгодна и приносит удовольствие, то сотрудник будет творить, создавать и обязательно начинает расти в профессиональном смысле, рассуждает психолог. Любому руководителю хочется впустить в свое пространство здоровую личность, которая будет дополнять самого начальника и тоже помогать ему расти. Следует только оценить свои ресурсы и понять, в какую команду человек попал, подходит ли ему стиль руководства.