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График выплаты пенсий в январе 2023 — когда получать, на сколько повысят

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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На рубеже нового календарного периода пенсионеров ожидают изменение графика выплат пенсий и последующая их индексация с 1 января. Сколько выплатят пенсионерам в декабре и на сколько проиндексируют пенсии — читайте в материале «Известий.

Как будут выплачивать пенсии с 1 января 2023

Пенсию за январь многие российские пенсионеры получат досрочно в том случае, если день выплат совпадает с праздничным днем. Тем из них, кто получает выплаты на банковскую карту, они придут в конце декабря. К своему обычному графику работы банковские организации вернутся 9 января.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
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Доставка пенсий почтой России возобновится с 3 января, но 7 января почтовые отделения вновь уйдут на выходной.

На сколько процентов увеличится пенсия с 1 января 2023

Ежегодно с 1 января пенсии неработающим пенсионерам индексируются. Речь идет о страховых выплатах, которые назначаются женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет при наличии трудового стажа.

Повышение запланировано на уровне 4,8%, и каждый пенсионер может рассчитать новый размер пенсии, умножив текущую сумму на 1,048. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году будет установлен на уровне 7567 рублей.

Также с наступлением нового года изменится прожиточный минимум, на основе которого рассчитываются доплаты к пенсиям в регионах. Какие еще выплаты для пенсионеров будут повышены — в специальном материале «Известий».

Как изменится пенсия работающим пенсионерам с 1 января

Работающим пенсионерам повышения выплат с 1 января ждать не следует. Перерасчет для них произойдет лишь 1 августа. Новую сумму определят пенсионные коэффициенты за предыдущий год, максимальная прибавка может составить до трех пенсионных баллов.

Ранее «Известия» писали, возможно ли введение тринадцатой пенсии для российских пенсионеров и что мешает принять такой законопроект.

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