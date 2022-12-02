Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

Президент России Владимир Путин 2 декабря пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.

В ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, к главе государства обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил провести индексацию пенсий работающим инвалидам.

«Посмотрим по всем этим вопросам <...> Это тонкая вещь по работающим инвалидам <...> в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо снижать число неработающих инвалидов. По словам президента, 25% работающих людей с инвалидностью — низкий показатель.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии инвалидам — признанным недееспособными взрослым и детям — будут защищены от списаний за долги банками.

С 1 июля вступили в силу новые правила оформления инвалидности. Теперь пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно в очной или заочной форме. Так, после того как россиянин получает комиссионное направление, он заполняет согласие на проведение медико-социальной экспертизы. Именно на этапе подачи заявления он должен выбрать соответствующую форму.