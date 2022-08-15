Уйди, креативный: надо ли бояться избытка модных специальностей

Российская молодежь предпочитает осваивать профессии из сферы креативных индустрий. По данным Минобрнауки РФ, в этом году на связанные с ними направления пришлась треть заявлений от абитуриентов. Не грозит ли рынку труда переизбыток молодых специалистов с модными специальностями и станут ли в ближайшем будущем престижными профессии инженеров или агрономов — в материале «Известий».

Креатив на первом месте

Молодые россияне делают ставку на креатив. «В приемную кампанию-2022 треть от общего числа поданных заявлений пришлась на направления, связанные с креативными индустриями. По данным на начало августа, по этим направлениям поступило 2 103 021 заявление. Это на 32 240 больше, чем годом ранее» , — сообщили в Министерстве образования и науки.

В ведомстве отметили особую популярность IT-специальностей. Всего по направлениям информационных технологий, связанных с креативными индустриями, абитуриенты подали 1 045 202 заявления. Следующие по востребованности направления — «Образование и педагогические науки» (655 498 заявлений), «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело» (209 522), а также «Изобразительное и прикладные виды искусств» (61 727).

— Креативные индустрии (creative industry, креативная экономика, экономика знаний) — сектор экономики, связанный с интеллектуальной деятельностью, развивающийся преимущественно на идеях и технологиях , — пояснил руководитель пресс-службы hh.ru Александр Джабаров.

По словам эксперта, в частности, речь идет о научно-исследовательской деятельности, касающейся IT, потребительских товаров, новых устройств и т. д., о дизайне, телевидении и онлайн-СМИ, а также о музыке, моде, архитектуре, разработке программного обеспечения.

Уйди, креативный Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Модный приговор

Во все времена родители абитуриентов переживали из-за того, правильно ли дети выбрали будущую профессию. Например, насколько зрелым можно назвать стремление получить модную специальность, ведь со временем на рынке труда может образоваться переизбыток таких специалистов. Карьерный коуч Елена Агафонова не исключает, что погоня за престижной и актуальной профессией может сыграть с молодыми людьми злую шутку.

— То, что в топе сегодня, завтра может быть уже не востребовано. В разное время были в моде юридические, бухгалтерские, экономические направления. Рынок оказался перенасыщен специалистами, уровень конкуренции зашкаливал. Буквально вчера многие рвались в блогеры. Но ситуация изменилась в одночасье, и на плаву остались считаные единицы. Важно опираться прежде всего на свои сильные стороны и искренний интерес , — комментирует Агафонова.

У абитуриентов креативных индустрий пока нет причин беспокоиться о том, что потом их дипломы будут пылиться за ненадобностью в шкафу. Руководитель молодежного направления hh.ru Ирина Святицкая подчеркивает, что потребность в IT-специалистах и представителях креативных профессий постоянно растет и опережает рынок труда в последние годы. Исключение составил апрель 2022 года, когда привычный ход вещей резко изменился.

— Тогда количество вакансий, в названии которых присутствовали такие термины, как Data Science, Data Analyst, Machine Learning, Big Data, резко сократилось. Но уже в июне ситуация изменилась, спрос на высококвалифицированных IT-специалистов начал восстанавливаться, — говорит Ирина Святицкая.

Уйди, креативный Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Александр Ветерков, заместитель генерального директора «Работа.ру» тоже пока не советует бояться переизбытка кадров в этой сфере. По его мнению, это, конечно, будет, но не в ближайшие пять лет. Однако тем, кто только сегодня вступает во взрослую жизнь, следует с самого начала стремиться к конкурентоспособности.

— Уже сейчас в IT, чтобы быть востребованным, желательно начать как можно раньше получать опыт реальной работы еще во время учебы, например проходя стажировки или работая часть времени. Количество джунов (специалистов на стартовых позициях. — Ред.) на рынке велико, но востребованы все-таки специалисты с опытом , — предостерегает Ветерков.

Дорогу молодым

О том, что молодым следует держать руку на пульсе, свидетельствует статистика. По словам Ирины Святицкой, в первом полугодии 2022 года на hh.ru ежедневно в среднем было доступно более 136 тыс. вакансий и 851 тыс. резюме. Среди всех представленных предложений доля вакансий для молодежи составила 16%, а конкурс молодых специалистов при трудоустройстве, как и в 2021 году, составил семь человек на одно место. Эксперт отмечает, что по сравнению с предыдущим годом в первой половине нынешнего спрос на молодых специалистов по России в целом увеличился на 72%, в то время как совокупный рынок труда вырос чуть меньше — на 64%. Наибольший прирост вакансий для молодежи наблюдался в Дальневосточном (+148%) и Сибирском (+127%) федеральных округах.

— По итогам первого полугодия 2022 года в распределении долей вакансий, подходящих молодым специалистам в профессиональных сферах, традиционно лидируют «Продажи, обслуживание клиентов» (41%) и «Розничная торговля» (40%), в которых практически каждая вакансия рассчитана на кандидатов без опыта. Сложнее всего новым участникам рынка труда найти работу в сферах «Безопасность» (0,2%), «Медицина, фармацевтика» (0,2%), а также «Информационные технологии» (0,3%), — говорит Святицкая.

По данным ресурса, самая высокая заработная плата на старте карьеры ожидает разработчиков программного обеспечения. Начинающим специалистам этой сферы московские компании готовы предложить до 85 тыс. рублей в месяц. Второе место в рейтинге стартовых зарплат у маркетологов — 80 тыс. рублей. Также в топ-3 вошли юристы, их стартовая заработная плата составляет 63 тыс. рублей.

— Самая скромная зарплата у молодых специалистов, работающих в сфере транспортной логистики (39 тыс. рублей), персонала розничной точки (44 тыс. рублей) и у бухгалтеров (46 тыс. рублей), — предостерегает Ирина Святицкая.

Что касается креативных индустрий, на высокий уровень заработной платы могут претендовать не только IT, но и профессионалы, работающие в других областях. Например, те, кто выбрал научные исследования, стратегическое планирование, администрирование баз данных, исследования и разработки.

Суровый агропром

Однако свет клином не сошелся на IT-специалистах, несмотря на то что они на протяжении нескольких лет остаются одними из самых востребованных на рынке труда и не собираются сдавать позиции. Социально-экономическая ситуация такова, что настало время обратить внимание и на сферы, возможно далекие от креатива, но, что называется, вечные.

Александр Ветерков, подчеркивает, что сейчас также чувствуется потребность в специалистах в сфере производства и агропрома, где ищут как работников узкого профиля вроде зоотехников, так и маркетологов и айтишников. Многие компании с удовольствием берут выпускников без опыта работы. В агропроме для начинающих специалистов открыто 16% вакансий от общего числа.

Уйди, креативный Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк

По данным «Работы.ру», сегодня много вакансий для молодых открыто в отрасли строительства и недвижимости. На нее приходится 32% от общего числа вакансий для студентов. А в сфере образования традиционно есть спрос на школьных учителей и воспитателей. В медиа ищут редакторов, специалистов издательского дела.

Тем, кто по разным причинам не хочет выбирать модные профессии, но хочет хорошо зарабатывать, можно обратить внимание на сферу транспорта и логистики, а также агропромышленную отрасль.

— По нашим данным, начинающим специалистам в транспортно-логистической отрасли готовы платить до 102 тыс. рублей, в сфере агропрома — до 100 тыс., в сфере строительства и недвижимости — 90 тыс. рублей, — говорит Александр Ветерков.

Конкурентный уровень зарплат агрономов и инженеров пока не столь высок.

В hh.ru отметили, что на должность агронома именно сейчас открыты 83 вакансии в профобласти «начало карьеры», но зарплата при этом составит 40 – 60 тыс. рублей. А позиция « инженер на производстве » насчитывает 145 вакансий для начинающих. Молодым специалистам могут предложить от 45 тыс. до 85 тыс. рублей.