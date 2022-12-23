Реклама
Прямой эфир
Мир
Умер автор песен Элтона Джона Том Белл
Мир
Нидерланды выделят Украине €2,5 млрд в 2023 году
Мир
Песков заявил об отсутствии контактов по возможной встрече Путина и Байдена
Армия
Шойгу сообщил об увеличении гособоронзаказа по линии «Калашникова» в 2023 году
Политика
В ГД предрекли «сговорчивость» Киева и Вашингтона из-за успехов России в СВО
Мир
Два человека погибли в результате стрельбы в Париже
Общество
Мурашко поручил усилить работу здравоохранения в праздники
Экономика
Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Мир
В Киеве и ряде других регионов Украины объявлена воздушная тревога
Спорт
Почти 200 тыс. французов подписали петицию о переигровке финала ЧМ-2022
Общество
Строительство трассы Симферополь – Ростов через Запорожскую область начнется в январе
Политика
Глава района в Белгородской области покинул пост после претензий силовиков

Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам, заявил 23 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — подчеркнул он на заседании правительства.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
Почему правительство отклонило законопроект ЛДПР и когда власти вернутся к этой идее

Так, за счет этих средств будут выплачиваться пенсии граждан страны в 2022 и 2023 годах, федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.

25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в России для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%.

Работающим же пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.

Также известно, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей.

В декабре текущего года часть пенсионеров получит двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022