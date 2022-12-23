Правительство РФ выделит около 1,5 трлн рублей Пенсионному фонду
Правительство России выделит Пенсионному фонду почти 1,5 трлн рублей на предоставление пенсий россиянам, заявил 23 декабря премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Важно, чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев», — подчеркнул он на заседании правительства.
Так, за счет этих средств будут выплачиваться пенсии граждан страны в 2022 и 2023 годах, федеральные надбавки неработающим пенсионерам с доходами ниже регионального прожиточного минимума и ежемесячные выплаты инвалидам и ветеранам.
25 ноября министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил, что пенсии в России для неработающих пенсионеров с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 4,8%.
Работающим же пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.
Также известно, что минимальный размер пенсии с городской доплатой в Москве вырастет до 23 313 рублей.
В декабре текущего года часть пенсионеров получит двойную пенсию. Это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период новогодних праздников. Тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8-го числа, выплата будет проведена досрочно.