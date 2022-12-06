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В России захотели ввести тринадцатую пенсию в декабре

ТАСС: в Госдуму внесут законопроект о выплате 13-й пенсии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Депутаты франции «Справедливая Россия — За правду» планируют внести законопроект о выделении дополнительной ежегодной пенсии для россиян. Об этом 6 декабря сообщило агентство ТАСС.

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Изменить предлагается закон «О страховых пенсиях». Лидер фракции Сергей Миронов пояснил, что сейчас каждый пенсионер в России получает страховую пенсию по старости и предлагается выплачивать еще одну. Политик подчеркнул, что старики сейчас ― самые социально незащищенные граждане России, а поэтому им нужна помощь со стороны государства

«Да и сроки такой выплаты не случайны. Люди перед праздниками начинают активнее брать в долг. Охотнее всего банки и микрофинансовые организации дают деньги пенсионерам. Доходы у них небольшие, но люди преклонного возраста по понятным причинам все равно считаются привлекательными заемщиками. Получив новую выплату, многие пенсионеры смогут отказаться от опасных кредитов», ― добавил Миронов.

Ранее, 2 декабря, президент России Владимир Путин пообещал обсудить вопрос индексации пенсий для работающих инвалидов. Российский лидер в целом поддержал идею, отметив, что необходимо только проработать данный вопрос в правительстве.

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