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Россиянам напомнили о возможности получить двойную пенсию

Экономист Семенова сообщила, что некоторые россияне получат в декабре пенсию дважды
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Часть пенсионеров в декабре получат двойную пенсию. Об этом в пятницу, 25 ноября, напомнила доцент кафедры Государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Галина Семенова.

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В беседе с агентством «Прайм» она пояснила, что это связано с нерабочими днями банков и почтовых отделений в период январских праздников. Именно поэтому тем гражданам, у которых пенсия начисляется до 8 числа, выплата будет проведена досрочно, добавила Семенова.

Она отметила, что пенсионерам, которые получают выплаты после 8 числа, они поступят в срок.

Кроме того, она сообщила, что, хотя специальные выплаты и материальные подарки по случаю праздников, пенсионерам из Пенсионного фонда не предусмотрены, некоторые из них могут получить поздравления от бывших работодателей.

«Это может выплата в размере до 4 тыс. рублей, которые не облагаются НДФЛ и страховыми взносами. За эти суммы не надо отчитываться перед налоговыми органами», — уточнила Семенова.

Ранее, 14 ноября, юрист Ирина Сивакова рассказала, что пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. По ее словам, для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР).

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