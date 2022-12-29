Реклама
Прямой эфир
Мир
Рогов заявил о пяти ночных взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье
Армия
Российские танки Т-80БВ прибыли на запорожское направление
Общество
Суд приговорил члена банды «Северские» Воронина к 14 годам колонии строгого режима
Мир
В шести областях Украины одновременно объявили воздушную тревогу
Общество
После гибели животных и серии проверок Приморский океанариум сменил директора
Мир
На севере Косова и Метохии сербы начали разбирать баррикады
Общество
Метеоролог предсказал рекордно теплое 1 января в Москве и Петербурге
Экономика
Правительство РФ продлило действие льготной ипотеки и расширило условия семейной
Мир
Захарова назвала бредовой идеей и пиар-акцией США инициативу «мирного саммита»
Мир
WSJ сообщила о сокращении в декабре экспорта сырой нефти из РФ
Экономика
Силуанов указал на деформацию рынка из-за ограничений цен на нефть
Общество
Обыски прошли в регионах РФ в рамках дела в отношении экс-депутата Пономарева

В России не останется семей с доходом ниже прожиточного минимума

Глава Минфина Силуанов: в России больше не будет семей с доходом ниже прожиточного минимума
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Введенные в России меры поддержки граждан обеспечат доход нуждающихся семей не ниже прожиточного минимума. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в четверг, 29 декабря.

Надбавленная стоимость: за счет чего будут индексировать пенсии и МРОТ
И во сколько новые меры поддержки граждан обойдутся бюджету

«В этом году была введена целая система поддержки семей с детьми — так называемое универсальное пособие. Все те семьи, которые нуждаются в поддержке и где раньше доход на члена семьи составлял ниже прожиточного минимума, — теперь таких семей не будет», — сказал глава Минфина в эфире телеканала «Россия 24».

По словам министра, господдержка граждан будет оказываться и в будущем.

«И такая форма поддержки учтена и на трехлетнем горизонте, и дальше. Самое главное, пожалуй, что мы в сложный для страны период нашли ресурсы и оказали помощь нашим нуждающимся гражданам», — отметил Силуанов.

Он напомнил, что правительство и президент РФ Владимир Путин приняли решение в первую очередь поддержать нуждающихся россиян. Так, в 2022 году в РФ были повышены размеры пенсий, прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

До этого, 23 декабря, премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам.

19 декабря Владимир Путин подписал федеральный закон, которым на 2023 год устанавливается МРОТ в размере 16 242 рублей. Отмечалось, что закон будет способствовать повышению зарплат около 3,5 млн работников бюджетной сферы.

Тогда же президент подписал закон о бюджете России на 2023–2025 годы. В него, в частности, заложены повышение зарплат работникам бюджетной сферы, увеличение МРОТа и прожиточного минимума.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022