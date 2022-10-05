«Глупо отрицать прогресс, лучше сделать его своей фишкой»

Почему смартфоны на уроке не помеха? Как формат TikTok поможет в обучении? Как завоевать авторитет, если сам только что со студенческой скамьи? Что делать, если дети заскучали? Как «вытянуть» безнадежно отстающих? Ответы на эти вопросы знают молодые и успешные учителя, которые сумели найти контакт с учениками и их родителями, установить равновесие между воспитанием и обучением, стать популярными, интересными и востребованными. Накануне Дня учителя «Известия» поговорили с такими педагогами и выяснили, как и чему они учат детей.

Правильные просмотры

Учитель английского языка Андрей Федотов из Шуховского лицея в Белгороде уверен, что преподаватель должен быть наставником, но не превозносить себя над школьниками. Он считает, что с таким подходом до учеников можно донести больше знаний.

— Учителям сейчас постоянно приходится конкурировать с интернетом. Однако глупо отрицать прогресс, лучше сделать его своей педагогической фишкой. Ни для кого не секрет, что детям сложно удержать внимание. Поэтому лучше доносить информацию до школьников максимально сконцентрировано и интерактивно , — рассказал он.

Формат TikTok идеально подходит для этого: короткими роликами легко увлечь детей, и они сами участвуют в записи. Молодой учитель не стесняется рассказать, как стереть двойку или списать с телефона, шутит о контрольных работах, танцует, использует популярную музыку и ставит перед собой разные челленджи. Например, он пообещал неделю не задавать «домашку», если его видео прокомментирует пользователь с «галочкой», выступающей в этой соцсети показателем качества и признания.

Фото: из личного архива Андрея Федотова Учитель английского Андрей Федотов

— Сама школьная жизнь выступает в качестве сценариста. У нас непаханое поле всевозможных тем. Дети сами подбегают ко мне на перемене и предлагают что-то вместе снять. Но как бы парадоксально ни звучало, просмотры почему-то имеют большое значение для ребят. Я объясняю школьникам, что миллионы просмотров можно набрать на красивых, качественных образовательных роликах, где никто никого не оскорбляет и не унижает, — поделился он.

По словам Андрея Федотова, ученики всегда готовы делиться своим мнением и рассказывать, что им нравится в видео, а что нет.

Гораздо труднее удержать внимание школьников в течение 45 минут. Чтобы занятия не наскучивали детям Андрей Федотов проводит викторины. И смартфоны в этой задаче — не досадная помеха для учителя, а нужный инструмент: дети отвечают на вопросы по лексике и грамматике в телефоне, а затем результаты высвечиваются на интерактивной доске.

— По окончании тестирования каждый ребенок понимает, где допустил ошибку, а где ответил правильно. Причем такая форма контроля знаний нравится детям всех возрастов , — уточнил педагог.

Быть актуальным

Учитель истории из зеленоградской школы №854 Александр Оджо не стесняется прийти в класс и в хитоне, и в наряде гладиатора. Дети сами начинают расспрашивать, кто это носил и почему, и так они уж точно запомнят события далекой эпохи, считает он. На уроках он постоянно задает своим ученикам вопросы, побуждая их искать ответы. Но и сам готов учиться — это, по его мнению, важнейшее качество преподавателя.

Современные технологии — прекрасная подмога учителям, уверен Александр Оджо.

— Они постоянно совершенствуются, и их необходимо осваивать. Главная задача, которая стоит перед современным учителем — быть актуальным, — уверен он.

Поэтому он ведет блоги и страницы в соцсетях. Там Александр Оджо публикует видео на исторические темы, которые сам и снимает. Они набирают тысячи просмотров.

— Ведение социальных сетей — это в том числе и возможность «мягкой силой» доносить до учеников что-то новое. Также это возможность реализации своих идей, которые на уроке воплотить не всегда возможно, — поделился он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына Учитель истории и блогер Александр Оджо

Нестандартный подход к классным и внеклассным занятиям способен не только разжечь интерес к предмету, но и помогают завоевать авторитет у детей, уверен он.

— Контакту с учениками помогает участие в совместной деятельности. Создание чего-то своего вместе с ребятами. Например, у нас есть клуб интеллектуальных игр, где ребята сами придумывают викторины, проводят их и обмениваются опытом, как их создавать, — добавил Александр Оджо.

Изучение истории педагог считает очень важным в современной жизни, потому что этот предмет дает навык работы с информацией, с источниками, учит определять достоверность сведений.



— На уроках истории мы изучаем источники разного порядка. Только так можно научить ребят анализировать информацию, определять, что правда, а что вымысел, — подчеркнул учитель.

Индивидуальный маршрут

Нынешних детей очень интересуют современные технологии, и это тот инструмент, который позволяет увлечь их учебой, согласен с коллегой учитель физики, информатики, технологии и астрономии Павел Селезнев из школы №12 в подмосковном Орехово-Зуево.

— В предметы технологии и информатики сейчас входит моделирование, поэтому мы с ребятами иногда проводим соревнования на лучшую 3D-модель, а затем печатаем ее. В прошлом году к 8 Марта ученики делали подарочные шкатулки своим мамам, несколько таких работ мы распечатали, — сообщил он.

По словам педагога, обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом. На его уроках дети узнают что-то новое, в это же время у них появляются усидчивость, трудолюбие и другие качества.

У Павла Селезнева есть свой метод работы с отстающими.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштем Учитель физики МОУ СОШ №12 Павел Селезнев

— Чтобы таких ребят было как можно меньше, либо совсем не было, необходимо давать им задания из зоны ближайшего развития — то, что ученик способен сделать сам либо с помощью товарища, например, при использовании работы в парах, групповой работы, либо уже непосредственно с помощью учителя. Для этого я стараюсь выстроить индивидуальный образовательный маршрут с использованием цифровых систем, например, «ЯКласса», «Фоксфорда», — заявил Павел Селезнев.

Он уточнил, что существует минимальный образовательный процесс, который должен освоить любой учащийся.

— Неуспешным может быть только ребенок, который не осваивает минимум. Однако, если у него и это не получается, то преподавателю стоит попробовать другие формы обучения. То же тестирование необязательно должно быть оценивающим, оно может быть формирующим, с неограниченным количеством попыток. Тогда в процессе выполнения заданий он может достичь стопроцентного результата, — добавил учитель.

Учитель-проводник

Юлия Кучанская преподает музыку в Европейском лицее в поселке Пригородный Оренбургской области. Она называет себя учителем-проводником, идущим к знаниям вместе с ребенком. Самое трудное в профессии учителя — быть примером для подрастающего поколения, считает она.

— Для школьного учителя мало давать детям знания по определенному предмету. Главное найти контакт с учениками на уровне педагога-психолога. Только в этом случае можно вырастить детей духовно-нравственными и творческими личностями, — сказала Юлия Кучанская.

Фото: из личного архива Юлии Кучанской Учитель музыки Юлия Кучанская

Ребенок по своей сути очень любознателен, он сам увлечется учебой, если ему будет интересно, считает она. Любопытство можно подогреть, если показать связь одного школьного предмета с другими.

— Музыка — это не только мир искусства, но и мир физики, истории, литературы, — поделилась педагог.

Она призналась, что у нее были тяжелые моменты, когда хотелось уйти из профессии из-за выгорания.

— Дело в том, что работа учителя требует огромной эмоциональности, эмпатии, высокого уровня ответственности. Однажды почувствовала, что силы закончились. Но меня остановила одна фраза в разговоре с выпускником. Он сказал: самое лучшее, что в нем есть, зародилось в кабинете музыки. Наверное, любой учитель, когда слышит такие слова, понимает, ради чего работать дальше , — добавила Юлия Кучанская.

Можно шутить и дружить

Алексей Шабатько преподает в начальных классах школы №460 в Москве и ведет свой блог в социальных сетях. Молодому учителю 26 лет, и он не считает свой возраст помехой профессии.

— Родители смотрят не на возраст учителя, а на его отношение к детям. Когда я пришел работать в школу, мне был 21 год, но меня воспринимали и проявляли уважение, — поделился он.

Учителю нравится быть наставником, с которым можно шутить, играть, дружить и попросить совет. Он не стесняется говорить с детьми о себе. Когда однажды ученики не узнали его из-за новой стрижки и спросили: «Алексей Сергеевич, а где ваша челка?» — пришлось обсудить с ними собственную прическу.

Фото: из личного архива Алексея Шабатько Учитель младших классов Алексей Шабатько

Блог Алексей Шабатько начал вести на пятый год работы в школе, когда почувствовал, что приблизился к эмоциональному выгоранию.

— В прошлом году мне стало казаться, что у меня нет никакого роста и развития, и тогда я решил участвовать в совместном конкурсе от Министерства просвещения и соцсети TikTok. Я стал победителем этого соревнования, и у меня открылось второе дыхание. Оказалось, людям интересно, что я делаю. Сейчас я продолжаю развивать блог и это заряжает, ­— рассказал учитель.

Алексей Шабатько уверен, что если бы пришлось выбирать профессию заново, то он бы снова стал учителем начальных классов.