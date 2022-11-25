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Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8 %

глава Минтруда Котяков: индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%
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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков сообщил 25 ноября, что индексация пенсий неработающих пенсионеров с 1 января составит 4,8%.

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«Индексация (с 1 января) составит 4,8%», — сказал Котяков в ходе «парламентского диалога» в Совете Федерации.

Он напомнил, что в 2022 году впервые по решению президента была промежуточная индексация пенсий с 1 июня на 10%.

«По итогам двухэтапной индексации, которая сейчас предусмотрена действующим законодательством (в январе и в июне - ИФ), совокупный прирост пенсий по отношению к 1 января 2022 года составит 15,3%, если мы сопоставляем пенсии на 1 января 2022 года и на 1 января 2023 года», — сказал министр.

Ранее в этот день сообщалось, что часть пенсионеров в декабре получат двойную пенсию. Об этом напомнила экономист Галина Семенова. Она пояснила, что это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период январских праздников. Именно поэтому тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8 числа, выплата будет проведена досрочно, добавила Семенова.

14 ноября юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. По ее словам, для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР).

В заключении кабина за подписью вице-премьера Дмитрия Григоренко указывается, что целевое назначение страховой пенсии — компенсация лицу заработка или другого дохода в связи с наступлением нетрудоспособности вследствие старости или инвалидности.

26 октября сообщалось, что с 1 января в России увеличат размер пенсионных выплат по старости, инвалидности и потере кормильца. Надбавки рассчитаны только для неработающих пенсионеров: они должны перекрыть инфляцию, которая по итогам года достигнет 12,4%. Индексация станет рекордной за последние семь лет, по сравнению с январем 2022 года пенсии вырастут на 15%.

Согласно российской Конституции, обычно пенсии повышают один раз в год, к 1 января. При этом по закону доход пенсионеров не может быть ниже прожиточного минимума.

В 2022 году инфляция оказалась настолько существенной, что пенсии было решено повысить дважды — в январе на 8,4% и в июне еще на 10%.

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