Голикова сообщила об установлении в новых регионах общероссийского МРОТ

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на территории Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также Харьковской и Запорожской областей с 1 января будет на том же уровне, что и в других регионах страны. Об этом 11 января заявила вице-премьер России Татьяна Голикова в эфире телеканала «Россия 24».

«Что касается минимального размера оплаты труда, то уже с 1 января 2023 года на территориях новых регионов будет действовать такой же минимальный размер оплаты труда, как и установлен на территории Российской Федерации в старых границах. То есть 16 242 рубля», — отметила она.

Голикова также рассказала о прожиточном минимуме, который будет введен на новых российских территориях.

«Мы предполагаем, что с 1 января 2023 года будет установлен на территории Донецкой и Луганской народных республик средний прожиточный минимум 11 200 и на территориях Херсонской и Запорожской областей — 11 644 рубля ориентировочно», — пояснила вице-премьер.

По словам политика, данный цифры являются аналогичными тем, которые введены на территории соседних регионов, таких как Крым и Ростовская область. «Установив таким образом размеры прожиточного минимума, мы получаем возможность оценивать размеры поддержки семей», — резюмировала Голикова.

19 декабря 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рубля. Как сообщалось, закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

15 декабря президент назвал приоритетной задачей для правительства и регионов увеличение доходов граждан в 2023 году. Он тогда подчеркнул, что нужно увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста средних зарплат.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года. 30 сентября по результатам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области воссоединились с Россией, однако часть территорий этих регионов всё еще остается под контролем ВСУ.