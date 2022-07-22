Прайм-найм: 65% российских компаний не стали сокращать персонал

В последнее время российский рынок труда испытывал дефицит, поэтому аналитики не ждут серьезных потрясений и роста безработицы до критических уровней. Вместе с тем повышенный спрос на персонал, вероятно, будет точечным: компании будут испытывать потребность в менеджерах по продажам, логистах, а также в кадрах с опытом работы с азиатскими рынками. У каких специалистов поднялись зарплаты и как компании помогают уволенным сотрудникам — в материале «Известий».

Наем и высвобождение

Порядка 65% представителей различных компаний отметили позитивную динамику на рынке труда: наем в их организациях сохранился хотя бы на минимальном уровне, а в некоторых даже вырос. 35% участников были вынуждены отправить сотрудников в простой, провести оптимизацию штата и сокращения. Такими данными с «Известиями» поделилась стаффинговая группа ANCOR. В исследовании приняли участие 156 компаний: 48% российских и 52% международных.

Из тех, кто отметил положительную динамику, 21% сказали, что они сохраняют планы найма, — это самый популярный ответ. Второй по распространенности вариант (20%) — наем новых сотрудников заморожен, и компании производят только замены. В 13% случаев респонденты ответили, что нанимают работников только на ключевые позиции. 11% опрошенных заявили, что не только не сокращают, но даже увеличивают наем.

Остальные участники опроса поделились менее оптимистичными новостями. 10% столкнулись с серьезной оптимизацией штата. О точечных сокращениях заявили 8% респондентов, еще столько же полностью заморозили наем. 5% отправили работников в простой. Сокращение рабочей недели было введено в 4% компаний-респондентов.

Прайм-найм Фото: Global Look press/Rene Fluger

Сейчас иностранные компании определяются и принимают финальные решения: либо прекратить, либо реструктурировать свой бизнес в России. В большинстве случаев это именно второй вариант, указывают в ANCOR. Такой ход помог сохранить значительную часть рабочих мест, а кое-где привел даже к частичному возобновлению найма.

— Потенциальный рост активности на рынке труда связан не с экономикой или какими-то положительными финансовыми новостями — пока этого не наблюдается. Это именно результат того, что в компаниях появляется ясность со структурой собственности и им нужен персонал для возобновления и продолжения бизнес-операций, — пояснила директор по продажам и маркетингу ANCOR Наталья Щербакова.

По данным агентства UTEAM, с марта по июнь объем найма снизили около 45% работодателей. Стремление работодателей сохранить свою репутацию при сокращении штата или полном уходе с российского рынка привело к активной практике аутплейсмента: компании помогают увольняемым сотрудникам подготовиться к выходу на рынок труда, а также усилить свои позиции как соискателя.

— За последние два месяца спрос на услуги аутплейсмента в UTEAM вырос в два раза, — поделились в компании. — Наиболее популярные меры поддержки сотрудников, попавших под сокращение, — это помощь в подготовке резюме и в стратегии поиска новой работы, карьерные консультации, а также рекомендации по прохождению испытательного срока на новом месте работы.

Популярные вакансии

Несмотря на сложную обстановку внутри некоторых предприятий, часть специальностей остается выигрышной и весьма востребованной. По данным «Работа.ру», больше всего вакансий в июне 2022 было опубликовано в сфере торговли (14% от общего числа предложений). На сферу производства и агропрома пришлось еще 11% вакансий. Работодатели из сектора транспорта и логистики опубликовали 10% предложений о работе. Еще 7% пришлось на сферу услуг и 6% — на отрасль строительства и недвижимости.

Отдельные изменения заметны даже от месяца к месяцу.

— В июне 2022 года по сравнению с маем 2022-го работодательская активность выросла сразу в нескольких отраслях. Увеличилось количество вакансий в сфере финансов и страхования (+20%) и строительства и недвижимости (+12%), — отметила директор по аналитике и Data Science сервиса «Работа.ру» Елена Артемьева.

В беседе с «Известиями» эксперт добавила, что количество предложений для студентов за месяц выросло на 52%. Это в первую очередь связано с летними трендами — появлением сезонных вакансий и выходом на рынок труда студентов.

Прайм-найм Фото: Global Look press/USA Network

Помимо этого, учащиеся заняты и на рынке стажировок. За год количество компаний с программами стажировки уменьшилось с 82% до 76%, рассказали в ANCOR. Выросла оплата труда, и отбор учащихся остался довольно тщательным. Обычно необходимо пройти минимум одно интервью, а в некоторых случаях даже побеседовать с боссом организации.

В целом российский рынок труда в последнее время был сильно дефицитным, отмечают в сервисе SuperJob. Поэтому аналитики не ждут серьезных потрясений и роста безработицы до критических уровней.

По информации компании, за июнь наибольшую динамику спроса за месяц показали службы курьерской доставки (+46% к общему числу вакансий по РФ), в кадровой сфере вакансий стало больше на 29%, в производственной отрасли — на 28%. В сфере образования вакансий стало больше на четверть (+26%): учреждения комплектуют штат на следующий учебный год.

Однако не все специальности востребованы так же, как раньше. Чуть снизилось количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики (минус 6%), маркетинга (минус 7%). Спрос на специалистов по консалтингу и стратегическому развитию за месяц снизился на 14%, поделились в SuperJob.

У кого поднялись зарплаты

Изменения коснулись и оплаты труда, что особенно заметно по строительной отрасли. По данным «Зарплаты.ру», рост зарплат отмечается по следующим специальностям: бетонщик (+7%) и отделочник (+10%). (Здесь и ниже приведен рост медианных заработных плат за июнь – начало июля относительно уровня за март – май этого года.)

— В первые месяцы после изменения геополитической ситуации на рынке строительства мы наблюдали существенное снижение вакансий, но в последние месяцы наметилось увеличение спроса на строителей, а сложности с наймом, которые наблюдаются последние два года, остались. Несмотря на рост числа мигрантов в 2022 году, ситуация в сфере строительства существенно не улучшилась: гастарбайтеры переориентировались на сферу услуг и предпочитают работать в доставке или водителями, — рассказал «Известиям» руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрий Михеев.

По сезонным вакансиям, где наблюдается ежегодный рост спроса, медианные зарплаты увеличились по специальностям: вожатый (+8%), горничная (+15%), официант (+6%). По словам эксперта, рост заработных плат в размещенных вакансиях также происходит из-за сложностей с наймом, которые наблюдаются последние два года.

Среди профессий, на которые растет спрос в текущих условиях, собеседник отмечает мастеров по ремонту, у которых зарплатное предложение увеличилось на 9%. На востребованность таких специалистов повлияли сложности с поставками различного оборудования. Кроме того, вырос спрос на представителей экзотических специальностей: менеджеров продаж со знанием китайского языка или специалистов по параллельному импорту. Увеличились и зарплатные предложения для таких работников.