«Глупо отрицать прогресс, лучше сделать его своей фишкой»
Почему смартфоны на уроке не помеха? Как формат TikTok поможет в обучении? Как завоевать авторитет, если сам только что со студенческой скамьи? Что делать, если дети заскучали? Как «вытянуть» безнадежно отстающих? Ответы на эти вопросы знают молодые и успешные учителя, которые сумели найти контакт с учениками и их родителями, установить равновесие между воспитанием и обучением, стать популярными, интересными и востребованными. Накануне Дня учителя «Известия» поговорили с такими педагогами и выяснили, как и чему они учат детей.
Правильные просмотры
Учитель английского языка Андрей Федотов из Шуховского лицея в Белгороде уверен, что преподаватель должен быть наставником, но не превозносить себя над школьниками. Он считает, что с таким подходом до учеников можно донести больше знаний.
— Учителям сейчас постоянно приходится конкурировать с интернетом. Однако глупо отрицать прогресс, лучше сделать его своей педагогической фишкой. Ни для кого не секрет, что детям сложно удержать внимание. Поэтому лучше доносить информацию до школьников максимально сконцентрировано и интерактивно, — рассказал он.
Формат TikTok идеально подходит для этого: короткими роликами легко увлечь детей, и они сами участвуют в записи. Молодой учитель не стесняется рассказать, как стереть двойку или списать с телефона, шутит о контрольных работах, танцует, использует популярную музыку и ставит перед собой разные челленджи. Например, он пообещал неделю не задавать «домашку», если его видео прокомментирует пользователь с «галочкой», выступающей в этой соцсети показателем качества и признания.
— Сама школьная жизнь выступает в качестве сценариста. У нас непаханое поле всевозможных тем. Дети сами подбегают ко мне на перемене и предлагают что-то вместе снять. Но как бы парадоксально ни звучало, просмотры почему-то имеют большое значение для ребят. Я объясняю школьникам, что миллионы просмотров можно набрать на красивых, качественных образовательных роликах, где никто никого не оскорбляет и не унижает, — поделился он.
По словам Андрея Федотова, ученики всегда готовы делиться своим мнением и рассказывать, что им нравится в видео, а что нет.
Гораздо труднее удержать внимание школьников в течение 45 минут. Чтобы занятия не наскучивали детям Андрей Федотов проводит викторины. И смартфоны в этой задаче — не досадная помеха для учителя, а нужный инструмент: дети отвечают на вопросы по лексике и грамматике в телефоне, а затем результаты высвечиваются на интерактивной доске.
— По окончании тестирования каждый ребенок понимает, где допустил ошибку, а где ответил правильно. Причем такая форма контроля знаний нравится детям всех возрастов, — уточнил педагог.
Быть актуальным
Учитель истории из зеленоградской школы №854 Александр Оджо не стесняется прийти в класс и в хитоне, и в наряде гладиатора. Дети сами начинают расспрашивать, кто это носил и почему, и так они уж точно запомнят события далекой эпохи, считает он. На уроках он постоянно задает своим ученикам вопросы, побуждая их искать ответы. Но и сам готов учиться — это, по его мнению, важнейшее качество преподавателя.
Современные технологии — прекрасная подмога учителям, уверен Александр Оджо.
— Они постоянно совершенствуются, и их необходимо осваивать. Главная задача, которая стоит перед современным учителем — быть актуальным, — уверен он.
Поэтому он ведет блоги и страницы в соцсетях. Там Александр Оджо публикует видео на исторические темы, которые сам и снимает. Они набирают тысячи просмотров.
— Ведение социальных сетей — это в том числе и возможность «мягкой силой» доносить до учеников что-то новое. Также это возможность реализации своих идей, которые на уроке воплотить не всегда возможно, — поделился он.
Нестандартный подход к классным и внеклассным занятиям способен не только разжечь интерес к предмету, но и помогают завоевать авторитет у детей, уверен он.
— Контакту с учениками помогает участие в совместной деятельности. Создание чего-то своего вместе с ребятами. Например, у нас есть клуб интеллектуальных игр, где ребята сами придумывают викторины, проводят их и обмениваются опытом, как их создавать, — добавил Александр Оджо.
Изучение истории педагог считает очень важным в современной жизни, потому что этот предмет дает навык работы с информацией, с источниками, учит определять достоверность сведений.
— На уроках истории мы изучаем источники разного порядка. Только так можно научить ребят анализировать информацию, определять, что правда, а что вымысел, — подчеркнул учитель.
Индивидуальный маршрут
Нынешних детей очень интересуют современные технологии, и это тот инструмент, который позволяет увлечь их учебой, согласен с коллегой учитель физики, информатики, технологии и астрономии Павел Селезнев из школы №12 в подмосковном Орехово-Зуево.
— В предметы технологии и информатики сейчас входит моделирование, поэтому мы с ребятами иногда проводим соревнования на лучшую 3D-модель, а затем печатаем ее. В прошлом году к 8 Марта ученики делали подарочные шкатулки своим мамам, несколько таких работ мы распечатали, — сообщил он.
По словам педагога, обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом. На его уроках дети узнают что-то новое, в это же время у них появляются усидчивость, трудолюбие и другие качества.
У Павла Селезнева есть свой метод работы с отстающими.
— Чтобы таких ребят было как можно меньше, либо совсем не было, необходимо давать им задания из зоны ближайшего развития — то, что ученик способен сделать сам либо с помощью товарища, например, при использовании работы в парах, групповой работы, либо уже непосредственно с помощью учителя. Для этого я стараюсь выстроить индивидуальный образовательный маршрут с использованием цифровых систем, например, «ЯКласса», «Фоксфорда», — заявил Павел Селезнев.
Он уточнил, что существует минимальный образовательный процесс, который должен освоить любой учащийся.
— Неуспешным может быть только ребенок, который не осваивает минимум. Однако, если у него и это не получается, то преподавателю стоит попробовать другие формы обучения. То же тестирование необязательно должно быть оценивающим, оно может быть формирующим, с неограниченным количеством попыток. Тогда в процессе выполнения заданий он может достичь стопроцентного результата, — добавил учитель.
Учитель-проводник
Юлия Кучанская преподает музыку в Европейском лицее в поселке Пригородный Оренбургской области. Она называет себя учителем-проводником, идущим к знаниям вместе с ребенком. Самое трудное в профессии учителя — быть примером для подрастающего поколения, считает она.
— Для школьного учителя мало давать детям знания по определенному предмету. Главное найти контакт с учениками на уровне педагога-психолога. Только в этом случае можно вырастить детей духовно-нравственными и творческими личностями, — сказала Юлия Кучанская.
Ребенок по своей сути очень любознателен, он сам увлечется учебой, если ему будет интересно, считает она. Любопытство можно подогреть, если показать связь одного школьного предмета с другими.
— Музыка — это не только мир искусства, но и мир физики, истории, литературы, — поделилась педагог.
Она призналась, что у нее были тяжелые моменты, когда хотелось уйти из профессии из-за выгорания.
— Дело в том, что работа учителя требует огромной эмоциональности, эмпатии, высокого уровня ответственности. Однажды почувствовала, что силы закончились. Но меня остановила одна фраза в разговоре с выпускником. Он сказал: самое лучшее, что в нем есть, зародилось в кабинете музыки. Наверное, любой учитель, когда слышит такие слова, понимает, ради чего работать дальше, — добавила Юлия Кучанская.
Можно шутить и дружить
Алексей Шабатько преподает в начальных классах школы №460 в Москве и ведет свой блог в социальных сетях. Молодому учителю 26 лет, и он не считает свой возраст помехой профессии.
— Родители смотрят не на возраст учителя, а на его отношение к детям. Когда я пришел работать в школу, мне был 21 год, но меня воспринимали и проявляли уважение, — поделился он.
Учителю нравится быть наставником, с которым можно шутить, играть, дружить и попросить совет. Он не стесняется говорить с детьми о себе. Когда однажды ученики не узнали его из-за новой стрижки и спросили: «Алексей Сергеевич, а где ваша челка?» — пришлось обсудить с ними собственную прическу.
Блог Алексей Шабатько начал вести на пятый год работы в школе, когда почувствовал, что приблизился к эмоциональному выгоранию.
— В прошлом году мне стало казаться, что у меня нет никакого роста и развития, и тогда я решил участвовать в совместном конкурсе от Министерства просвещения и соцсети TikTok. Я стал победителем этого соревнования, и у меня открылось второе дыхание. Оказалось, людям интересно, что я делаю. Сейчас я продолжаю развивать блог и это заряжает, — рассказал учитель.
Алексей Шабатько уверен, что если бы пришлось выбирать профессию заново, то он бы снова стал учителем начальных классов.