Терпение и труд: соцпедагогам хотят разрешить досрочно выходить на пенсию

Социальным педагогам в школах предлагают разрешить выход на досрочную пенсию из-за особенностей работы с трудными детьми . Об этом главу кабмина Михаила Мишустина попросили депутаты Госдумы . Обращение имеется в распоряжении «Известий». В письме парламентарии ссылаются на пояснения Минтруда, в котором допускается досрочная пенсия для некоторых профессий при повышенных психофизиологических нагрузках. Кроме того, депутаты считают, что право на такую льготу должны иметь директора школ и детсадов, а также их заместители .

Несправедливо обошли

Михаила Мишустина просят разрешить досрочно выходить на пенсию социальным педагогам, работающим в общеобразовательных учреждениях, директорам школ и детских садов, а также их заместителям. По информации «Известий», с такой инициативой к премьеру обратились первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова и зампред комитета по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

По их словам, сегодня право выхода на досрочную пенсию есть только у тех социальных педагогов, которые работают в спецучреждениях : детских домах, образовательных структурах для детей с отклонениями в развитии или нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Однако такие же преподаватели в обычных школах этой льготой воспользоваться не могут . Парламентарии считают это несправедливым и ссылаются на разъяснения Минтруда, согласно которым право на досрочную пенсию сегодня могут получить все педагоги, работа которых сопряжена с неблагоприятным воздействием различного рода факторов, в том числе повышенными психофизиологическими нагрузками.

Терпение и труд Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

«Работа социальных педагогов в общеобразовательных учреждениях, директоров, замдиректоров школ и детских садов также сопряжена с психофизическими нагрузками», — поясняют авторы инициативы. По их словам, эти учителя, так же как и их коллеги в специальных учреждениях, работают с детьми, имеющими отклонения в психике, нарушающими общепринятые нормы поведения или занимающимися преступной деятельностью. Что касается директоров и их замов, то на них возложена колоссальная ответственность и это можно считать фактором повышенной психофизиологической нагрузки. При этом, как пояснила «Известиям» Яна Лантратова, причиной этого обращения стали жалобы со стороны самих социальных педагогов.

— Постоянно посещаю школы в разных регионах страны. Социальные педагоги в одном из субъектов мне рассказали, что их оклад составляет всего 8,8 тыс. рублей, примерно такая же премиальная часть. Но больше всего их не устраивает то, что в педагогический стаж работа социального педагога не засчитывается и рассчитывать на досрочную пенсию они не могут, — рассказала она.

Хотя, по словам депутата, в числе категорий учащихся, с которыми работает соцпедагог, могут быть дети, состоящие на учете в ПДН, КДН, дети-сироты, дети с инвалидностью, малообеспеченные. Кроме того, именно на этих учителей возложена обязанность по профилактике и предупреждению правонарушений и преступлений .

Терпение и труд Фото: РИА Новости/Артем Креминский

— Люди увольняются, потому что проблема не решается, — подчеркнула депутат.

«Известия» направили запросы в правительство, Минтруд и Минпросвещения на предмет поддержки инициативы.

Разные аргументы

Право выхода на досрочную пенсию в России сегодня зависит от ряда факторов, в частности от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего на нее могут рассчитывать представители более чем 30 различных категорий профессий . Например, досрочную пенсию назначают за тяжелые и опасные работы. Чтобы мужчине выйти на пенсию в 50 лет, ему нужно трудиться 20 лет, из них 10 лет — под землей. Женщинам, например, пенсия положена по достижении возраста 50 лет, если они проработали трактористами-машинистами в сельском хозяйстве, а также машинистами строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных машин не менее 15 лет и имеют страховой стаж минимум 20 лет.

Заслуженный учитель России , руководитель Общественного совета по модернизации образования Любовь Павлюченкова считает, что инициатива заслуживает поддержки, так как социальным педагогам в школах действительно приходится работать с более сложными детьми , которых трудно воспитывать.

Терпение и труд Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

— Им больше, чем обычным педагогам, надо тратить времени на разрешение проблемных и конфликтных ситуаций, общаться с родителями детей, — заметила она.

— Предложение по досрочной пенсии для социальных педагогов очень логично. Это я могу сказать, так как сам по образованию педагог. Это действительно трудная и затратная с точки зрения потраченных нервов и энергии работа . Ее можно приравнять к военной профессии, — добавил в беседе с «Известиями» глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев .