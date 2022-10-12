Научат в школе: в старших классах могут ввести обязательную медподготовку

В школьную программу могут ввести начальную медицинскую подготовку . Об этом «Известиям» рассказали автор инициативы, сенатор Елена Шумилова и один из разработчиков программы, председатель Российского Красного Креста (РКК) Павел Савчук. Инициативу хотят внести в правительство 19 октября . По словам сенатора, курс предусматривает обучение подростков навыкам, необходимым в экстренных ситуациях. А уже в следующем году могут начать разрабатывать программу по начальной военной подготовке (НВП), добавила Елена Шумилова. Общественные движения поддержали обязательное обучение детей способам оказания медицинской помощи, особенно на фоне участившихся случаев нападений на учебные заведения. Однако реализация программы требует комплексного подхода и подготовки соответствующих кадров для работы с детьми, подчеркнули они.

В старшей школе

Российские дети должны научиться делать искусственное дыхание, накладывать жгут и овладеть другими навыками оказания первой медицинской помощи , уверена член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Елена Шумилова. Сенатор намерена инициировать включение обязательных курсов начальной медподготовки в школах в национальный проект «Образование» . Предложить инициативу кабмину Шумилова намерена 19 октября во время своего выступления на пленарном заседании. В российском правительстве «Известиям» рекомендовали обратиться за комментариями в Минпросвещения. Запрос туда направлен.

Научат в школе Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Парламентарий пояснила, что курс предусматривает обучение школьников навыкам, необходимым в экстренных ситуациях, причем не в теории, а на практике.

— У нас сейчас время такое, которое требует формирования определенных навыков, наших детей учат на ОБЖ только основам, но это теория . На практике они, к сожалению, ничего не могут сделать. Поэтому здесь и появилась инициатива: как в обязательном порядке дать не только теорию, но и навыки, — сказала Елена Шумилова «Известиям».

Сенатор утончила, что порядок обучения школьников навыкам первой помощи еще не определен. Формат будет отдельно проработан профильными парламентскими комитетами после одобрения инициативы: это могут быть кружки, курс или дополнительные часы . При этом пока обязательную медицинскую подготовку парламентарий предложила ввести только в старшей школе — с 9-го по 11-й класс.

Программу разрабатывают совместно с Российским Красным Крестом и Лигой здоровья нации, уточнила парламентарий . В пресс-службе обеих организаций подтвердили «Известиям» работу над таким проектом. По словам председателя РКК Павла Савчука, программу действительно намерены внедрить во все российские школы на постоянной основе и включить в соответствующий национальный проект.

— Здорово, что сенатор обратилась именно к нам, ведь у РКК есть опыт обучения самых разных аудиторий навыкам оказания первой помощи. Я убежден, что даже детям нужно обладать такими навыками, ведь это позволяет им не только адекватно реагировать на возможные нестандартные ситуации, но и бережнее относиться к своему здоровью и здоровью близких , — подчеркнул Павел Савчук.

Шаг второй

Пока же сенатор напомнила, что в РФ уже существуют аналогичные программы для школ, университетов и учреждений среднего профессионального образования, на которые выделены субсидии . Однако пока они действуют на добровольной основе. «Сейчас фактически любой регион, любая школа, любое профтехучилище может зайти на сайт Российского Красного Креста и увидеть графики, какая работа будет проводиться. Она уже стартовала и будет идти: октябрь, ноябрь и декабрь», — заявила она. Елена Шумилова также уточнила, что только в 2022-м в рамках добровольной программы планируется подготовить около 330 тыс. студентов и школьников.

Научат в школе Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По словам Павла Савчука, обучение навыкам первой помощи — одно из основных направлений деятельности Российского Красного Креста . Сейчас организация работает с детьми с 12 лет, и только за 2022 год их мастер-классы посетило почти 146 тыс. школьников и студентов.

Однако медподготовкой обучение школьников не ограничится. Парламентарий намерена уже в следующем году на базе патриотических центров ДОСААФ разработать программу по НВП (начальной военной подготовке). По ее словам, за основу будет взята советская программа, которую актуализируют с учетом современных угроз. Такая необходимость обоснована сегодняшней ситуацией в мире, потому что пока дети могут помочь себе только «в теории» , которую они получили на уроках ОБЖ. Вероятно, программа также коснется только учеников старших классов .

Инициативу ввести такие курсы поддержали и общественники. Председатель Российского союза молодежи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий предложил объединить в рамках одного предмета и начальную военную подготовку, которая раньше уже обсуждалась законодателями, и начальную медицинскую подготовку.

— Я вижу в этом предложении идею возобновить часть курса ОБЖ, который в школах вообще-то уже был. В разное время наполнение этой дисциплины менялось . Но в целом, если объединить в рамках одного предмета и начальную военную, и начальную медицинскую подготовку, и еще ряд практических жизненных блоков, то можно получить содержательную и полезную дисциплину, — сказал он «Известиям».

По славам главы союза, такой навык необходим не только в экстренных ситуациях: он может пригодиться в походе, во время занятий спортом, в рамках волонтерской деятельности и даже во время гололедицы зимой .

В общественном движении «Отцы России», в свою очередь, подчеркнули, что проблема с нехваткой навыков оказания первой помощи сегодня стала только острее.

Научат в школе Фото: ТАСС/Эрик Романенко

— Мы живем в непростое время, в школах участились случаи терактов, и нам необходимо учить детей и правилам поведения в экстренных ситуациях, и навыкам оказания первой медицинской помощи . Как ни один другой предмет школьной программы, этот будет иметь прикладное значение абсолютно для каждого человека и пригодится в любой момент жизни, — сказал «Известиям» председатель правления всероссийского общественного движения Андрей Коченов.