Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду

Правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам, заявил 23 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — подчеркнул он на заседании правительства.

Так, за счет этих средств будут выплачиваться пенсии граждан страны в 2022 и 2023 годах, федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в России для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%.

Работающим же пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.

Также известно, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей.

В декабре текущего года часть пенсионеров получит двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.