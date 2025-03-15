Военные РФ сообщили о массовом отходе ВСУ из Суджи без обеспечения себе прикрытия

Остававшиеся в Судже Курской области военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) отходят мелкими подразделениями, даже не обеспечивая себе прикрытие. Об этом 15 марта сообщили «Известиям» российские военные.

Съемочную группу «Известий» сопроводили в город ночью, посадив в бронемашину.

Как рассказал командир взвода огневой поддержки с позывным Апостол, при передвижении наши солдаты используют опознавательные сигналы «свой – чужой». Если по запросу ответа нет, значит, впереди противник.

«Бывает, переодеваются в нашу форму, пытаются выглядеть как мы. Также скотч могут налепить красный», — уточнил он.

Противник пытается отойти к своим войскам по два-три человека, прячется по городу, по подвалам. Приходится его находить. Разрозненные группы имеют связь со своими командирами, они им подсказывают, куда идти, что говорить, если их остановят, и кем представляться, узнал корреспондент Александр Сафиуллин.

«Суджа вся и все ее близлежащие населенники — всё под контролем войск Российской Федерации. То есть противник сейчас отходами старается по каким-то балкам, лесополкам, то есть побросали минометов, много чего побросали», — добавил командир первого десантно-штурмового батальона 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным Каспий.

О проведении операции «Труба» по внедрению военных РФ в глубину обороны ВСУ у города Суджи стало известно 10 марта. Для этого военные преодолели около 15 км трубопровода. Действия штурмовиков помогли обеспечить прорыв обороны противника наступающими войсками российской армии. Позднее, 13 марта, в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта от ВСУ.