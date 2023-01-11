Реклама
Прямой эфир
Мир
Экс-советник Пентагона указал на страх США отдавать танки Киеву из-за коллапса ВСУ
Мир
Нацбанк Украины потребовал от международных банков уйти с российского рынка
Мир
Путин обсудил с Раиси вопросы двустороннего сотрудничества
Мир
Прошедший год стал для Европы вторым самым жарким в истории
Общество
Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ
Происшествия
В Пензе пропал блогер Артем Бординов
Наука
Миссию экипажа корабля «Союз МС-22» продлят на несколько месяцев
Мир
Почти 80% опрошенных граждан ЕС обвиняют Еврокомиссию в энергетическом кризисе
Мир
Президент Польши заявил о передаче Киеву роты танков Leopard
Авто
BMW анонсировала появление электрокара i5 в 2023 году
Мир
СМИ сообщили о призывах Запада к Украине оставить Артемовск
Мир
Reuters сообщило об уходе Архиповой из жюри премии Андерсена

Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Харьковской и Запорожской областей с 1 января будет на том же уровне, что и в других регионах страны. Об этом 11 января заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

Что изменится в жизни россиян с 1 января
Новый рекордный МРОТ, ликвидация ПФР, универсальное пособие для детей и другие новшества

«Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах. То есть 16 242 рубля», — отметила она.

Голикова также рассказала о прожиточном минимуме, который будет введен на новых российских территориях.

«Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно», — пояснила вице-премьер.

По словам политика, данный цифры являются аналогичными тем, которые введены на территории соседних регионов, таких как Крым и Ростовская область. «Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — резюмировала Голикова.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рубля. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

15 декабря президент назвал приоритетной задачей для правительства и регионов увеличение доходов граждан в 2023 году. Он тогда подчеркнул, что нужно увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста средних зарплат.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023