Ценностно ориентированное детство: в России появится новая программа дошкольного образования

В середине ноября в рамках «правительственного часа» министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов рассказал о ходе реализации национального проекта «Образование». В частности, Минпросвещения разработало единую программу образования детей дошкольного возраста. В ближайшем будущем образовательные учреждения начнут работать согласно новым требованиям . Предполагается, что новая система будет способствовать воспитанию подрастающего поколения в национально-культурных традициях и знанию их. В том, какие аспекты учебного процесса затрагивает программа и какие еще новшества предусмотрены документом, разбирались «Известия».

На место старого

Федеральная образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ч. 65 ст. 12 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

— Разработка федеральной программы для дошкольного образования инициирована Минпросвещения после внесения изменений в закон об образовании в РФ, — поясняет председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования, зампредседателя наблюдательного совета российского общества «Знание», координатор проекта ОНФ «Равные возможности — детям», доктор педагогических наук Любовь Духанина.

Главные задачи новой программы ДДО — это синхронизация содержания образования с национальными целями развития государства, формирование единого ядра дошкольного образования и усиление воспитательной составляющей, рассуждает она.

До этого единый государственный стандарт дошкольного образования в нашей стране впервые был создан в соответствии с требованиями вступившего в силу 1 сентября 2013 года федерального закона «Об образовании», говорит основательница сети детских садов «Космо Кидс», педагог Елена Мингова.

Ценностно ориентированное детство Фото: ТАСС/Валерий Матыцин

— Непосредственно оценка результативности и успехов каждого ребенка была субъективна. Требования действующей программы прежде всего основываются на последовательной подаче разнообразного развивающего и учебного материала детям без учета результативности, — поясняет она.

Разработкой нового проекта занималась рабочая группа Минпросвещения совместно с сотрудниками Института возрастной физиологии Российской академии образования. Документ создан в рамках курса министерства на унификацию всех образовательных программ и создание на каждом уровне обучения единой рекомендуемой версии программы.

Как заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов на пленарном заседании Госдумы 16 ноября 2022 года, были существенно обновлены федеральные государственные образовательные стандарты, в них обозначили «четкие ориентиры в части духовного, патриотического, личностного развития детей, а также ожидаемые результаты».

Документы уже разработаны, их утверждение завершится к 1 января 2023 года, заявил министр.

В частности, в новом формате образовательного процесса упор делается на патриотизм, а именно на «воспитание и развитие ребенка как гражданина Российской Федерации», «формирование основ его гражданской и культурной идентичности» и приобщение детей к «духовно-нравственным и социокультурным ценностям российского народа», следует из текста.

— Ранее в России были утверждены 24 программы дошкольного образования, и в практике применения каждой из них наблюдались свои нюансы и перекосы, — поясняет председатель комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Ценностно ориентированное детство Фото: РИА Новости/Николай Хижняк

Новая система направлена на создание и укрепление единого образовательного пространства, обращает внимание Елена Мингова. В ней нет четкого дробления на дисциплины, однако учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка.

— В новой программе существенно обновлены государственные образовательные стандарты с обозначением четких ориентиров всестороннего культурного и патриотического воспитания и развития детей, — говорит она.

При отсутствии оценочного метода новая программа вводит понятие ожидаемого результата, для чего и формируется целостный подход к преподаванию различных дисциплин. По словам эксперта, программа разработана по принципу единства разнообразия и основывается на разнообразии этнокультурных особенностей разных народов России и региональных отличиях.

Единое пространство для всех

Предполагается, что программа будет использоваться как основа для самостоятельной разработки и утверждения программ дошкольной образовательной организацией.

Обязательная часть программ должна соответствовать федеральной программе и составлять не менее 60% от общего объема, не более 40% выделяется на часть, формируемую самими образовательными организациями. Вариативная часть программы, как уточняет председатель Совета по профессиональным квалификациям в сфере образования Любовь Духанина, позволит реализовать выбранные с учетом мнения родителей направления развития.

— Сейчас действует тренд на создание единого образовательного пространства, и в этом пространстве ключевым является процесс воспитания. Новая программа позволит объединить образовательный и воспитательный компоненты учебного процесса в единый процесс с учетом уже полученного опыта, — также утверждает Наталья Кравченко.

Ценностно ориентированное детство Фото: ТАСС/Егор Алеев

Документ определяет структуру образовательной программы, формируя задачи и содержание федеральной рабочей программы образования, федеральной рабочей программы воспитания, программы коррекционно-развивающей работы, примерный режим и распорядок дня в дошкольной группе, а также федеральный календарный план воспитательной работы.

— Программа четко регламентирует время начала и окончания учебных мероприятий, а также их длительность и продолжительность перерывов в соответствии с возрастной группой. В частности, начало не ранее восьми утра и окончание не позднее пяти вечера, — добавляет Елена Мингова.

Также новая программа содержит список выдающихся познавательных, кинематографических, литературных, музыкальных произведений для совместного просмотра со взрослыми и обсуждения с родителями. Для самых маленьких детей, например, рекомендованы малые формы русского фольклора, русские народные сказки, детские поэзия и проза.

Всем свое время

По данным Минпросвещения, всего на территории Российской Федерации работает более 46 тыс. организаций, которые реализуют образовательные программы дошкольного образования и осуществляют присмотр и уход за детьми. Их посещает более 99% детей страны в возрасте от трех до семи лет и более 96% детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Общее количество воспитанников дошкольного возраста составляет порядка 7,2 млн детей.

— Действие программы после утверждения распространится на все дошкольные учреждения, реализующие ФГОС, включая частные детские сады, — отмечает Любовь Духанина.

Ценностно ориентированное детство Фото: ТАСС/Егор Алеев

Новый документ также обозначает возрастные ориентиры и периодизацию психического развития дошкольников. Он затрагивает воспитание и образование в возрасте от двух месяцев до 7–8 лет. Если сейчас школьников делят не только по возрастам, но и по привычным названиям (ясельная группа, младшая, средняя, старшая и подготовительная), то новая программа предварительно включает только разбивку по возрастным категориям (1,5–3 года, 3–4 года, 4–5 лет, 6–7 лет), рассказывает Елена Мингова.

— Проект получился рамочным. Он уточняет ключевые подходы в дошкольном образовании и целевые ориентиры развития для каждого возраста, единые базовые объем, содержание и результаты, — соглашается Любовь Духанина.

Для каждой из групп сформулированы задачи, содержание образовательной деятельности и ее результаты. Именно последнее служит целевыми ориентирами дошкольного образования, которые должны присутствовать во всех видах деятельности дошкольника, обозначенных во ФГОС ДО. При этом, как отмечает Елена Мингова, результаты освоения представлены в виде ориентиров достижений ребенка без конкретной оценки: «Особо программа обращает внимание на то, что отдельный ребенок или группа детей может продемонстрировать результаты на несколько месяцев позже ожидаемого нормативного времени, этот аспект документально нормализован в программе».

Главная цель новой программы — собрать все лучшие методические рекомендации, чтобы дать равные возможности для развития детей по всей стране, считает Наталья Кравченко. Общественная палата РФ следит за разработкой программы и планирует провести общественное обсуждение близкой к финалу версии документа до нового года, чтобы все предложения общественности, профессиональных и родительских сообществ были учтены, подчеркнула она.

Ценностно ориентированное детство Фото: Global Look Press/imago-images/Lillian Suwanrumpha

Занятия у детей разного возраста тоже длятся по-разному: от 1,5 до 3 лет — не более десяти минут, от 3 до 4 лет — не более 15 минут и т.д., до получаса — в 6–7-летнем возрасте. Перерыв между занятиями должен составлять не менее десяти минут, а гимнастика — не менее двух.

Прививать национальные ценности будут не только педагоги и воспитатели. Поведение ребенка может сильно различаться в образовательном учреждении и дома, поэтому новая система связана со всеми взрослыми членами семьи воспитанника. Результат программы зависит от многих факторов: как родители взаимодействуют с работниками ДОО, какие отношения между взрослыми и ребенком и даже от процесса общения детей со сверстниками. Как отмечает Елена Мингова, новая программа отводит существенную роль участию родителей в образовательно-воспитательном процессе: «В программе предполагается конкретный список художественной литературы, кинофильмов и иных видов искусства для просмотра и изучения совместно с родителями. Нужно особенно учитывать, что программа предлагает не только совместное освоение материала, но и обсуждение и первичную аналитику, рассчитанную на укрепление тесного духовного и культурного контакта родителей с ребенком».

Необходимо также вовлекать родителей в процесс воспитания ребенка, подчеркивает Наталья Кравченко. Крайне важно определить роль родителей, так как вовлечение родителей — один из главных элементов в развитии, воспитании и образовании ребенка и это должно учитываться в итоговом документе, добавляет она.