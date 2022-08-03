Ушли рекруты: спрос на новых сотрудников упал на 15%

Спрос на работников в России этим летом сократился на 15% (или на 300 тыс. человек), до 1,8 млн . Такая динамика в последний раз наблюдалась в первую волну коронавируса — в середине 2020 года. Об этом говорится в докладе ЦБ «О денежно-кредитной политике», который проанализировали «Известия». Сокращение рекрутинговой активности подтвердили в HeadHunter и SuperJob. В частности, спрос снизился на работников автомобильного и финансового бизнеса, а также госструктур . Эксперты рекомендуют по возможности повременить со сменой места службы, а при необходимости — переобучаться на дефицитных специалистов, например в IT-сфере.

Ищут меньше

Спрос на труд в России снижается, следует из доклада ЦБ «О денежно-кредитной политике», с которым ознакомились «Известия». По информации Банка России, в июне 2022-го потребность работодателей в сотрудниках сократилась на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В абсолютных цифрах, сглаженных по сезонности, показатель снизился на 300 тыс. — с 2,1 млн до 1,8 млн человек. До этого резкое сокращение (на 20,1%) наблюдалось в разгар первой волны коронавируса в мае 2020 года. Тогда спрос на работников сократился до 1,3 млн человек .

— Текущая нисходящая динамика темпов роста к предыдущему году во многом связана с эффектом базы — в 2021 году по мере восстановления экономики после пандемии работодатели предъявляли повышенный спрос на труд . Тогда наблюдался дефицит кадров и превышение спроса над предложением, — пояснили «Известиям» в ЦБ. — Нисходящая динамика в ближайшие месяцы может сохраниться, по мере того как на эффект высокой базы будут накладываться эффекты от снижения экономической активности.

спрос на новых сотрудников упал Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сокращение занятости в той или иной форме ожидают 5% предприятий в РФ : в основном они планируют перейти к режиму неполной занятости, говорится в докладе регулятора. Частичная занятость и подстройка реальных зарплат — это механизмы продолжающейся адаптации рынка труда к изменившимся условиям . Таким образом, уровень безработицы в июне вырос незначительно и продолжает находиться вблизи исторических минимумов в 4%, отмечают специалисты ЦБ. «Известия» направили запрос в Минтруд.

За июль 2022 года спрос на персонал в России снизился на 15% в годовом выражении, но при этом вырос на 3% по сравнению с июнем , заявила «Известиям» главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина. По ее словам, на динамику вакансий повлияла текущая экономическая ситуация: некоторые компании перешли в режим ожидания и не спешат расширять наем новых людей. По данным HeadHunter, по сравнению с июлем прошлого года наиболее заметно снизился спрос на представителей сфер «Госслужба, НКО» (–85%), «Автомобильный бизнес» (–72%), «Банки, инвестиции, лизинг» (–62%) .

— На рынке труда происходят структурные изменения: неравномерные и не одномоментные. На фоне некоторого снижения спроса на офисный, беловоротничковый персонал будет происходить увеличение спроса на рабочий, синеворотничковый, — ожидает Наталья Данина.

Не время менять

В SuperJob фиксируют снижение рекрутинговой активности по сравнению с началом 2022 года. По данным на 2 августа, индекс рынка труда SuperJob составил 0,98 пункта, тогда как на 21 февраля показатель был на уровне 1,15 пунктов , сообщили «Известиям» в компании. Вместе с тем, там подчеркнули, что за последние три месяца трудностей с поиском работы у россиян стало меньше, чем в апреле 2022-го. В июле число вакансий выросло на 9% по сравнению с июнем.

спрос на новых сотрудников упал Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Рынок отреагировал снижением интенсивности найма в свете быстрой перестройки как в части логистики, так и состава участников , рассказал операционный директор технологической платформы «Рокет Ворк» Сергей Сухоставец. Он отметил, что многие компании стали активнее сотрудничать с фрилансерами, вместо того чтобы искать постоянных сотрудников. Наибольшие просадки видны в организациях, завязанных на международной рынок и импорт: там ситуация до сих пор остается нестабильной и сложно прогнозируемой .

— Кроме того, нельзя скидывать со счетов общее замедление потребления, вызванное инфляцией. Это сказывается на маржинальности компаний из более широкого спектра — автомобилестроение, пищевая промышленность и общепит, ритейл, производство непродовольственных товаров. Многие компании сейчас так или иначе пересматривают стратегии, написанные в начале года, сокращают издержки, и это сказывается в целом на количестве предложений на рынке труда, — пояснил Сергей Сухоставец.

спрос на новых сотрудников упал Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Он добавил, что в текущих условиях неполная занятость позволяет бизнесу найти баланс между массовыми сокращениями и планами по расходам и прибыли . Например, крупные международные компании, деятельность которых в России сейчас на паузе или проходит процесс смены собственников, отправляют сотрудников в простой с сохранением лишь части заработной платы.