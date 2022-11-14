Ухаживающим за родственниками пенсионерам в России увеличат пенсию

Пенсионеры, которые ухаживают за родственниками, с декабря 2022 года смогут оформить себе прибавку к пенсии в размере 2400 рублей. Об этом 14 ноября рассказала изданию Primpress юрист Ирина Сивакова.

Для получения так называемой компенсационной выплаты до конца ноября надо подать заявление на нее в Пенсионный фонд России (ПФР). Важно, что прибавку могут назначить независимо от статуса трудоустроенности человека. Работающие пенсионеры тоже могут получить доплату, но в их случае она не будет индексироваться с годами.

Для этого пенсионер должен ухаживать за родственником с инвалидностью. Отмечается, что раньше доплату в размере 1200 рублей могли получить только трудоустроенные россияне.

Юрист подчеркнула, что пенсионеры должны будут доказать, что их близкий родственник находится у него на иждивении.

Отмечается, что практика в российских судах показывает: иждивенцем пенсионера может стать и человек, у которого есть доход. Но в таком случае нужно подтвердить, что такому человеку необходима помощь своего пожилого родственника.

В конце октября «Известия» рассказали, как в 2023 году изменятся льготные пенсии для детей-инвалидов. Так, ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) повысят с 3164,22 до 3717,96 рубля. Эта сумма ожидается в связи с тем, что ЕДВ рассчитывается пропорционально инфляции за прошлый год. Пока по прогнозу инфляция составит 17,5%.

Помимо этого семьи детей с инвалидностью смогут получить целый ряд льгот — ежемесячную пенсию по инвалидности, ЕДВ, а также пособие по уходу за ребенком-инвалидом и компенсации по оплате коммунальных услуг.