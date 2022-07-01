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Новые правила получения инвалидности вступают в силу с 1 июля в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В России с 1 июля вступают в силу новые правила оформления инвалидности. Теперь пройти комиссию для подтверждения инвалидности можно в очной или заочной форме.

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Так, после того как россиянин получает комиссионное направление, он заполняет согласие на проведение медико-социальной экспертизы (МСЭ). Именно на этапе подачи заявления он должен выбрать соответствующую форму.

В случае выбора очной формы процедура признания инвалидности проходит либо по месту МСЭ, либо по месту пребывания гражданина — дома, в интернате, в медицинской организации или исправительном учреждении.

Для проведения заочной экспертизы личного присутствия гражданина не требуется — процедура оформляется на основании документации, которую в МСЭ направляет медицинская организация, где наблюдается человек.

4 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал об автоматическом назначении пенсии по инвалидности. Так, нетрудоспособным россиянам теперь не нужно писать заявление на выплаты — они начнут поступать сразу после оформления инвалидности.

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