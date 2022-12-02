Реклама
Прямой эфир
Общество
В Донбасс доставили партию гуманитарной помощи от Союзного государства
Мир
Испания предупредила ЕС о возможной связи посылок с бомбами с конфликтом на Украине
Спорт
«Формула-1» отменила Гран-при Китая 2023 года
Мир
Шольц призвал Путина как можно скорее найти решение конфликта на Украине
Мир
ЕК предложила наказывать физлиц тюрьмой за нарушение санкций ЕС против РФ
Авто
Китайская Evergrande приостановила производство своих электромобилей
Мир
В Сирии опровергли заявление Пентагона о ликвидации лидера ИГ оппозицией
Мир
Акция памяти детей Донбасса проходит в Тель-Авиве
Происшествия
Водитель маршрутки высадил школьника в 30-градусный мороз под Новосибирском
Происшествия
Украинские боевики ударили по центру Донецка из «Градов»
Общество
Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам
Мир
В США увидели в решениях Зеленского план «продать Украину с молотка»

Путин пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам

0
Фото: ТАСС/Максим Шеметов
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин 2 декабря пообещал обсудить вопрос об индексации пенсий работающим инвалидам.

В ходе встречи с инвалидами и представителями общественных организаций, объединяющих людей с особенностями по здоровью, к главе государства обратился депутат Госдумы Олег Смолин. Он попросил провести индексацию пенсий работающим инвалидам.

Половинная доступность: в правительстве оценили число школ, готовых принять инвалидов
В среднем по стране таких школ около 49%, однако показатели очень отличаются в разных регионах

«Посмотрим по всем этим вопросам <...> Это тонкая вещь по работающим инвалидам <...> в целом, в душе абсолютно с вами согласен. Надо на уровне правительства проработать», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо снижать число неработающих инвалидов. По словам президента, 25% работающих людей с инвалидностью — низкий показатель.

В конце сентября премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что социальные пенсии инвалидам — признанным недееспособными взрослым и детям — будут защищены от списаний за долги банками.

С 1 июля вступили в силу новые правила оформления инвалидности. Теперь пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно в очной или заочной форме. Так, после того как россиянин получает комиссионное направление, он заполняет согласие на проведение медико-социальной экспертизы. Именно на этапе подачи заявления он должен выбрать соответствующую форму.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022