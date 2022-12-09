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Новогодние выплаты – 2023: кому положены

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Перед Новым годом российские власти неоднократно делали населению подарок в виде единовременных выплат той или иной категории населения — пенсионерам, многодетным семьям, семьям с детьми школьного возраста. В 2023 году такие инициативы вновь звучат среди законодателей. Стоит ли ждать новых выплат по случаю праздника — читайте в материале «Известий».

Выплаты семьям с детьми на Новый год – 2023

В ноябре председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина предложила выплатить семьям с детьми, которые не получили новое единое пособие, по 5 тыс. рублей на новогодние праздники. Такую выплату депутаты назвали веерным пособием. Однако будет ли принята инициатива — еще неизвестно.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
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Законопроект о едином пособии Госдума приняла 15 ноября. Эта выплата положена беременным женщинам и семьям, воспитывающим ребенка до достижения им 17 лет. Размер пособия составит 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на детей в зависимости от уровня нуждаемости семьи.

Выплаты пенсионерам на Новый год – 2023

Также на уровне парламента поднимался вопрос о выплате пенсионерам тринадцатой пенсии. Группа депутатов от партии ЛДПР внесла этот проект еще 30 декабря 2021 года. В случае принятия документа помимо обычной пенсии граждане РФ перед Новым годом получали бы еще одну дополнительную выплату. Изменения предлагали ввести для всех категорий пенсионеров. Тем не менее пока проект не прошел даже первое чтение в нижней палате парламента.

Тем не менее в правительстве законопроект раскритиковали. В отзыве на документ сказано, что «предоставление права на дополнительную страховую пенсию предполагает ее установление за тот же страховой стаж, с учетом которого назначена страховая пенсия по старости», что противоречит действующему законодательству.

Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Известиями» назвал законопроект неисполнимым. Он напомнил, что пенсионные выплаты производятся на основе взносов работодателей в Пенсионный фонд, поэтому выплата 13-й пенсии потребовала бы двойного взноса каждый декабрь. В случае выделения средств из федерального бюджета на реализацию инициативы потребовалось бы около 500 млрд рублей дополнительно. В 2022 году таких средств точно нет.

Многие выплаты пенсионерам перед Новым годом назначаются на региональном уровне. Кроме того, пенсионерам, получающим выплаты в первых числах месяца, в конце декабря также могут досрочно начислить выплаты за январь. Это зависит от способа получения пенсии и графика работы конкретных учреждений.

Ранее «Известия» писали, как будет происходить индексация пенсий неработающим пенсионерам с 1 января.

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