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Деньги на время: социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить

Почему эксперты считают важным сохранить льготу
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Россияне, которые копят на пенсию в рамках добровольных программ, могут лишиться социального налогового стимула, если не готовы вкладывать деньги на длительный период. Как рассказали «Известиям» три источника на рынке, социальный налоговый вычет с суммы вложений до 120 тыс. рублей могут заменить на единый налоговый вычет с суммы до 400 тыс. Но получить его граждане смогут только по договорам на срок от 10 лет, уточнили собеседники издания. Таким образом государство намерено стимулировать долгосрочные накопления. Но эксперты и участники рынка заверили, что такое решение может поставить под сомнение планы по развитию негосударственного пенсионного обеспечения (НПО). Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в Минфин с просьбой при введении единого налогового вычета сохранить социальный. В министерстве обещали рассмотреть такую возможность, утверждают источники «Известий». Пресс-служба ведомства сообщила, что решение по теме соцвычета пока не принято.

Закон сохранения

На недавнем заседании комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию участники в целом поддержали инициативы государства по развитию НПО, следует из проекта решений этого органа (есть у «Известий»). В частности, признали, что необходимо ускорить разработку законопроекта по трансформации накоплений в рамках ОПС (обязательной системы) в стандартный договор НПО. В РСПП считают, что проект должен поступить в Госдуму уже в осеннюю сессию этого года.

Деньги на время
Пенсионное. Сберкнижка сберегательная, деньги, банкноты, монеты, рубли
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Проблема с пенсионными накоплениями тянется с 2014 года, когда на них начали ежегодно накладывать моратории. Взносы на накопительную часть идут на выплаты нынешним пенсионерам, поэтому новые деньги в систему не поступают. С 2016 года финансовые власти периодически предлагают решение проблемы через перевод средств в новые продукты. Более двух лет участники рынка выступают с инициативой перевести накопления по ОПС в добровольную схему в качестве стартового капитала. А за счет налогового стимулирования мотивировать людей делать добровольные взносы. Причем долгосрочные с учетом планов по введению единого налогового вычета.

В РСПП поддержали льготу для долгосрочных продуктов брокеров, НПФ и страховых компаний, которую планирует ввести Минфин для стимулирования долгосрочных инвестиций граждан. Предполагается, что распространяться льгота будет на ИИС третьего типа, 10-летние стандартные договоры НПО, а в дальнейшем и на 10-летние страховые договоры. Получить вычет (13% НДФЛ) можно будет с суммы вложений, не превышающей 400 тыс. рублей в год.

Но, как считают в РСПП, наряду с новой льготой необходимо сохранить и уже существующий социальный налоговый вычет по добровольным пенсионным взносам в НПФ, который участники добровольных пенсионных программ могут получать со 120 тыс. рублей вложений. При этом никаких условий по срокам, если говорить о взносах в НПФ, не существует. Союз обратился в Минфин с просьбой сохранить социальный вычет.

Деньги на время
Фото: РИА Новости/Нина Изотина
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Обратный эффект

Сейчас обсуждается вариант, что при введении единого налогового вычета старая льгота для пенсионных программ будет отменена, пояснили «Известиям» три источника на пенсионном рынке. Фактически люди, которые уже сейчас сами добровольно копят себе на будущее в НПФ, могут лишиться налогового стимула, если не перейдут на долгосрочные программы. При этом не факт, что новые участники НПО, чьи накопления будут переведены из ОПС, захотят делать взносы самостоятельно, заметил один из собеседников «Известий».

— Проще говоря, мы можем получить простой перевод накоплений из одной системы в другую, а задача по развитию добровольной системы не будет выполнена, — подчеркнул он.

По словам источников издания, Минфин обещал рассмотреть обращение РСПП о сохранении социального вычета, другой конкретики на данный момент нет. И вопрос по соцвычету пока в подвешенном состоянии.

Деньги на время
Министерство финансов РФ
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В пресс-службе ведомства сообщили «Известиям», что тема в принципе еще находится в стадии проработки, решение пока не принято.

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— Логика Минфина понятна: мотивировать долгосрочные вложения в дополнительную пенсию, — сказал один из собеседников «Известий». — Краткосрочные вложения в этом виде просто не имеют особого смысла, тогда лучше прибегнуть к другим инструментам. Это с одной стороны. С другой — пенсионные деньги считаются источником длинных денег для экономики.

Единство многообразия

Эксперты и участники рынка согласны, что социальный вычет стоит сохранить при введении единого. Как подчеркнул гендиректор аналитической компании «Эксперт Бизнес-Решения» Павел Митрофанов, пенсионная реформа буксует уже много лет, а ее главная слабость — отсутствие у людей внятных стимулов для формирования добровольных накоплений.

— Поэтому сохранение льгот, на мой взгляд, критично для развития классического НПО за рамками новой добровольной программы. Эффективность развития сектора в целом будет зависеть от простоты и удобства получения вычетов, а также от активности НПФ и их партнеров в продвижении своих продуктов, — отметил он.

Деньги на время
Бумаги руки карандаш
Фото: unsplash.com/@homajob
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Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков объяснил, почему так важно наличие налоговых льгот для разных видов НПО. По его мнению, введение отдельного налогового вычета на долгосрочные накопления с одновременной ликвидацией социального налогового вычета на НПО может привести в том числе к появлению конкуренции между существующими продуктами: ИИС, банковскими и страховыми продуктами со сроком действия три года и долгосрочными продуктами на 10 лет.

— А это впоследствии приведет к тому, что граждане будут выбирать короткие продукты и льготы по долгосрочным не будут востребованы, — прокомментировал эксперт.

Люди скорее предпочтут положить деньги на банковский вклад, добавил один из собеседников «Известий» на пенсионном рынке. Кроме того, есть граждане, которые давно участвуют в добровольных программах и до пенсии им осталось не так долго, отметил источник. У этих людей просто нет временного горизонта в 10 лет, сказал он. Собеседник также обратил внимание на то, что горизонт в 10 лет слишком велик с точки зрения прогнозирования своих доходов.

— Человек может делать взносы, скажем, пять лет, а потом потерять такую возможность. В этом случае придется вернуть деньги, полученные в виде налогового вычета. Многие будут учитывать такой риск, — не сомневается он.

Деньги на время
пенсионный фонд пенсионер женщина заполнять документы стенд
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Глава НАПФ Сергей Беляков отметил и еще одну проблему.

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Необходимость массового технического перезаключения действующих договоров НПО, по которым граждане уже получают социальный налоговый вычет, приведет к массовому расторжению договоров НПО и изъятию денег из системы негосударственного пенсионного обеспечения, — допустил он.

Как полагает эксперт по пенсионному рынку Евгений Якушев, неопределенность со стратегическим позиционированием НПО не позволяет оценить взаимное влияние социального налогового вычета и системы долгосрочных сбережений, поскольку это всего лишь один из большого набора факторов. Он уверен, что льготы должны формироваться с учетом роли НПО в рамках Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы.

При этом эксперт признал, что альтернатив налоговому стимулированию долгосрочных сбережений нет, однако этот механизм не работает для граждан в условиях финансово-экономической неопределенности. Поэтому не стоит ожидать каких-либо реальных решений в этой сфере, предположил Евгений Якушев.

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