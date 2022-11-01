Служебный вход: как россиянам облегчат путь в чиновники

Россиянам облегчат поиск работы в государственных структурах — федеральных и региональных министерствах, ведомствах и госкорпорациях. Специализированное кадровое агентство по подбору сотрудников для госсектора начнет работать с 1 ноября на базе АНО «Россия — страна возможностей», рассказали «Известиям» в организации. База только начала формироваться и насчитывает около 100 вакансий, но активно пополняется. Согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — количество резюме в этой сфере в 2,9 раза превышает число вакансий. Инициативу создания агентства поддержали в Минэкономразвития и Госдуме.

Кадровый ответ

Кадровое агентство, которое сосредоточится на работе с госсектором, с 1 ноября запускает АНО «Россия — страна возможностей» (РСВ), сообщили «Известиям» в организации. Работать оно будет следующим образом: министерства, ведомства, региональные органы власти и госкомпании предоставят информацию об имеющихся у них вакансиях, а РСВ предложит на них наиболее подходящих кандидатов.

В базу соискателей автоматически войдут участники проектов АНО «Россия — страна возможностей», но претендовать на вакансии смогут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на официальном сайте платформы.

Справка «Известий» АНО «Россия — страна возможностей» была создана в 2018 году. Цели организации — продвижение перспективных общественных и благотворительных инициатив, создание условий для повышения социальной мобильности, личностной и профессиональной самореализации граждан, формирование эффективных социальных лифтов в России. Платформа объединяет 26 конкурсов, олимпиад и проектов. Самый известный из них — «Лидеры России» — всероссийский конкурс для поиска наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны. Среди других проектов — «Большая перемена», «Твой ход», «Цифровой прорыв», «Учитель будущего», «Мастера гостеприимства», «ТопБЛОГ» и др.

Подготовка к запуску кадрового агентства велась с апреля, рассказал «Известиям» генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров. В базе уже насчитывается более 100 вакансий для федеральных и региональных органов власти, а также госкорпораций. Ожидается, что в течение 2023 года их число превысит тысячу.

— Платформа «Россия — страна возможностей» и до создания кадрового агентства помогала своим выпускникам с трудоустройством на различные позиции в компаниях и органах власти. Часть проектов и конкурсов появлялись на платформе именно по запросу государства, бизнеса, университетов. Наша цель — не только помочь нашим выпускникам найти подходящую для их квалификации работу, но и оказать содействие госсектору в оперативном замещении вакансий качественными специалистами. Благодаря запуску кадрового агентства мы будем заниматься этой работой более масштабно, — уточнил Алексей Комиссаров.

Сейчас, согласно данным HeadHunter, запрос на работу в госорганах велик — число резюме в этой профессиональной сфере в 2,9 раза превышает число вакансий. При этом поиск сотрудников осложнен. Во-первых, с российского рынка ушли некоторые кадровые агентства — Hays, Kelly Services и др. Кроме того, часть органов государственной власти не имеет специалистов по подбору персонала, рассказали «Известиям» в пресс-службе АНО РСВ.

Служебный вход_1 Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Помогать в поиске кандидатов на госслужбу агентство будет во всех регионах РФ, однако пока по числу вакансий лидирует Москва.

Агентство готово оказывать помощь в подборе сотрудников и частному сектору, уточнили в пресс-службе АНО РСВ. Работодатель будет получать от агентства информацию о навыках и способностях кандидатов. После претендующих на должности ждет собеседование, оценка компетенций и решение тестовых заданий от непосредственного работодателя.

Идею создания агентства предложили в апреле этого года на заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей». Ее поддержал Владимир Путин. «Это реальный социальный, кадровый лифт. Он действительно нужен стране. Я, честно говоря, удивлен, почему мы сами до этого до сих пор не додумались», — заявил тогда президент.

Идеальная пара

Инициативу поддержали и в Минэкономразвития. В ведомстве считают, что такие ресурсы позволяют сравнивать предложения работодателей с реальными возможностями кандидатов и формировать «идеальную пару» для работы. Такое посредничество будет экономить время и ресурсы госсектора на поиск подходящих сотрудников.

— Наша команда в течение нескольких последних лет активно перенимает опыт и инструменты управления персоналом, доказавшие свою результативность в коммерческом секторе. Мы выстраиваем процесс поиска и подбора персонала под задачи и потребности каждого отдельно взятого департамента, руководителя. Борьба за квалифицированных сотрудников происходит и в государственном секторе, который за последние годы стал более открытым, — отметил в беседе с «Известиями» директор департамента управления делами и кадровой политики Минэкономразвития Дмитрий Пучко.

Служебный вход_2 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Воспользоваться услугами РСВ, в частности, готов Фонд развития территорий (ФРТ).

— Сейчас мы нуждаемся не только в людях, которые работают руками, но и в талантливых проектировщиках, специалистах по информационной безопасности и информационным технологиям, управленцах , — сказал «Известиям» директор по персоналу ФРТ Дмитрий Федулов.

Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев добавил, что агентство также будет помогать в поиске работников для некоммерческих организаций.

— Актуальные вакансии НКО не всегда можно найти даже на каких-то известных кадровых порталах. А здесь агентство будет выявлять способности и компетенции молодых людей как среди проектов платформы, так и среди других желающих, — сказал парламентарий.

По его мнению, ресурс поможет с подбором подходящих кандидатов в государственный сектор — и на федеральном и на региональных уровнях.