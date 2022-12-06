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Профессор назвал нереальным введение тринадцатой пенсии в России

Профессор Сафонов назвал нереальным принятие законопроекта о выплате 13-й пенсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Принятие законопроекта о выделении дополнительной ежегодной пенсии для россиян является крайне маловероятным. Такое мнение во вторник, 6 декабря, выразил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с «Известиями».

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Ранее в этот день стало известно, что законопроект о выплате 13-й пенсии планируют внести депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».

«Принятие этого законопроекта нереально. Основной доход пенсионного фонда, из которого выплачиваются пенсии пенсионерам складывается из страховых взносов работодателей. Чтобы реализовать эту инициативу нам нужно предположить, что каждый декабрь у нас будет увеличение взносов в Пенсионный фонд в два раза. Второй вариант — федеральный бюджет должен предусмотреть дополнительно не меньше 500 млрд рублей расходов на декабрь месяц ежегодно. Сегодня таких денег нет», — подчеркнул эксперт.

Также, по словам Сафонова, при таком подходе нужно до конца года резервировать огромную сумму, что экономически не выгодно.

«Я за всеми руками за то, чтобы увеличивать денежное содержание пенсионов, но предлагаемая фракцией «Справедливая Россия» гипотеза совершенно нерабочая. Можно было бы рассмотреть альтернативные истории. Например, подход индексации пенсий не по уровню общей инфляции, а по индексу потребительской инфляции. Это было бы логично и более реально», — считает он.

Как отметил специалист, в начале года пенсии индексируются, происходит попытка восстановления паритета покупательной способности. Таким образом, в январе соотношение цен и пенсий равно нулю. Затем происходит рост цен и реальное содержание пенсий уменьшается каждый месяц, указал Сафонов.

«Мы могли бы индексировать пенсии не по итогу года, а в раз в квартал. Тогда бы реальные доходы пенсионеров будут догонять инфляцию четыре раза в год. Так проще отслеживать состояние бюджета и Пенсионного фонда», — добавил собеседник «Известий».

Как ожидают депутаты, соответствующая инициатива должна изменить закон «О страховых пенсиях». Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что сейчас каждый пенсионер в России получает страховую пенсию по старости и предлагается выплачивать еще одну. Политик подчеркнул, что старики сейчас ― самые социально незащищенные граждане России, а поэтому им нужна помощь со стороны государства.

Кроме того, перед праздниками люди начинают активнее брать в долг, и законопроект призван защитить пенсионеров от опасных кредитов.

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