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Путин назвал приоритетной задачей увеличение доходов россиян в 2023 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент России Владимир Путин назвал приоритетной задачей для правительства и регионов увеличение доходов граждан в 2023 году.

«В наступающем году приоритетной задачей для правительства и субъектов федерации должно стать обеспечение заметного, ощутимого роста реальных заработных плат», — сказал глава государства в четверг, 15 декабря на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

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Он подчеркнул также, что нужно увеличивать МРОТ, причем темпами выше инфляции и роста средних зарплат. При этом глава государства напомнил, что в этом году МРОТ был повышен дважды, а с начала нового года он составит более 16 тысяч рублей в месяц.

«Я, конечно, жду от вас, уважаемые коллеги, предложения по возможным дополнительным шагам в этом направлении», — отметил Путин.

Накануне Совет Федерации утвердил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год на уровне 16 242 рублей. Как указано в документе, с 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в вышеуказанной сумме в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Отмечается, что принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

7 декабря Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об установлении в следующем году МРОТ на этом уровне.

5 декабря Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

В тот же день глава государства подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТ и прожиточного минимума.

22 сентября кандидат экономических наук Михаил Беляев указал, что кому-то эти суммы покажутся небольшими, однако в течение двух лет увеличение МРОТ и прожиточного минимума происходит практически постоянно.

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