В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума

Введенные в России меры поддержки граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 29 декабря.

«В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми — так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет», — сказал глава Минфина в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, господдержка граждан будет оказываться и в будущем.

«И такая форма поддержки учтена и на трехлетнем горизонте, и дальше. Самое главное, пожалуй, что мы в сложный для страны период нашли ресурсы и оказали помощь нашим нуждающимся гражданам», — отметил Силуанов.

Он напомнил, что правительство и президент РФ Владимир Путин приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян. Так, в 2022 году в РФ были повышены размеры пенсий, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

До этого, 23 декабря, премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам.

19 декабря Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Отмечалось, что закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Тогда же президент подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.