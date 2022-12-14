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Совфед утвердил МРОТ на 2023 год в размере 16 242 рубля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Совет Федерации утвердил 14 декабря минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 2023 год на уровне 16 242 рубля.

Как указано в документе, с 1 января 2023 года предлагается установить МРОТ в вышеуказанной сумме в месяц с ростом на 6,3% к предыдущему году. Отмечается, что принятый закон будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

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7 декабря Госдума приняла в окончательном чтении правительственный законопроект об установлении в следующем году МРОТ на этом уровне.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, по которому в стране в 2023 году устанавливается прожиточный минимум в размере 14 375 рублей.

В тот же день глава государства подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы с постепенным снижением дефицита с 2 до 0,7% ВВП. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

22 сентября кандидат экономических наук Михаил Беляев указал, что кому-то эти суммы покажутся небольшими, однако в течение двух лет увеличение МРОТ и прожиточного минимума происходит практически постоянно.

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