 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Львовской области снесли памятник советскому солдату-освободителю
Мир
Эрдоган рассказал о подготовительных работах по созданию газового хаба
Общество
В Москве 5 декабря ожидается рекордно высокое атмосферное давление
Мир
Spiegel рассказал о попытках Шольца понять Путина через книги о нем
Спорт
Фигурист Федоров стал чемпионом РФ по прыжкам
Спорт
Франция обыграла Польшу и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Мир
Time заподозрил Байдена в намеках Зеленскому начать переговоры с Россией
Общество
Количество мертвых нерп на побережье Каспия в Дагестане выросло до 2,5 тыс.
Спорт
Команда Плющенко выиграла чемпионат России по прыжкам
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Экономика
Новак заявил о неизменности позиции России по потолку цен на нефть
Мир
Пушков оценил заявление Макрона о гарантиях безопасности для России
/

Терпение и труд: соцпедагогам хотят разрешить досрочно выходить на пенсию

Почему льготы предлагают предоставить также директорам школ и детских садов
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальным педагогам в школах предлагают разрешить выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми. Об этом главу кабмина Михаила Мишустина попросили депутаты Госдумы. Обращение имеется в распоряжении «Известий». В письме парламентарии ссылаются на пояснения Минтруда, в котором допускается досрочная пенсия для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках. Кроме того, депутаты считают, что право на такую льготу должны иметь директора школ и детсадов, а также их заместители.

В режиме паузы: родителям детей с ОВЗ дадут передышку
Семьи получат возможность оставить ребенка в мини-группах с профильными специалистами

Несправедливо обошли

Михаила Мишустина просят разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, директорам школ и детских садов, а также их заместителям. По информации «Известий», с такой инициативой к премьеру обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По их словам, сегодня право выхода на досрочную пенсию есть только у тех социальных педагогов, которые работают в спецучреждениях: детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Однако такие же преподаватели в обычных школах этой льготой воспользоваться не могут. Парламентарии считают это несправедливым и ссылаются на разъяснения Минтруда, согласно которым право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками.

Терпение и труд
Воспитательница в детском саду играет с ребенком
Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
Ценностно ориентированное детство: в России появится новая программа дошкольного образования
Каких изменений ждать детям, родителям и воспитателям

«Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками», — поясняют авторы инициативы. По их словам, эти учителя, так же как и их коллеги в специальных учреждениях, работают с детьми, имеющими отклонения в психике, нарушающими общепринятые нормы поведения или занимающимися преступной деятельностью. Что касается директоров и их замов, то на них возложена колоссальная ответственность и это можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки. При этом, как пояснила «Известиям» Яна Лантратова, причиной этого обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов.

— Постоянно посещаю школы в разных регионах страны. Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут, — рассказала она.

Хотя, по словам депутата, в числе категорий учащихся, с которыми работает соцпедагог, могут быть дети, состоящие на учете в ПДН, КДН, дети-сироты, дети с инвалидностью, малообеспеченные. Кроме того, именно на этих учителей возложена обязанность по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений.

Терпение и труд
Воспитатели деткого дома с воспитанниками делают зарядку
Фото: РИА Новости/Артем Креминский

— Люди увольняются, потому что проблема не решается, — подчеркнула депутат.

Расчетная запись: выплаты работающим пенсионерам пока индексировать не будут
Почему правительство отклонило законопроект ЛДПР и когда власти вернутся к этой идее

«Известия» направили запросы в правительство, Минтруд и Минпросвещения на предмет поддержки инициативы.

Разные аргументы

Право выхода на досрочную пенсию в России сегодня зависит от ряда факторов, в частности от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего на нее могут рассчитывать представители более чем 30 различных категорий профессий. Например, досрочную пенсию назначают за тяжелые и опасные работы. Чтобы мужчине выйти на пенсию в 50 лет, ему нужно трудиться 20 лет, из них 10 лет — под землей. Женщинам, например, пенсия положена по достижении возраста 50 лет, если они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет.

Заслуженный учитель России, руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова считает, что инициатива заслуживает поддержки, так как социальным педагогам в школах действительно приходится работать с более сложными детьми, которых трудно воспитывать.

Терпение и труд
Воспитанники детского дома играют в домино с воспитателем
Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
Деньги на время: социальный налоговый вычет за взносы в НПФ могут отменить
Почему эксперты считают важным сохранить льготу

— Им больше, чем обычным педагогам, надо тратить времени на разрешение проблемных и конфликтных ситуаций, общаться с родителями детей, — заметила она.

Предложение по досрочной пенсии для социальных педагогов очень логично. Это я могу сказать, так как сам по образованию педагог. Это действительно трудная и затратная с точки зрения потраченных нервов и энергии работа. Ее можно приравнять к военной профессии, — добавил в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

Однако что касается директоров школ и другого руководящего состава, то, по его словам, у них административная, а не педагогическая работа. Кроме того, они получают более высокую зарплату по сравнению с педагогами. На этом фоне Константин Калачев считает, что аргументы депутатов о досрочной пенсии для руководителей и их заместителей не совсем понятны.

Читайте также
Реклама
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022